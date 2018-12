Tommy Wirkola må «krige» for å få lage storfilm av nordnorsk krigsdrama

– Det er klart at det bare kan bli ett filmprosjekt, sier Hollywood-regissør Tommy Wirkola.

– Ja, det tror jeg han har helt rett i. To filmer er utenkelig, sier filmprodusent Aage Aaberge.

Altaværingen Wirkola har i over ti år hatt planer om å lage film om det storslåtte slaget som skjedde i Nord-Norge.

Samtidig har Nordisk Film/Egmont, med filmprodusent Aage Aaberge i spissen, jobbet for å lage det som kan bli tidenes dyreste norske film- eller TV-produksjon, en TV-serie om slaget.

Nå viser det seg at TV-serien kan bli film istedenfor – i konkurranse med Wirkola-filmen.

– Jeg var rimelig frustrert og usikker

80 fly ble skutt ned og 65 skip senket da nazistene invaderte Ofoten i 1940. Narvik var i to måneder sentrum for verdensnyhetene. Slaget, som også er blitt skildret i et av verdens mest populære skytespill, var stort.

Produsent Aage Aaberge er kjent for andre storproduksjoner som «Kon-Tiki» og «Den 12. mann». Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Derfor trenger Aaberge og Narvik-serien hans masse penger. Budsjettet er satt til 183 millioner kroner, noe som er det tredobbelte av Max Manus-filmen.

Men en frierferd etter penger i England bød på problemer for TV-serien. Etter intense møter i London i slutten av november føler Aaberge at de er på sporet igjen.

– Jeg må innrømme at jeg var rimelig frustrert og usikker på om prosjektet skulle lande før London. Nå har jeg fått tilbake optimismen.

Netflix ble tidligere nevnt som en potensiell redningsmann for prosjektet, men Aaberge vil ikke si om gigantstrømmetjenesten er i forhandlinger med dem, men åpner nå for at serien kan bli film istedenfor – eller begge deler.

– I alle avtaler som vi har gjort under utviklingen, så har vi jobbet med spillefilm og TV-serie parallelt, sier han.

Norske, britiske, franske og polske soldater slo de tyske styrkene tilbake, og vant malmbyen tilbake i «Slaget om Narvik». Arkivbilder. Du trenger javascript for å se video. Norske, britiske, franske og polske soldater slo de tyske styrkene tilbake, og vant malmbyen tilbake i «Slaget om Narvik». Arkivbilder.

Har villet lage filmen i over ti år

Både Wirkola-filmen og Nordisk Film/Egmonts Narvik-prosjekt har planlagt oppstart vinteren 2019/2020. Men bare én av dem vil etter sigende starte opp som film.

Det var store sjøslag i Ofotfjorden mellom de allierte og nazistene. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Begge har søkt støtte hos Norsk filminstitutt (NFI) og er avhengig av den for å lage film. Svaret på søknaden kommer etter årsskiftet.

Wirkola erkjenner at konkurransen er en del av spillet.

– Det er to sterke prosjekter som søker. Jeg håper selvfølgelig at vi får midlene, men jeg tipper det er en 10–12 filmer som har søkt på disse midlene, som blir delt ut til tre, kanskje fire. Det er ikke sikkert at noen av oss for noe, sier Wirkola, som blant annet har regissert Kill Buljo, Død Snø-filmene og Hollywood-filmen What Happened to Monday.

Aaberge sier Nordisk Film/Egmont er avhengige av NFI for å lage film, men ikke TV-serien, fordi en film vil ha mindre internasjonal appell.