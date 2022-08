Cathrine og Børre berget seg akkurat fra steinras: – Et mirakel

Vegatrappa ble kl. 13 mandag smadret av et steinras.

Åtte personer, inkludert en guide, var på toppen av fjellet da trappa raste. I tillegg var det to turgåere i selve trappa.

Til alt hell var det likevel ingen som ble skadet. Men det var nære på.

Meter fra steinraset

Cathrine Hansen og Børre Hafredal fra Skien i Telemark var nemlig bare meter fra å bli tatt av raset.

De hadde akkurat kommet ned trappa da de hørte de buldre over seg.

Paret beskriver opplevelsen som uvirkelig, men sitter likevel igjen med et godt inntrykk av Vega. Foto: Cathrine Hansen / Privat

– Jeg snudde meg å så at mannen min var litt lenger fremme og jeg tenkte at jeg bare måtte huke meg ned bak en stor stein, sier Hansen.

Hun søkte dekning bak en stor stein, mens stein suste over hodet hennes.

Cathrine Hansen og Børre Hafredal tok et bilde av seg selv på toppen av Ravnfloget kort tid før raset gikk over dem. Foto: Cathrine Hansen / Privat

Da det sluttet å rase kunne de se tilbake dit vi hadde gått. Der var hele trappa rasert av et ras.

– For oss to var det et mirakel. Vi hadde nettopp kommet ned trappa som ble totalt rasert. Vi var bare utrolig heldige.

– Ikke vår tur

Men paret fra Skien var ikke de eneste i trappa denne formiddagen. På toppen av fjellet sto Ole Arne Davidsen med et turfølge på sju personer fra USA som han guidet i området.

Følget klatret Via Ferrata på Vega og skulle ta trappene ned.

Da raset gikk var de ifølge guiden så langt oppe at de ikke hørte at det raste.

– Jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd før jeg så at det var store steiner som lå i trappa og gjennom trappa. Mange titalls meter var smadret.

Ole Arne Davidsen guidet sju turister forbi rasstedet kort tid etter at steinraset gikk. Foto: Ole A. Davidsen / Privat

Guiden sier at det gikk kaldt nedover ryggen på dem da de så restene av plattingen der de vanligvis står når de informerer turistene om fjellturen.

Den var knust til pinneved.

Vegatrappa var et skremmende syn for turistene da de kom ned fra Ravnfloget på Vega. Foto: Cathrine Hansen / Privat

– Turistene var nok litt skrekkslagne. Vi måtte klatre forbi området som var ødelagt, sier guiden.

Davidsen sier at trappa er hyppig brukt både av turister og fastboende. Det var derfor et mirakel at ingen ble skadet denne gangen.

– Det var ikke vår tur denne gangen, kan du si.

Bygget på dugnad

Vegatrappa er eid og drevet av IL Vega. Og det var også de som bygde trappa på dugnad.

– Det er veldig kjedelig, men jeg er først og fremst glad for at ingen var der da steinene raste, sier Ronny Johansen som er leder for IL Vega.

Trappa ble finansiert ved at turister og fastboende kjøpte seg et trinn. På trinnet de hadde kjøpt fikk de et messingskilt med sitt navn. Disse trinnene er nå pinneved.

Trappa består av 1500 trinn og er finansiert av turister og fastboende som har betalt for trinn i trappa. Nå er flere av trinnene pinneved. Foto: Ole A. Davidsen / Privat

– Det er mange dugnadstimer som har gått med til å bygge trappa.

Det står et skilt som varsler om fare for steinras ved foten av trappa. Men lederen sier at advarselen til nå har vært viktigst på våren. Da pleier steinrasene å gå i området.

Aldri før har de opplevd steinras på sensommeren.

Leder for IL Vega sier at de vil bygge opp igjen trappa opp til Ravnfloget som ligger 342 meter over havet. Foto: Ole A. Davidsen / Privat

Johansen tror den regnfulle sommeren kan ha skylden.

Nå er trappa stengt, og vil sannsynligvis være det ut året. Men lederen er ikke i tvil om at de vil bygge den opp igjen.

– Det er mange som bruker Vegatrappa fordi du får god utsikt over havet. Vi må nesten bare prøve å få den fiksa igjen.