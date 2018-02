UNN-direktør mener Telle brøt avtale om konfidensialitet

Avisa Nordland og Dagens Medisin skriver onsdag at ifølge kilder var det UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sto bak truslene mot styreleder Marianne Telle i Helse Nord.

Telle mottok truslene før det omstridte styremøtet som skulle gjøre vedtak i PCI-saken i desember. Truslene skal ha handlet om gjengjeldelse dersom hun ikke stemte «rett».

Direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, sier at det var en avtale mellom han selv, Marianne Telle og UNN-styreleder Jorhill Andreassen om konfidensialitet i saken hvor Telle sier hun ble utsatt for trusler, skriver Nordlys.

– Denne avtalen har Marianne Telle nå brutt, sier Ingebrigtsen til avisa.

Truslene ble ikke politianmeldt, men håndtert utenfor rettsvesenet.

Telle: – Det ville få personlige konsekvenser

Etter at saken har blitt kjent, har Marianne Telle gått med på å svare på spørsmål om saken ovenfor Dagens Medisin.

Nettstedet skriver at Ingebrigtsen ba henne ta kontakt den 11. desember 2017. Dette gjorde hun.

– I telefonsamtalen tydeliggjorde han at han ga meg beskjed om å sørge for at styret fattet et vedtak som gikk i UNNs favør. Det vil si: Å gå imot etablering av et desentralisert PCI-tilbud i Bodø, sier Telle til Dagens Medisin.

Dette skal Ingebrigtsen ha legitimert med tre ting.

– At noe annet ville føre til en dekonstruksjon av UNN, det ville i så fall være mitt ansvar, et personlig ansvar. Det andre var at Helse Nord var mindre betydningsfull enn UNN. Det tredje var at dersom jeg ikke sørget for at dette skjedde, så ville det få personlige konsekvenser for meg, sier Telle til nettstedet.

Dagens Medisin har konfrontert Tor Ingebrigtsen med uttalelsene fra Marianne Telle. Svaret har de publisert i sin helhet i en egen artikkel, men han sier blant annet:

– At dette engasjementet i en sammenheng har blitt oppfattet som noe annet beklager jeg.

Betent sak

Det har stormet rundt den såkalte PCI-saken. I Nord-Norge er det i dag kun Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet – såkalt PCI-behandling.

Derfor må nær 600 akutte hjertepasienter i Nordland hvert år fraktes til Tromsø for avansert undersøkelse og behandling. På bakgrunn av dette gikk i februar Helse Nord-direktør Lars Vorland inn for å opprette et PCI-tilbud også i Bodø.

Men forslaget er omstridt. Fagfolk i Tromsø mente at et slikt tilbud vil svekke fagmiljøet og tilbudet til hjertepasienter i nord, og ble utsatt i to omganger. I desember gikk styret i Helse Nord inn for et nytt PCI-senter i Bodø.

Sa opp stillingen på tirsdag

Tirsdag leverte Ingebrigtsen oppsigelse til Universitetssykehuset Nord-Norge. Da uttalte han til NRK at PCI-saken var en utfordrende og krevende sak.

Direktør Tor Ingebrigtsen ved UNN sier til Avisa Nordland at han ikke har truet Marianne Telle. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Den påvirket muligens motivasjonen litt. Men mine viktigste grunner til å si opp nå, er at oppdraget mitt fra 2007 er fullført og at jeg vil tilbake til forskningen, sa Ingebrigtsen på tirsdag.

– Ser ingen grunn til å gå inn i en offentlig debatt

Ingebrigtsen forteller til Avisa Nordland at han har tenkt på å slutte i jobben i ett års tid. Han sier til avisen at han ikke har truet Marianne Telle.

– Kan du ha sagt noe som hun har oppfattet som en trussel, spør avisa.

– Jeg ser ingen grunn til å gå inn i en offentlig debatt om påstander fra anonyme kilder.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med både Marianne Telle, Tor Ingebrigtsen, samt administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord, foreløpig uten å lykkes.

Helse Nord sier onsdag kveld til NRK at verken Telle eller Vorland ønsker å stille til intervju i kveld.

Dette sa Marianne Telle under styremøtet i Helse-Nord den 13. desember i fjor: