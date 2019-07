NRK beklager bruken av ordet «jødesvin» i Satiriks-sketsj

Over 300 har sendt inn klager til NRKs klageorgan Kringkastingsrådet etter sketsjen som NRK Satiriks sendte forrige tirsdag.

Den animerte videoen viser en ortodoks jøde og en annen mann som spiller Scrabble, hvor mannen må velge mellom å legge ned ordet «jødesvin» på brettet, eller tape spillet.

Mange av dem som har klaget til Kringkastingsrådet, har beskyldt Satiriks for å lage en sketsj med antisemittisk innhold.

Beklager overfor det jødiske miljøet

NRK har tidligere svart på kritikken med at intensjonen for sketsjen har vært det motsatte, nemlig å vise at man ikke skal bruke slike ord. Nå går NRK også offentlig ut og beklager ordbruken.

– Vi visste selvsagt at ordet var brutalt og krenkende, og i denne konteksten måtte ordet være krenkende for at sketsjen skulle fungere. Men ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over. Så vi beklager bruken av ordet, skriver underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, i beklagelsen.

NRK har av den grunn bestemt seg for å avpublisere sketsjen fra NRKs plattformer.

Halvorsen beklager samtidig overfor alle i det jødiske miljøet som har tatt belastning etter publiseringen.

Etikkredaktør og fungerende kringkastingssjef i NRK Per Arne Kalbakk utdyper:

– Vi ser i ettertid at ordet var for sterkt, for krenkende og har såret mange unødvendig, og at vi skulle ikke brukt det, sier han.

Slutter ikke med grensesprengende satire

Sketsjen har også fått kritikk av blant annet journalist og samfunnsdebattant Suzanne Aabel, som mener NRK Satiriks har bommet totalt.

Også forfatter og regissør Monica Csango har gått kraftig ut og mener sketsjen er «pur antisemittisme» i et innlegg i Aftenposten.

– Vi undervurderte den historiske konteksten for dette ordet, og så ikke hvor sårende det var, sier Kalbakk i dag.

Jødesvin-sketsj på Dagsnytt 18

NRKs underholdningsredaktør understreker at NRK ikke kommer til å slutte med humor og satire som utfordrer grensene for hva enkelte mener NRK bør publisere.

– Men i denne saken brukte vi et ord som vi ettertid ser vi ikke burde bruke. Det sto i veien for intensjonene våre og såret en gruppe mennesker helt unødig. Det sier vi unnskyld for, står det i beklagelsen.