Klar for å kjempe om taxikundene etter omstridt lovendring: – Dette vil gagne folk flest

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at det kom nye regler 1. november har det blitt enklere å starte opp nye taxiselskap, og nye sjåfører trenger ikke lenger å være tilknyttet en sentral.

Nå kan derfor Arnt Roar Hansen være med å kjempe om kundene i Sandnessjøen.

Han har starta opp et helt nytt taxiselskap og har bare så vidt rukket å pakke opp de splitter nye uniformene.

– Vi merker at det er et stort behov her. Konkurranse synes jeg er sunt. Det blir en kniving om kundene. Da handler det om å gi best mulig service, pris og opplevelse, tror den ferske eieren.

Uten disse nye reglene hadde ikke Arnt Roar Hansen starta opp det nye taxiselskapet.

Nye regler i taxinæringa Foto: Even Norheim Johansen / NRK Ekspandér faktaboks Dette trekker Samferdselsdepartementet frem som de viktigste hovedendringene i regelverket: Opphever antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, tildelingskriterier basert på ansiennitet og fylkeskommunens skjønn og krav om hovederverv for drosjeløyver. Det betyr: Før måtte det være et visst antall taxier, og de måtte tilby tjenester døgnet rundt. Slik er det ikke lenger.

Opphever reglene om løyvedistrikt og stasjoneringssted – drosjevirksomhet kan drives i hele landet.

Gir fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i kommuner med innbyggerantall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi. Det betyr: I kommuner under 20.000 innbyggere kan fylkeskommunen bestemme at det kun skal være ett taxitilbud, slik at de ikke utkonkurrerer hverandre.

Viderefører krav om drosjeløyve, men lempe på innholdet i løyvekravet ved å fjerne kravet om faglig kompetanse for løyvehavere og lempe på kravene til økonomi. Det betyr: Det kreves mindre for å bli taxisjåfør nå i forhold til før.

Innfører fagkompetansekrav for fører av drosje.

Innfører ett drosjeløyve for all persontransport med kjøretøy med åtte sitteplasser i tillegg til fører.

Innfører 10-årige drosjeløyver.

Opphever sentraltilknytningsplikten for drosjer og innføre en plikt til loggføring av alle drosjeturer. Det betyr: Sjåførene må ikke lenger være tilknyttet en taxisentral. Man kan nå kjøre egen bil, som for eksempel Uber. Men nå må også alle turer loggføres.

Innfører krav om at søker til kjøreseddel må ha hatt alminnelig førerkort i klasse B i minst to år før vedkommende kan tildeles kjøreseddel for drosje.

Innfører krav til merking av kjøretøyet som drosje og synlig kjøreseddel inne i bilen.

Frivillig med taxi-taklykt.

Viderefører kravet om at alle drosjer må registreres i kjøretøyregisteret som drosje. Les Regjeringens spørsmål og svar om det nye regelverket. Kilde: Samferdselsdepartementet

– Mørke og dystre utsikter

Over natta fikk de dobla antallet taxiselskap i Sandnessjøen. Selv om Hansen er glad for å komme i gang, er det ikke alle som jubler like høyt.

Bernt Torrisen har kjørt drosje her i 42 år. Han ser ikke lyst på fremtida.

Bernt Torrissen er daglig leder i Sandnessjøen Taxi. Han frykter for fremtida til drosjenæringa. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– På grunn av koronapandemien har det vært mellom 30 og 40 prosent mindre kjøring. Med et nytt selskap vil de ta en betydelig del av den resterende kjøringa. Det er mørke og dystre utsikter, tror Bernt Torrissen.

Til nå har fylkeskommunen gitt tillatelser for å kjøre drosjer etter behov. Selskapene har en rekke plikter, blant annet å ha tilgjengelig drosjer hele tiden.

Men nå er det fritt frem for flere aktører.

Tror det vil gagne folk

Helgeland Taxi Service regner med å ha minst seks biler på plass i løpet av året. Alle bilene skal holde til i Sandnessjøen og omegn.

Han tror folk vil merke at tilbudet blir bedre, spesielt ved tilfeller der det plutselig blir et større behov enn vanlig.

– Vi er på et system som resten av fylket. Under festivaler eller større arrangementer kan vi be om å låne biler fra nabobyene for å hjelpe oss, sier Hansen.

Arnt Roar Hansen er daglig leder i Helgeland Taxi Service. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Tror du dette vil være kroken på døra for mange av dem som har holdt på i noen år?

– Det vil jo vise seg, men jeg tror ikke det. Vi har tilbudt flere av dem som allerede har løyver å kjøre for oss, sier Arnt Roar Hansen.

Les mer: Taxisjåfør fortviler: – Det er nesten meningsløst å jobbe

Omstridte regler

De nye reglene skulle innføres 1. juli, men ble utsatt på grunn av pandemien. Arbeiderpartiet mener dette vil gi konkurranse på ulike vilkår og kaller det usunt.

Taxinæringa ba innstendig om å utsette endringen.

Norges Taxiforbund mener reglene kommer på et «helt elendig tidspunkt».

– Da pandemien kom i mars, gikk mange ned i knestående. Nedgangen i etterspørsel sank med 90 prosent. De som vil kjøre taxi på heltid blir frarøvet denne muligheten, sier direktør Hanne Skåle Thowsen til NRK.

Derfor er det et dårlig forslag å innføre større konkurranse nå, mener hun.

John-Ragnar Aarset er statssekretær i samferdselsdepartementet. Foto: Ole Berg-Rusten

Men Samferdselsdepartementet mener på sin side at det er like vilkår for alle.

– Du må etablere en bedrift og du må drive ordentlig som alle andre næringsdrivende. Vi kommer til å følge med på utviklinga her. Hvis det er behov for justeringer, kommer vi selvfølgelig til å være åpen for det, sier statssekretær John-Ragnar Aarset i samferdselsdepartementet.

Ingen oversikt over nyetableringer

Taxiforbundet har ingen oversikt over hvor mange nye aktører som er kommet på markedet som en følge av det nye regelverket, men Skåle Thowsen sier de har hørt om et par nyetableringer rundt om i landet.

– Det vi har fått tilbakemelding om i løpet av disse to dagene, er at det står uregistrerte biler uten merke på dørene på holdeplasser rundt omkring. Vi tror det er en del som tror det bare er å bare ta bilen og starte å kjøre og ta oppdrag via ulike apper og Facebook.

– Det som er viktig å få frem er hvilken risiko det er å kjøre uten riktig forsikring. Hvis man ikke har en næringsforsikring kan man bli personlig ansvarlig for alle skader som oppstår ved en eventuell kollisjon.

– Men vi har fått tilbakemeldinger i løpet av disse to dagene om at det er en del folk som kjører rundt i privatbilen sin og tar oppdrag via forskjellige apper eller Facebook.