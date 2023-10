Tysk polititjenestemann sparket etter vrakplyndring i Narvik

Høsten 2020 stoppet grensevakter fem tyskere ved Bjørnfjell tollsted.

Da politiet åpnet den fullastede bilen til de tyske mennene fant de vrakdeler fra flere tyske krigsfly.

Nå viser det seg at en tysk polititjenestemann har mistet jobben etter å ha vært med på ett av raidene i Narvik-regionen.

Fem tyskere tatt på grensa med bilen full av flydeler fra andre verdenskrig

Tysk politimann planla plyndringen

Den 14. september ble disiplinærsaken mot 34-åringen behandlet i en domstol i Hannover.

Der kom det frem at den tyske polititjenestemannen også hadde vært tilknyttet en nynazistisk gruppe som planla vrakplyndringen i Narvik.

Den tyske avisen BIld.de omtalte i forrige måned saken.

De fortalte hvordan myndighetene sporet opp Michael K. (34), lederen av Hannovers føderale politiavdeling som én av de tyske mennene som deltok i vrakplyndringen.

Det var avisa Fremover som først meldte saken i Norge.

Museumsleder Ulf Eirik Torgersen ved Narviksenteret hjalp politiet med å identifisere vrakrestene. Han kunne i 2020 si at det var klipt og brukt vinkelsliper for å skjære ut vingepanel samt støtteanordninger inne i flykroppen. Foto: Ulf Eirik Torgersen, Narviksenteret

Politimannen kom i kontakt med de andre nynazistene gjennom en WhatsApp-gruppe.

Der var polititjenestemannen svært aktiv.

Som et ledd i etterforskning mot en tysk nazist politiet kjente til, oppdaget bayerske etterforskere gruppens chat-trafikk som blant annet inneholdt «Hitler-hilsen» under søk.

Dette gjorde at det føderale politidirektoratet suspenderte tjenestemannen til halv lønn og innledet disiplinærsak mot ham.

Siktet for grovt tyveri

– Bilen var fylt opp, både inni og på taket, sa politiadvokat i Nordland, Steffen Ravnåsen til NRK da saken ble kjent høsten 2020.

– Gamle flyvrak er statens eiendom, og da har de tatt ting som tilhører andre, nemlig staten.

Etterforskningen av de tyske mennene hadde pågått over lengre tid i et tett samarbeid mellom blant andre norske, finske og svenske myndigheter, og som resulterte i pågripelsen.

Tyske soldater hviler på og ved vraket av et Heinkel 111 på Fornebu. Delene som ble funnet i bilen på vei over Bjørnfjell i Narvik. Foto: Ukjent tysk soldat / Levanger Museum

Det var blant annet de kjente Junker-flyene i Hartvikvannet som interesserte de tyske statsborgerne.

Men delene som ble funnet i bilen stammet fra Heinkel-flyene som styrtet i Beisfjord og på Fjorbotneidet i nærheten av Gratangen.

Til sammen ble seks menn i alderen 20–30 år siktet for grovt tyveri, og det endte med forelegg på mellom 8-12.000 kroner.

Etter dette ble også Narvikfjellene fredet for å hindre mer plyndring av vrakrester.

Aktor: – Gruppepress er ikke et argument

Torsdag behandlet administrasjonsdomstolen i Hannover disiplinærklagen mot den 34-år gamle politimannen, som hadde vært i tjeneste siden 2006.

Ifølge den tyske avisen BIld.de benektet han alle anklagene og hevdet at han ikke var en høyreekstremist:

– Jeg var ikke en høyreekstremist før reisen, og heller ikke etterpå. Jeg er den mest tolerante personen noensinne.

Mannen kalte situasjonen eksepsjonell og sa at han følte seg truet.

Men aktor kjøpte ikke forklaringen, blant annet begrunnet i at han var medlem av chat-gruppen i flere måneder.

– Gruppepress er ikke et argument. For hvis du oppfører deg slik i andre situasjoner, er du ikke akseptabel for politiet, lød aktors uttalelse.

Massivt brudd på lojalitetsplikt

Retten fant det bevist at den tyske polititjenestemannen hadde begått et massivt brudd på «hans lojalitetsplikt som embetsmann» og dermed ble han fjernet fra sin stilling.

– Troskap til grunnloven betyr ikke bare forpliktelse til den fridemokratiske grunnleggende orden, men også å stå opp for den, uttalte retten.

Den tyske polititjenestemannen kan anke saken til den øverste forvaltningsdomstolen i Lüneburg.