Strømprisene i nord har i høst og vinter ligger på mellom 30 og 40 øre, og søndag kostet strømmen mellom 20 og 33 øre.

Mandag morgen gjør derimot prisen et kjempehopp i midten og nord i landet.

Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool søndag kveld.

Både Nord-Norge og Midt-Norge får mandag en snittpris på 1,78 kroner per kWh.

På det meste vil strømmen koste 3,14 kroner per kWh i landet, inkludert i Nord-Norge. Det skjer mellom klokken 9 og 10 mandag formiddag.

Bransjenettstedet Europower skriver at kraftprisen mandag er den dyreste så langt i de to nordligste prisområdene i Norge.

Til sammenligning vil prisene i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge ha en snittpris på 2,1 kroner per kWh mandag.

Innfrysing av elver

Årsaken finner man hos våre svenske naboer.

– Det skyldes et årlig forløp i Nord-Sverige som skjer i disse dager, nemlig innfrysing av nordsvenske elver.

Det sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight.

Olav Johan Botnen er kraftanalytiker i Volue Insight. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Da kjører man produksjonen ned i elvene mens isen skal legge seg i jevnt i elveleiet.

Resultatet er at kraftverkene i Nord-Sverige reduseres kraftig. Det gir et estimert tap på 4–5000 MW i de neste par dagene, sier Botnen.

Men allerede fra onsdag vil prisene i nord returnere til normale priser. Da er innfrysingen av elvene ventet å være over.

– Da blir det mer normal drift på nordsvenske vannkraftverk, sier Botnen.

– Kan man forvente lignende svingninger som følge av innfrysing senere i vinter?

– Nei, dette skjer bare én gang i året. Det skjer når den første kuldebølgen setter inn.

– Vi så akkurat samme fenomen i fjor på denne tiden av året. Da var prisene i nord omtrent på samme nivå som i sør i noen av timene mens dette skjedde.

Prisen i Sør-Norge vil også gå opp

Men også strømkunder i Sør-Norge vil merke effekten av prishoppet i nord, sier kraftanalytikeren.

– Ja, det bidrar også til å heve prisene i sør. En del av den massive eksporten fra nord til sør i Sverige forsvinner i disse dagene, og det hender også at det blir mindre kraft som går fra nord til sør i Norge også.

I tillegg peker han på at det for tiden er lite vindkraftproduksjon i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge – selv om det er ventet å blåse opp i midten av neste uke.

Summen av disse faktorene gjør at man må lene seg på gasskraft for å møte strømbehovet i Europa.

– Dette sammenfaller med en kuldebølge på kontinentet. Da får man et massivt behov for å kjøre opp gasskraftproduksjonen. Gass er den dyreste energikilden som finnes for tiden – og da blir prisen deretter.

Selv om strømhoppet i nord kun vil vare noen dager i neste uke, spår Botnen at strømprisen i Sør-Norge vil bli liggende på rundt 2 kroner per kWh gjennom vinteren.