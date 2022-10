En strømpris på 4 kroner kan slå strømselskapet konkurs

– Dersom prisene i sør øker til for eksempel fire kroner, kan vi risikere å tape opp til 70 millioner kroner. Hvis det skjer, går selskapet konkurs, sier styreleder i Meløy Energi, Rolf Inge Sleipnes.

Det kom frem da Sleipnes orienterte kommunestyret i Meløy torsdag om strømtabben selskapet har gjort.

En svært gunstig fastprisavtale på 126 øre/kWh gjorde at de over natta fikk 800 ny kunder i Sør-Norge. Det tilsvarer 15 prosent av selskapets kundemasse.

De nye kunden sørpå har spart mye. I et nabolag på Østlandet hevder fire husstander at de har spart over 200.000 kroner takket være Meløy Energi.

Samtidig har avtalene kostet Meløy Energi 17 millioner kroner så langt i år.

Derfor har selskapet tilbudt de nye kundene betaling for å få dem over på en spotprisavtale.

Denne avtalen er det så langt svært få som har benyttet seg av.

Nå nærmer selskapet seg en grense. Konkursfaren er reel.

– Føler et ekstremt ansvar

I kommunestyret torsdag kom Sleipnes med informasjon om hvordan selskapet skal kunne overleve.

– Det viktigste budskapet er at styret i Meløy Energi har lagt en plan for å berge selskapet, og at vi er avhengig av å ha en eier i ryggen mens vi gjennomfører de nødvendige tiltakene.

Selskapets fremtid er i stor grad lagt i de 800 nye kundene i sør sine hender.

Rolf Inge Sleipnes, styreleder Meløy Energi. Foto: Marius Eriksen Guttormsen / NRK

– Hvis alle de med fastpris i sør takker ja, går ikke selskapet konkurs.

Fredag vil selskapet få tall på hvor mange som har takket ja til avtalen. Meløy Energis hovedfokus er nå å sørge for at arbeidsplassene blir trygge.

– Jeg føler et ekstremt ansvar for å være med på å finne en løsning på dette, sier styrelederen.

Per dags dato er tapet på 17 millioner kroner noe de kan håndtere. Men en for stor prisstigning vil altså føre til kroken på døra for selskapet som bidrar til millioner i kommunekassa.

Håndterbart å miste 4 millioner

Ordfører Sigurd Stormo (Ap) sier at Meløy Energi har hatt en enorm betydning for kommunen. Samtidig er han tydelig på at selskapets situasjon i første omgang ikke vil påvirke dem.

– Dette skal ikke føre til at kommunen får et umiddelbart problem. Det er selskapet som er i krise og det er der det må ryddes opp.

I snitt har kommunen hatt et årlig utbytte på mellom tre og 4 millioner kroner fra selskapet de siste ti årene.

Sigurd Stormo (Ap), ordfører i Meløy kommune. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Det er allerede klart at disse pengene uteblir fra kommunens neste budsjett. Stormo sier det er penger de gjerne skulle hatt, men likevel klarer seg uten.

– 4 millioner er mye penger for kommunen, men i et budsjett på nærmere 800 millioner kroner så er det håndterbart.

Ordføreren tiltro til at styret utfører sin handlingsplikt og får kontroll på det som har skjedd.

Forstår kundene

Asgeir Tomasgard er professor ved NTNU og har strømpriser som ett av sine forskningsfelt. Han sier til NRK at prismarkedet nå er ekstremt vanskelig å spå.

– Da må vi spå om utviklingen i situasjonen til gassmarkedet i Europa og vi må spå om været, og det er veldig vanskelig i og med at vi er i en situasjon vi ikke har sett før.

– Gassmarkedet er påvirket av en krigssituasjon og at russisk gass nesten er borte.

Han forstår godt at Meløy Energi er nervøse rundt fastprisavtalen sin.

Asgeir Tomasgard, professor ved NTNU. Foto: Lars Bang/NTNU

NRK har tidligere snakket med flere i sør som grep sjansen da ryktet spredte seg om den gunstige strømavtalen hos selskapet i nord. De har ikke tenkt å komme Meløy Energi til unnsetning.

– Det er veldig forståelig. De har inngått en avtale med en kommersiell aktør og tjener gode penger på det med billigere strøm og fordi strømstøtteordningen gjør det attraktivt i noen tilfeller.

Tomasgard sier at det er opp til kunden selv å vurdere risikoen for at selskapet går konkurs og da må finne seg en ny strømleverandør.