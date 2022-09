Onsdag formiddag presenterte regjeringen ny skatt på havbruk og vindkraft.

De øker også skattesatsen for vannkraft og innfører en ekstraordinær avgift på vann- og vindkraft.

Allerede er det kommet flere kraftige reaksjoner fra oppdrettsnæringa.

Men det er ikke bare de som reagerer.

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, sier den norske kraftsituasjonen kan bli enda mer urolig.

– Skattegrepene regjeringen presenterer i dag kan føre til en dypere og lengre kraftkrise.

Han mener det er helt feil av regjeringen å ut mer penger av kraftselskapene. Han mener dette heller kunne vært investert i fornybar energi.

Store konsekvenser

NHO-direktør Ole Erik Almlid mener også at de nye grepene kan være ødeleggende.

I verste fall føre til mindre investeringsvilje.

– Og dette skjer i en tid der vi trenger flere slike investeringer, sa Almlid til NRK tidligere onsdag formiddag.

Konsernsjefen i Lyse, Eimund Nygaard, sier allerede nå at beskatningen kan få store konsekvenser.

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, sier de nye avgiftene kan gå utover nye investeringer for kraftselskapet. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Kraftkonsernet har planer om å gjøre større oppgraderinger av eksisterende kraftverk.

Nå må de vurdere lønnsomheten i prosjektene på ny.

– Dette er en massiv overføring av verdier fra kommune til stat. Det er en høyere beskatning av midler som i dag har gått til kommunene. Det betyr at når Lyse må betale massivt mye mer i skatt.

– På lang og kort sikt vil dette være midler som overføres fra kommune til staten.

Veldig overraskende

Varaordfører Pål Morten Borgli i kraftkommunen Sandnes mener staten nå frarøver lokalsamfunnet inntekter.

Kommunen lå an til å tjene 250 millioner kroner på konsesjonskraft i år.

– Det er veldig overraskende at de går løs på kraftprodusentene og eierkommunene som huser dem. Det er trist. Det går utover viktige investeringer på fornybarkraft, sier Frp-politikeren.

Pål Morten Borgli (Frp) er varaordfører i kraftkommunen Sandnes. Han er også leder av bedriftsforsamlingen i energikonsernet Lyse. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Energikonsernet Lyse opplyser til NRK at de vil miste hele overskuddet hvis regjeringens økte skatter for vannkraften blir gjennomført.

– Vi kommer til å måtte betale 3,2 milliarder kroner mer i skatt på grunn av økningen i grunnrentebeskatningen, sier konsernsjef Nygaard.

– Dette vil føre til at de 14 eierkommunene i Lyse vil gå glipp av 2,5 milliarder kroner i utbytte neste år. Lyse må også gå igjennom alle investeringer de har planlagt. Også opprustningen av kraftverket Røldal-Suldal.

Helt feil prioritering

Knut Kroepelien i Energi Norge sier fornybarnæringen allerede har et høyt skattetrykk.

– Spesielt vannkraften treffes hardt av dagens forslag. Regjeringen estimerer at det vil medføre en samlet marginalskatt på 90 prosent.

Han legger til:

– Næringen frykter at flere vannkraftprodusenter vil ende opp med en effektiv skattesats over 100 prosent.

Knut Kroepelien i Energi Norge frykter at kraftkrisa kan forverres etter skattegrepene fra regjeringen. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Han mener det heller burde vært fokusert på å legge til rette for å bygge mer ren kraft.

Spesielt siden vi ligger an til at kraftoverskuddet vil forsvinne i løpet av få år.

– Da er det helt feil prioritering av regjeringen å hente inn disse midlene til andre formål.

Kroepelien presiserer at de er glade for at regjeringen også tar grep for å legge til rette for bedre fastprisavtaler.

Vil ikke svekke mulighetene

Energipolitisk talsperson for Senterpartiet, Ole André Myhrvold argumenterer for at regjeringens grep ikke kommer til å gå hardt utover kraftselskapene.

− Ingen kraftprodusenter i Norge legger en strømpris over 70 øre per kilowattime til grunn når de skal bygge ny kraft eller oppgradere eller utvide eksisterende produksjon.

– Derfor kommer heller ikke disse endringene til å svekke mulighetene for investeringer i fornybar energi, sier han til NRK.

Energipolitisk talsperson for Senterpartiet, Ole André Myhrvold. Foto: Stortinget / Stortinget

Myhrvold sier kraftproduksjon i Norge bør ha et sunt overskudd.

– Men det er i hovedsak infrastruktur for å gi folk og næringsliv rimelig kraft. Nå tar vi politiske grep for å sikre forutsigbare fastprisavtaler til næringslivet til akseptable priser i et marked der kraftprisen det siste året har vært for høy.

– At Energi Norge stiller seg bak regjeringens modell for fastprisavtaler er et godt tegn for norske forbrukere og norsk næringsliv som står i en krevende strømsituasjon.

Vil legge til rette for storstilt oppgradering

Et annet moment Myhrvold peker på er hvordan utenlandske aktører må bidra med mer til Norge.

− Regjeringens grep gjør at vindkraftbransjen som i stor grad er eid av utenlandske aktører nå må bidra tilbake til lokalsamfunn og fellesskap. Det er bra for samfunnsutviklinga i Norge, forklarer han.

Sp-politikeren sier også at Energi Norge ikke trenger å bekymre seg for regjeringens investeringsvilje.

– Regjeringen legger til rette for storstilt oppgradering av eksisterende vannkraftverk, småkraft og havvind, sier Myhrvold.

Ole André Myhrvold i Senterpartiet sier regjeringen vil legge til rette for storstilt oppgradering av eksempelvis havvind. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Tor Reier Lilleholt, strømanalytiker i Volue Insight, tror avgiftene kan føre til færre nye investeringer.

– Ja, det tror jeg fordi vannkraften har vært den eneste ressursen som allerede har en grunnrenteskatt. Det har vært en konkurransevridende faktor i investeringer allerede. Inntektsgrunnlaget vil bli mindre.

Strømanalytiker Tor Reier Lilleholt sier et mindre inntektsgrunnlag kan gå utover investeringsviljen.

– Vil man se en mer dreining mot andre kraftkilder som følge av dette?

– Nei, det tror jeg ikke. Historien har vist at hvis noen tjener penger, så kommer staten med skattlegging. Vind har for eksempel vært forskånet i en investeringsfase, men når inntektene blir høye også hos dem, da kommer trolig skattene og avgiftene. Det er typisk sånn det skjer.