– Hun ble sviktet av sine nærmeste og Tysfjord kommune

– Min klient mener at barnevernet overså henne og burde tatt omsorgen for henne, både før og etter overgrepene som faren ble dømt for, sier advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok.

Kvinnen i 30-årene ble utsatt for overgrep av sin egen far gjennom flere år, og var en av 11 personer som i fjor sommer fortalte sin historie i VG om overgrep i Tysfjord.

I 1993 ble faren dømt til fire år og et halvt års fengsel for overgrep mot datteren. Til avisen fortalte hun også om overgrep fra andre menn i hjembygda, som er en del av den pågående etterforskningen av overgrepssakene i Tysfjord.

Les også: Tysfjordsaken øker i omfang

Kvinnen krever erstatning for livet hun har tapt, og manglende oppfølging fra kommunen i oppveksten.

Advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok. Foto: Sander Andersen / NRK

– 7,2 millioner kroner av erstatningen er for tapt arbeidsinntekt, frem til nå og resten av livet, på grunn av traumene og skadene hun fikk. I tillegg til rundt en million kroner som erstatning for mén hun er påført og oppreisning, sier Nikolaisen Kuoljok.

– Gjorde som de skulle

Tysfjord kommune avviser både erstatningsansvar og at det fantes grunnlag for en omsorgsovertakelse, sier kommunens advokat, Roald Angell.

– Kommunen mener de har gjort som de skulle og burde ut ifra kunnskapen de hadde om hennes livssituasjon. Kommunen har fulgt henne opp fra ulike instanser i hjelpeapparatet, og bestrider derfor at det foreligger noe erstatnings- eller ansvarsgrunnlag.

Vil fortelle sin historie

Ingar Nikolaisen Kuoljok sier det er viktig for hans klient at kommunen tar sin del av ansvaret.

– Etter vår mening kunne ikke barnevernet unnlatt å gjøre noe på bakgrunn av opplysningene de hadde.

Saken skulle opprinnelig starte i Ofoten tingrett 15. november i fjor, men rettssaken ble utsatt fordi sakkyndigerklæringen ikke ble ferdig i tide.

– Hun har gruet seg til dette lenge, men er samtidig veldig glad for at hun endelig skal få fortelle sin historie. Hun ble sviktet av sine nærmeste, men også av barnevernet og skoleverket, sier advokaten.