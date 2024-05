– Hun blir utvist og har fått et innreiseforbud på fem år. Kvinnen blir fraktet ut av landet torsdag morgen.

Det bekrefter Øysten Røsnes, leder i politiets seksjon for utlendings- og grensekontroll i Nordland, til NRK.

Forrige fredag gjorde politiet en kontroll av et russisk reisefølge på Ramberg i Lofoten.

Der fant politiet ut at en av dem, en russisk kvinne, hadde forfalsket et polsk oppholdskort og dermed ikke hadde lovlig opphold i Schengen-området.

– Kvinnen ble anmeldt og fikk et forelegg som hun vedtok. Deretter ble hun pågrepet og sendt til Trandum i påvente av utvisning fra Norge og en tvangsretur til Russland, sier Røsnes.

Han understreker at politiet ikke har mistanker om spionasje.

Det var Lofotposten som omtalte saken først.

Russerne reiste i regi av et estisk reiselivsselskap som arrangerer årlige turer til Lofoten. Politiet har hatt selskapet i sitt søkelys tidligere.

– Det fremstår for oss som at dette selskapet oppfordrer på sine nettsider at russiske borgere kan søke visum til andre land i Europa som Spania, Hellas, Italia og Frankrike, for deretter å reise inn til Norge.

Etter det politiet kjenner til har selskapet arrangert lignende turer til Lofoten tidligere.

– På bakgrunn av det valgte vi å utføre kontrollen på reisefølget.

I tillegg ble to andre russiske statsborgere bortvist fra landet på grunn av brudd på visumreglene.

– Her var det snakk om det vi kaller «visumshopping». Å søke visum i et annet land enn det du har tenkt å oppholde deg i er et brudd på visumreglene, forklarer Røsnes.