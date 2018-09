80 fly ble skutt ned og 65 skip senket da nazistene inntok Ofotfjorden i 1940. Narvik var i to måneder sentrum for verdensnyhetene.

Den gang da var engelskmennene på plass med en hjelpende hånd, nå sliter man med å få hjelpen som trengs derfra.

– De er ekstremt selvsentrerte, og når vi forteller at vi skal lage en serie sett fra norsk synsvinkel, så synes ikke de det er så veldig interessant, sier produsent Aage Aaberge i Nordisk Film/Egmont.

Sjøslag kan kuttes

Polen er på plass, og Frankrike har meldt stor interesse for det ambisiøse tv-prosjektet, men den største og mest pengesterke interessenten, England, er ennå usikker. Det kan bety konsekvenser for engelskmennene – i serien.

Produsent Aage Aaberge er kjent for andre storproduksjoner som «Kon-Tiki» og «Den 12. mann». Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Det var to store sjøslag i Narvik, i Ofotfjorden. Det ene var 10. april, og det andre 13. april. Konsekvensen kan bli at vi kutter dem, sier Aaberge.

Med et budsjett på 183 millioner kroner, vil serien overgå budsjettene til andre norske, store produksjoner. Prosjektet har for eksempel et budsjett på drøyt tre ganger så mye som storfilmen Max Manus.

Netflix tenner håp

Årsaken til et mulig kutt av sjøslagene, som England var sterkt involvert i under slaget om Narvik, er ikke hevn mot engelskmennene, men at sjøslagene er spesielt kostbare å produsere og filme.

Narvik brenner etter tysk flyangrep 1. juni 1940. Foto: SCANPIX / SCANPIX

– Er det sånn at vi ikke får penger fra England, så har vi rett og slett ikke finansiering til å klare å ta de store kostnadene, sier Aaberge, som sier de kan måtte kutte en eller to episoder.

Produksjonen har gitt seg selv frist til 1. desember med å få finansieringen på plass.

Et stort håp seiler opp, om ikke i Ofotfjorden, men som finansiell støttespiller. Og det er strømmegiganten Netflix.

Med finansiell støtte fra strømmegiganten Netflix vil ikke engelsk støtte være like nødvendig lenger, forklarer Aaberge. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Netflix kan bidra med å fullfinansiere hele serien hvis de synes dette er interessant nok, sier Aaberge.

De skal i møte med Netflix i Amsterdam i midten av oktober. Strømmetjenesten er veldig interessert i TV-serien, forteller Aaberge.

– Det blir veldig avgjørende, sier han.

Opptaksstart utsatt

Manus for de to første episodene er på plass, og André Øverdal skal ha regi. Øverdal debuterte i 2010 med filmen «Trolljegeren», som ble en stor suksess både i Norge og i utlandet.

Som følge av at finansieringen har tatt tid, er opptaksstart blitt utsatt fra denne vinteren til februar 2020.

Wirkola-film underveis

Fra før har både Hollywood-regissør Tommy Wirkola (38) og News On Request og FilmCamp planlagt storslått film om de voldsomme kampene i Narvik.

Tommy Wirkola har slått seg opp i Hollywood med filmer som «​​​​​​​Hansel & Gretel: Witch Hunters»​​​​​​​ og «What Happened to Monday»​​​​​​​. Foto: Marte Lindi/NRK

Filmen vil fokusere på 38-åringens bestefar, som kjempet i Alta-bataljonen.

Der er manuset er så godt som på plass, men mye gjenstår – blant annet finansiering.

– Jeg er veldig gira på å få det laget, men jeg vet også at å lage filmer av en sånn her størrelse, er tricky, sier Wirkola til NRK.