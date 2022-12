– Jeg gjorde alle stuntene mine selv, sier Carl Martin Eggesbø.

I filmen «Kampen om Narvik» har han hovedrollen som den unge korporalen Gunnar Tofte. For å fylle rollen sin best mulig måtte Eggesbø blant annet ta skytetrening, og han måtte utfordre seg selv fra store høyder.

– I en scene hopper rollen min fra Norddalsbrua og ned i snøen, forteller Eggesbø.

Norddalsbrua er 40 meter på sitt høyeste.

– Men jeg hoppet ikke helt fra toppen. Jeg hoppet kanskje fra 20 meter.

Dette er bare noe av det som skulle til for å lage krigsdramaet fra Narvik.

Her er et par andre detaljer som kan være morsomt å vite om filmen:

Centimeter fra å skade hodet

Kristine Hartgen har den kvinnelige hovedrollen i filmen. Hun spiller kona til korporal Gunnar Tofte, Ingrid Tofte.

Også Kristine Hartgen gjorde sine egne stunt. Og det kunne fort gått galt.

I en av scenene eksploderer det like ved Hartgen.

– Det er en luftkanon som går av. Jeg skulle telle inni meg og så kaste meg inn i en vegg. Det ble et slags «one take wonder» som jeg er veldig stolt av. Det hele var ganske heftig. Jeg fikk sykt mye adrenalin, sier Hartgen.

– Var det vondt?

– Nei, jeg hadde så mye adrenalin i kroppen at den dirret. Jeg holdt faktisk på å treffe en benk med hodet mitt da jeg falt. Personlig la jeg ikke merke til det, men regissøren sa at jeg bare var centimeter unna.

Både Kristine Hartgen og Carl Martin Eggesbø måtte også utfordre språkkunnskapene sine for rollene i «Kampen om Narvik».

Snakket tromsødialekt hele tiden

Hovedpersonen Ingrid snakker litt tysk i filmen. Kristine Hartgen måtte dermed bruke noen timer med en tysktalende skuespillervenn.

– Vi hadde møter hjemme hos meg hvor vi drakk kaffe og snakket tysk.

– Snakker du flytende tysk nå?

– Nei, men jeg har lært meg uttalen ganske bra. Så jeg skal nok klare å lure tyskere til å tro at jeg kan det.

Carl Martin Eggesbø måtte ikke lære seg et nytt språk, men en ny dialekt. Rollen hans snakker nemlig nordnorsk i filmen.

SNAKKET TYSK: Kristine Hartgens måtte lære seg noen tyske gloser til rollen som Ingrid. Foto: Eirik Linder Aspelund / Nordisk Film

– Jeg har bodd i Tromsø i rundt et halvt år, da jeg jobbet med «Peer Gynt» på Hålogaland Teater. Da måtte jeg snakke tromsødialekt, så jeg hadde et lite grunnlag, sier Eggesbø.

– Den største utfordringen er å få en ny dialekt til å sitte i kroppen. Derfor snakket jeg sånn hele tiden mens vi jobbet med filmen for å bli komfortabel med det.

For å mestere dialekten, utnyttet Carl Martin Eggesbø også sine nordnorske venner. Kristine Hartgen høstet erfaringer fra sine bestemødre.

Hør Carl Martin Eggesbø snakke nordnorsk i P3 Morgen:

Spill av lyd Ja, æ kan prøve å snakke bittelitt, men det e lenge sida æ holdt på med det.

Kodeord «bestemor»

– Jeg har to bestemødre, ei fra Narvik og ei fra Hammerfest. Bestemor i Hammerfest var på samme alder som min rolle Ingrid under krigen, sier Hartgen.

Hun snakket derfor mye med sine bestemødre for å skape rollen hun skulle spille.

– Det handlet om å forstå det blikket de hadde å verden den gang. Hvordan det må ha vært når det store internasjonale krigsmaskineriet kommer til en liten fiskeby og ei jente som ikke har vært utenfor Nord-Norge og aldri har sett slike ting.

Under innspillingen hadde Hartgen og regissør Erik Skjoldbjærg en egen kode.

– Han kunne bare si «bestemor», så visst jeg hvor jeg skulle være inni meg.

Men Hartgen og Eggesbø var ikke de eneste som måtte ofre litt for å gjøre en skikkelig jobb i storfilmen.

LÆRTE MYE: Kristine Hartgen har fått god hjelp av bestemødrene sine til å tolke rollen som Ingrid i «Kampen om Narvik». Her sammen med bestemor Aase «Mossa» Valen fra Hammerfest. Aase døde i oktober, 101 år gammel. NÆRT FORHOLD: Kristine Hartgen har et nært forhold til bestemødrene sine. Her sammen med bestemor i Rigmor Hartgen Narvik.

Fjernet tannreguleringen

Skuespiller Mathilde Cuhra hadde fått tannregulering samme dag som hun fikk telefon om rollen i «Kampen om Narvik».

Så tannreguleringen måtte hun bare fjerne igjen, forteller Cuhra til iTromsø.

Filmen om Narvik har også et viktig historisk perspektiv. Derfor har selskapet bak filmen laget et eget skoleopplegg for å få spredt mest mulig av historien.

TROMSØGJENGEN: Fotograf John-Erling Holmenes Fredriksen og skuespillerne Mathilde Cuhra og Kristine Hartgen er alle fra Tromsø, og alle har bidratt til filmen «Kampen om Narvik». Foto: Kristine Hartgen

Hitlers første nederlag

Kampen om Narvik var nemlig Adolf Hitlers første nederlag under Andre verdenskrig.

Det var det største slaget på norsk jord. Flere hundre personer mistet livet.

Etter hvert trakk de britiske troppene seg tilbake for å bidra lenger sør i Europa.

Det utnyttet tyskerne, som jevnet Narvik med jorden. Byen forble under tysk okkupasjon til krigen endte i 1945.

Totalt ble 85 fly skutt ned, 65 skip ble senket og 8.500 mennesker døde i kampene i og rundt Narvik.

Siste soldat døde like før jul

Som den siste gjenlevende av de norske soldatene som kjempet under slaget om Narvik fikk Eystein Røset sin egen førpremiere på filmen sammen med familien.

Røset var 21 år i 1940 og overlevde så vidt kampene om Narvik.

Til NRK har han fortalt at ryktene gikk om at tyskerne hadde gått i land like ved Gratangen.Norske soldater ble beordret dit for å stoppe tyskerne før de kom seg videre mot Narvik. I kampene i Gratangen ble 34 norske soldater drept.

Eystein ble skutt i armen, men overlevde.

