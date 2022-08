Denne uken startet tusenvis av ferske studenter på en helt ny hverdag på norske universiteter og høgskoler.

De som gikk ut av studiespesialiserende på videregående våren 2022, har ikke hatt eksamen i løpet av sine tre år på videregående.

GLEDER SEG: Nora Røst gleder seg til å komme tilbake til en normal hverdag igjen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Eksperter har sammenlignet dem med toppidrettsutøvere som ikke har trent.

– Sist gang jeg hadde eksamen var i 10. klasse, så det begynner å bli noen år siden nå. Men jeg er egentlig ikke stressa, sier Nora Røst og legger til:

– Man må bare ta det som det kommer og se på det som en normal prøve.

«Koronakullet» har også fordeler, mener hun.

– Vi kan styre hverdagen vår selv og ta litt mer ansvar for egen utdanning. Vi er også flinkere med PC og elektroniske hjelpemiddel.

Silje Hope trekker også frem de negative sidene ved de to unormale skoleårene.

– Mange sliter psykisk og har det verre med seg selv nå enn før.

Fra mandag av starter skolehverdagen for fullt, til nå har det bare vært introduksjon og fadderuke på Nord Universitet. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Sliter med ensomhet

Elever på videregående skole har til sammen hatt minst ni måneder hjemmeskole eller skole på «rødt nivå» i løpet av pandemien.

Det strengeste nivået innebar delvis hjemmeskole og strenge, kontaktreduserende tiltak i den fysiske skolen.

Over 24.400 studenter, om lag 41 prosent, svarer i en fersk studentundersøkelse at de har få eller ingen venner.

Ensomhet er nemlig svært utbredt blant studenter.

Pandemipenger til studenter

– Studentene gjør det nok bedre på eksamen hvis de opplever i løpet av året at de har et faglig- og sosialt nettverk rundt seg. Og der trenger vi at universitetene også er på banen.

Det sier leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Maika Godal Dam.

– Et helt konkret tiltak kan være at institusjonene hjelper med å sette opp lesegrupper og legger til rette for den type sosial og farlig sammenkobling.

Tidligere i år ble det kjent at Regjeringen delte ut 170 millioner kroner til studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter.

Blant annet skulle pengene brukes til å sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene både faglig og sosialt.

Maika Godal Dam, leder av NSO, mener det sosiale og faglige henger sammen. Derfor er hun bekymret over at så mange elever opplever ensomhet. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Maika Godal Dam i NSO har stor tiltro til norske universitet og høyskoler.

– De er veldig klar over at det nå kommer et stort studentkull hvor store deler av dem ikke har hatt eksamen før.

Men hun mener det er viktig å ha en god dialog med elevene hele høsten frem mot eksamensperioden.

– Når noen ikke har den treningen fra videregående, er det viktig at det gjøres på en skikkelig og ordentlig måte.

Kjører testeksamen

Universitetsledelsen i Bodø har forberedt flere tiltak for at det skal gå bra med studentene.

Blant annet skal de gjennomføre testeksamener på de ferske studentene.

– Testeksamener kan hjelpe studentene å vite hva de faktisk går til. Målet er å få dem faglig godt integrert. Vi ser videre på lokale tiltak, som å sette opp flere kurs og andre støtteordninger, sier prorektor for utdanning og studie, Levi Gårseth-Nesbakk.

Levi Gårseth- Nesbakk er prorektor på Nord Universitet. Foto: Bente H. Johansen / NRK

I fjor ble rekordmange tatt for juks, og flere studenter meldte at de syns det var for lite informasjon om hva som ses på som juks, og konsekvensene av å bli tatt for det.

Terapihund og mentorordninger

På Universitetet i Bergen er studentene eksempelvis oppdelt i mindre grupper på de enkelte fakultetene. Her forberedes de grundig på det som venter de i eksamensperioden, opplyser kommunikasjonsrådgiver, Ole Friele.

– Vi har også utvidet mentorordningen ved UiB, og i den inngår også eksamen som en del av det studentene informeres om.

Les også: Hunden Lizzie hjelper stressede studenter før eksamen

På Oslo Met har de utvidet psykologtilbudet for studenter som har behov for det.

– Og i eksamensperioden er det populært å møte terapihunden Beauty for kos og avkobling. Forskningen har vist at terapihunder virker beroligende for studenter som gruer seg for eksamen, sier fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær.