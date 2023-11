Bruun i FHI sier at de egentlig for dårlig kunnskap om effekten av at syke barn eller andre holder seg hjemme, men erfaringer har nok vist at strenge regler for å holde for eksempel syke barn borte fra barnehagen har begrenset effekt på smittespredning. Det skyldes bl.a. at man kan smitte uten å ha symptomer og at en del sykdommer er smitteførende før tegn på sykdom viser seg.

Foto: Jørgen Leangen