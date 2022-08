Parasitten Gyrodactylus salaris har plaget livet i norske lakseelver siden 1975. Da ble infisert laksefisk fra Sverige satt ut i norske elver, innsjøer eller fiskeproduksjonsanlegg i ferskvann. Deretter spredde parasitten seg videre til lakseyngel i 50 norske elver.

I dag er det bare Drivavassdraget og Drammensvassdraget som har smitte.

Etter flere tiår med behandling, mener Miljødirektoratet at kampen mot den dødelige parasitten snart kan være vunnet.

Gyroparasitten fester seg til lakseyngel og kan utrydde en hel bestand. Foto: Kjetil Opstad

Skader kun parasitten

Denne uka starter behandlingen av elva Driva med en hittil ubrukt metode: Klor.

– Det er veldig spennende og spektakulært. Nå starter vi behandlinga av den nest siste regionen med gyro i Norge, sier Jarle Steinkjer, prosjektleder i Miljødirektoratet.

Den store fordelen med klor er at det ikke skader andre enn parasitten, verken fisk eller bunndyr. Til sammenligning dreper den mye brukte rotenonbehandlingen alt liv med gjeller.

Brukes vanligvis til drikkevann

Myndighetene har brukt svimlende en milliard kroner for å overvinne parasitten.

I nesten ti år har forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning samarbeidet om å utvikle klormetoden.

Klor brukes vanligvis til å behandle drikkevann, og klorinnholdet i elva blir ikke høyere enn i drikkevannet i Oslo. Det holder med en teskje per 5000 liter vann for å utrydde gyro fra elevene.

– Vi er ikke kjent med at noen andre har gjort dette noen gang. Vi bruker en behandlingsmetode for drikkevann på en ny måte, sier Anders Gjørwad Hagen, prosjektleder i NIVA.

Helt fra starten av 80-tallet har det blitt gjort forsøk på å utrydde parasitten med kjemiske behandlinger. Anders Gjørwad Hagen, Helge Bardal og Jarle Steinkjer har lykkes med klor. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Går bredt ut

En rapport fra Norsk institutt for naturforsking konkluderer med at arbeidet med å utrydde parasitten i infiserte elver er en stor og unik suksess, både nasjonalt og internasjonalt.

I Drivavassdraget skal også bekker og flere naboelver behandles, men ikke alle er egnet for klorbehandling.

– Vi starter parallelt med rotenonbehandling av elvene Usma og Batnefjordelva, og flere små elever i fjordsystemet, seier Helge Bardal, prosjektleder i Veterinærinstituttet.

Skal sette ut yngel

Over ett hundre personer deltar i arbeidet. Samtidig med bekjempelsen, jobbes det for å sikre at genene til sjøørreten og laksen tas vare på.

Målet er at Driva igjen skal bli slik den en gang var.

– Vi må sette ut laks og sjøørret her til sikkert langt ut i 2030-årene, sier Bardal.