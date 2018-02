UNN-direktøren gir seg

Tor Ingebrigtsen har bestemt seg for at tidspunktet nå er passende for å overlate direktørjobben til andre.

– Det har vært 11 utfordrende, men fantastisk spennende og givende år, sier Tor Ingebrigtsen

Underveis har det vært mange tøffe tak med økonomiske utfordringer og organisering. Ingebrigtsen har vært øverste leder for Nord-Norges største arbeidsplass med rundt 6.500 fast ansatte.

– Naturlig å vurdere fremtiden

I en pressemelding skriver UNN-direktøren følgende:

Vi har klart å drive UNN med overskudd, og det har gitt rom for å bygge Pasienthotellet, A-fløya og PET-senteret, som statsministeren skal åpne 1. juni. Det har tatt lengre tid enn jeg ønsket å komme i gang med bygging av nytt sykehus i Narvik, men jeg regner med å få på plass forpliktende vedtak om dette i løpet av våren.

Min viktigste motivasjon har ligget i å utvikle minst like gode region- og universitetssykehustilbud for pasienter i Nord-Norge som i de andre regionene. De store prosessene og prosjektene som daværende styre ba meg om lede for å nå dette målet da jeg tiltrådte i 2007 er fullført. Det har derfor vært naturlig for meg å vurdere egen fremtid nå.

Tillitsvalgt beklager

Oppsigelsen var ikke annonsert. Det ble sendt ut en mail til de ansatte på UNN tirsdag morgen.

Rigmor Frøyum, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, respekterer og skjønner valget, siden han har stått så lenge. Men beklager at Ingebrigtsen slutter.

– Det her vært et godt samarbeid og han har gjort en god jobb for UNN, sier Frøyum til NRK, og fremhever partssamarbeidet.

Legeforeningen: – Ingen kommentar

NRK har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Ingebrigtsen. Han vil uttale seg til pressen klokken 12.30 i dag, tirsdag.

I flere år har det vært konflikt mellom ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Legeforeningen.

NRK har kontaktet Legeforeningen, som sier følgende:

– Vi har diskutert saken i dag, og blir ikke å kommentere det, sier kommunikasjonssjef Knut E. Braaten.

Ingebrigtsen startet jobben i 2007. Etter jobben skal han nå oppdatere seg faglig og gå i et professorat ved Universitetet i Tromsø.