Tysfjord kommune frifunnet i søksmål fra overgrepsoffer

Den første av sannsynligvis flere dommer i Tysfjord-sakene har nå falt. En kvinne i 30-årene krevde Tysfjord kommune for 6,1 millioner kroner i erstatning, fordi hun hevder seg utsatt for psykiske skader i oppveksten, som følge av overgrep og omsorgssvikt.

Men i Ofoten tingrett er kommunen frikjent, skriver VG.

Det fremgår av dommen at «De sakkyndige har konkludert med skade og invaliditet som følge av oppveksten, og dette er ikke bestridt av saksøkte».

Tingrett konkluderer med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.

– Jeg er tilfreds med dommen, sier en lettet Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen til NRK.

Krevde i overkant av 8 millioner

Mellom den 24. og 27. april gikk saken for retten, hvor kvinnen opprinnelig la ned påstand om i overkant av 8 millioner kroner i erstatning for manglende oppfølging og omsorgssvikt fra kommunen.

Denne summen ble redusert under prosedyrene, men Tysfjord kommune avviste likevel erstatningsansvaret.

– Selvsagt skuffet

Kvinnens advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok, forteller at hans klient er skuffet over dommen.

– Jeg har hatt en samtale med henne og orientert om denne avgjørelsen. Hun er selvsagt skuffet over resultatet og hun er heller ikke enig i vurderingene som retten har gjort, sier Kuoljok til NRK.

– Men hun er også glad for deler av de tingene retten har vektlagt. Blant annet at de sakkyndige i stor grad har lagt hennes forklaring til grunn. De har også orientert om at de har full tiltro til hennes historie.

– Vil dere anke dommen?

– Vi har en måned på oss til å vurdere anke, og det er noe vi kommer til å ta stilling til når vi har gått grundig gjennom dommen.

Saken ble utsatt

Saken skulle opprinnelig holdes i Ofoten tingrett november 2016, men saken ble utsatt til april året etter.

Ofoten tingretts lokaler i Narvik. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Årsaken var at sakkyndigerklæringen som to rettsoppnevnte psykologspesialister jobbet med, ikke ble ferdig til rettssaken, sa kvinnens advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok til NRK.

Sto frem i VG

Kvinnen i 30-årene var en av 11 kvinner og menn som fortalte sin historie i VG Helg om hvordan de i flere år ble utsatt for overgrep i Tysfjord. Kvinnens far ble i 1993 dømt til fire år og seks måneder i fengsel for overgrep mot datteren.

Kvinnen fortalte til VG at hun ble fritt vilt for menn i hjembygda etter at den overgrepsdømte faren ble dømt og sendt i fengsel, og ble utsatt for nye overgrep etter dette.