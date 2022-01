700 mennesker innesperret og uten strøm: – Folk er redde

For andre gang på under en uke har det gått skred i den lille bygda Beisfjord utenfor Narvik.

Nå er 700 personer sperret inne.

De er uten strøm og veien åpner tidligst onsdag i neste uke.

– Det er dramatisk. Vi er 700 stykker her inne som er uten strøm og veiforbindelse, sier Marte Kufaas til NRK.

Hun er engasjert i den lokale beredskapsgruppen som i hele dag har jobbet for innbyggerne i Beisfjord.

Stort ras

Dette er langt fra første gang bygda blir isolert.

Likevel blir ingenting gjort for å øke beredskapen, mener innbygger Boy-Arne Buyle.

– Folk er fortvilet og redde, forteller Buyle.

I tillegg til at veien til byen er sperret, er fjorden islagt og det finnes ingen ferdselsåre til sjøs.

Med sine 700 innbyggere er det følgelig mange ulike behov.

Marte Kufaas sier det har vært og fortsatt er en stor jobb med koordinering.

– Det er veldig, veldig mange hensyn og behov vi må ta høyde for. For eksempel er det gamle mennesker som trenger hjemmehjelp, forteller Kufaas.

– I tillegg øker brannfaren betraktelig siden mange må fyre i peisen og bruke stearinlys. Derfor har vi laget en liste med folk som har noe peiling på brannslukning.

Marte forteller om situasjonen Du trenger javascript for å se video.

Kufaas forteller at de har et hus i bygda med strøm fra et aggregat. Her kan alle komme for å lade telefoner eller annen småelektronikk.

– Hvordan skal dere komme dere gjennom helga?

– Vi har heldigvis veldig mange ressurssterke folk i Beisfjord som hjelper til. Så får vi håpe at det er trygt å begynne med rydding av veien på mandag.

– Noen må ta ansvar

Terrenget rundt Beisfjord medfører at innbyggerne i mange, mange år har levd med frykten for at det en gang kan gå menneskeliv tapt.

Nå mener Boy-Arne Buyle at veien aldri skulle vært åpnet for trafikk når skredfaren var så høy.

– Veien skal være stengt når risikoen for ras er høy, så man slipper å bekymre seg for at det skal gå menneskeliv.

Boy-Arne Buyle mener det er på tide at Beisfjord får økt beredskap. Men ingen vil ta regningen. Foto: Privat

I stedet mener han det gambles med menneskeliv for å unngå å bruke penger på beredskap.

– Når veien er stengt, må det være en båtforbindelse satt opp sånn at man kommer seg til byen.

Han mener primært kommunen er ansvarlig for å sørge for sikkerheten.

– Nå må noen ta ansvar og få det her løst, så får man heller krangle om regningen.

Sjøkabel med strøm

Fredag ettermiddag fikk Nordland fylkeskommune ordnet en båt som klarte å forsyne innbyggerne med det aller mest nødvendige.

Kommunalsjef og fungerende beredskapskoordinator i Narvik kommune, Rolf Lossius, sier at det så langt har blitt jobbet hardt for å bedre situasjonen for de isolerte.

– Det har blitt gjort en kjempejobb i Nordland fylkeskommune for å få tak i en båt, slik at man får skyss inn, men vi mangler en kai.

Tidligere i dag var Beisfjord også uten dekning. Dette fikset innbyggerne selv med å koble et aggregat til Telenors mobilmast. – Nå skal nettet være tilbake igjen i Beisfjord, men ikke spør meg hvordan det har skjedd, sier dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Marte Kufaas sier noen av innbyggerne fikk tatt imot varene i fjæresteinene.

Lossius sier kommunen har vært i kontakt med Statsforvalteren som skal få rekvirert en midlertidig kai fra Forsvaret, og vi venter nå på svar.

Han vil benytte muligheten til å berømme de frivillige i Beisfjord sin beredskapsgruppe, som han sier har gjort en formidabel jobb så langt.

I tillegg til drivstoff til aggregatene og nødvendig proviant, sier Lossius at Helgeland Kraft jobber med å få frem strøm til bygda.

– De jobber med å gå opp traseen for å få ut en midlertidig kabel og sjøkabel. Men som du skjønner er det mye vær og vind, og ikke ideelle forhold inn til Beisfjord nå. Det vil tidligst være klart søndag formiddag.

Kommunalsjef og fungerende beredskapskoordinator i Narvik kommune, Rolf Lossius. Foto: Frida Brembo / NRK

– Men en underjordisk kabel eller lignende burde kanskje vært på plass for lenge siden, med tanke på rashistorikken til nettopp denne veien?

– Det er mange faktorer som spiller inn, men det er ingen tvil om at de to skredene som har gått den siste uken legger press på de rette instansene for å sikre strøm, samferdsel og annet nødvendig inn til Beisfjord. Et samfunn med 850 innbyggere uten strøm i flere dager er ikke noe vi kan akseptere i 2022.