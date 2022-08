Denne uka er tusenvis av ferske studenter klare for å starte på høyere utdanning. En av de er 19 år gamle Oskar Dahl Johansen. Søndag kveld kom han med flyttelasset fra Trondheim til Volda. Han skal studere journalistikk de neste tre årene.

Studenten er en av de som kommer fra koronakullet, og har ikke hatt en eneste muntlig eller skriftlig eksamen på videregående skole.

I år var det tredje året på rad at eksamen ble avlyst på grunn av pandemien.

– Jeg tror det er mange som kan gå på en smell der når vi ikke er vant til en slik vurdering. Vi kommer uten noen erfaring fra det, noe som vi kanskje var glad for på videregående, men vi får se hvordan det påvirker oss nå. Jeg har troa på at det går fint da, sier han.

– Det å ha eksamen er en kompetanse. Og disse elevene vil ikke ha den, sier professor Peder Haug. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Mener eksamen er viktig trening

Peder Haug, som er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, mener det å ha eksamen er en viktig erfaring og kompetanse, som disse elevene kommer uten. Dette kan være en bekymring for en del av elevene.

– I høyere utdanning er det ingen bønn. Det å prestere over kort tid er vanlig. I tillegg handler eksamenslesing om å trene seg opp, og det fører til læring som man kan ha nytte av lenge etterpå.

– Det er som med Karsten Warholm. Når han springer 400 meter hekk så har han trent lenge slik at den dagen han skal springe så er han topp motivert og i topp form. Slik er det med eksamen også. Det handler om å ha lest seg opp til å bli helt på toppen av det som er mulig den eksamensdagen. Det å få det til, og ha den erfaringen, er helt fantastisk.

Ifølge Haug er elevene tjent med å ha lært seg å prestere under press. Han syns det er trist at mange av de nye studentene ikke har øvet seg på det, og mener det er vesentlig at høyere utdanning tar hensyn til elevene med litt spesielle utgangspunkt.

– Det kan være både å følge opp studentene nærmere, ha mer kontakt med de og motivere de.

Tiltak for å lette overgangen fra elev til student

Odd Helge Mjellem Tonheim, som er prorektor ved Høgskolen i Volda, sier de har jobbet med problematikken i flere år, og flere tiltak gjør at det skal gå bra med studentene.

– De som kom i fjor hadde jo bare et år med eksamen. Vi har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med det å ta steget fra elev til å bli student, der vi ser på det med studenter som ikke har vært gjennom en normal videregående.

Odd Helge Mjellem Tonheim er prorektor ved Høgskolen i Volda. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Han legger til at de også jobber med å lage til flere kurs for studentene slik at de er klar over hva som ligger i en eksamen.

19-åringen Oskar Dahl Johansen er nå klar for en ny hverdag, og gleder seg til å være student.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med utdanningen, og det å oppleve det fantastiske studiemiljøet. Folk snakker om at studietida er den beste i livet, så jeg håper det blir slik for meg også.