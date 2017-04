Første rettssak i Tysfjord-saken: – Jeg har hatt en barndom jeg ikke unner noen

Kvinnen i 30-årene ble utsatt for overgrep av sin egen far gjennom flere år, og var en av 11 personer som i fjor sommer fortalte sin historie i VG om overgrep i Tysfjord.

Kvinnen mener kommunen ikke satte i gang nok tiltak for å hjelpe henne, og overgrep og omsorgssvikt gjennom oppveksten har gitt henne psykiske skader.

– Det har vært tungt, slitsomt og belastende. Du blir liksom litt slengt tilbake til fortida. Du gjenopplever på en måte ting på nytt og begynner å tenke tilbake på hva man har gått gjennom, hva man har opplevd og hva man har sett. Så, det er vanskelig å holde tilbake tårene og følelsene.

Rettssaken over

AVVISER ERSTATNINGSANSVAR: Roald Angell er Tysfjord kommune sin advokat. Han avviser av Tysfjord ansvar i saken. T.v. Ingar Nikolaisen Kuoljok, som forsvarer kvinnen i 30-årene. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

En sivil rettssak med en varighet på fire dager i Ofoten tingrett i Narvik er over. Til tross for at hun på mange måter har fått et gjensyn med de vonde minnene, forteller hun at det har også vært godt å få snakket ut i retten.

– Jeg skulle aldri ha bodd i det hjemmet. Jeg har hatt en barndom jeg ikke unner noen andre. Barndommen min var rett og slett jævlig, jeg kan ikke beskrive det på noen annen måte. Det jeg husker er vold og slåssing og blod, forteller hun.

Julaften for mange år tilbake gledet hun seg til å åpne pakken fra sin tante.

– Jeg var veldig spent på gaven fra henne, men ble jagd i seng.

Overgrepene startet da hun var ni

Hun forteller at hun var 9 år da de seksuelle overgrepene startet.

– Hadde jeg fått hjelpen jeg skulle ha fått, hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Jeg hadde ikke trengt terapi og traumebehandling. Jeg burde ha blitt plassert bort, jeg skulle aldri ha bodd i det hjemmet.

Har levert fra seg ryggsekken

Hun forteller om lettelse etter de fire dagene i retten.

– Jeg har fått levert fra meg den her ryggsekken, men jeg føler ikke den er blitt tatt imot, jeg føler ikke de har åpnet den, forteller kvinnen.

– Hvordan tror du livet hadde vært om kommunen hadde grepet inn tidligere enn de gjorde?

– Jeg hadde jo helt klart hatt det mye bedre. Jeg ser for meg at jeg har hatt en utdanning og har vært i jobb.

– Hva har det du har opplevd gjort med forholdet ditt til andre mennesker?

– Jeg har ikke tillit til andre, jeg har problemer med å stole på noen. Det har gjort at jeg er veldig overbeskyttende overfor mine barn. Det skal lite til før jeg får negative tanker, som at det skal skje noe med barna mine. Jeg er redd for at andres barn skal oppleve ting de ikke skal oppleve.

Krever 6,1 millioner

Advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok, som forsvarer kvinnen i 30-årene, la i dag ned påstand om erstatning på 6,1 millioner kroner fra kommunen. Allerede i 1993 skrev barnevernet en rapport som fortalte at moren til kvinnen som har saksøkt Tysfjord kommune, for ikke å ha overtatt omsorgen for henne, ikke var i stand til å ta seg av den unge jenta.

– Min klient mener at barnevernet overså henne og burde tatt omsorgen for henne, både før og etter overgrepene som faren ble dømt for, sier advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok.

Men kommunen avviser at de kunne gjort noe annerledes. Kommunens advokat Roald Angell ber om at kommunen frifinnes og mener at saken er foreldet.

I 1993 ble faren dømt til fire år og et halvt års fengsel for grove overgrep mot datteren og flere andre barn.

Dom er ventet i løpet av 4–6 uker.