Øystein Aam ble funnet banket opp og drept i egen leilighet i Narvik i 2023.

Politiet mener Aam lå død i elleve dager før han ble funnet.

To dager etterpå ble den nå drapsdømte 56 år gamle mannen pågrepet og siktet i saken.

Ifølge dommen skal mannen ha banket og mishandlet Aam med flere gjenstander – deriblant et støvsugerrør, en hammer og en askespade.

Aam fikk flere brudd i ansiktet, knusningsskader i underkjeven og en rekke ribbeinsbrudd.

Nord-Troms og Senja tingrett dømte 56-åringen til 13 års fengsel.

Mannen må også betale 350.000 kroner i oppreisningserstatning og en skadeerstatning på 287.616 kroner, ifølge dommen.

VG meldte om dommen først.

Erkjente ikke straffskyld

Innledningsvis i retten erkjente ikke 56-åringen straffskyld for drapet.

Ifølge VG han sa mannen i retten at han ikke husker å ha begått noen straffbare handlinger slik det ble beskrevet i tiltalen. Men etter bevisførselen i retten snudde mannen.

I dommen kommer det fram at politiet fant flere bilder av avdøde Øystein Aam liggende blodig på stuegulvet på 56-åringens telefon.

NRK har vært i kontakt med forsvareren til mannen som sier han ikke vil kommentere dommen.

Fant sønnen død

Det var faren til Aam som fant han død leiligheten i Narvik 26 april i fjor.

Han hadde prøvd å få kontakt med sønnen i noen dager uten å lykkes.

Ifølge dommen var faren bekymret for han, og oppsøkte derfor leiligheten til sønnen.

Men faren til Aam fikk ikke oppleve at sønnens drapsmann ble dømt.

– Han gikk bort i påsken i år. Han levde et års tid etter at han fant Øystein, og var sterkt preget av opplevelsen som var veldig påkjennende og grusom, sier bistandsadvokat Tom Barth-Hofstad til NRK.

Bistandsadvokat Tom Barth-Hofstad sier saken har vært krevende for de pårørende. Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

Hofstad sier dommen er riktig, og håper det kan være et endepunkt i saken. For den har vært krevende for de pårørende.

– Saken har vært en prøvelse for dem. Og de er lettet over at det nå er ferdig, og håper selvfølgelig at det her kan være et endelig punktum, sier Hofstad.