Store deler av Norge står stille. Flyplasser stenges, folk går ikke ut på byen om kveldene og eldre kan ikke fraktes til behandlingssentre. Alt er stengt.

Når ingen skal fraktes, står også taxiene stille.

– Det er nesten meningsløst å være på jobb. Vi har ingen kunder og ingen inntekter, sier Tord Brattbakk.

Han er taxisjåfør i Mosjøen Taxi og fortviler over dagene som kommer.

Sjåførene har provisjonsbasert lønn, hvilket betyr at hvis ingen kjører taxi, tjener de heller ingen penger.

I Mosjøen har de registrert en nedgang på 90 prosent i antall kunder den siste tiden.

– Nå går vi i minus ved å jobbe, sier Brattbakk.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik fortalte en personlig historie fra taxinæringen da hun la frem Stortingets økonomiske krisetiltak torsdag. Du trenger javascript for å se video. Arbeiderpartiets Hadia Tajik fortalte en personlig historie fra taxinæringen da hun la frem Stortingets økonomiske krisetiltak torsdag.

Sitter igjen med ti tusen

Og jobbe må de – selv om de taper på det. Taxinæringa har et samfunnsoppdrag som sier at de må være en del av Norges døgnåpne beredskap. Det kalles driftsplikt.

– Vi tar ansvaret og stiller opp. Problemet med det, er at vi komme til å slite voldsomt personlig de neste månedene.

Han har hatt urolige netter siden fredag, og heller ikke krisepakken som kom på mandag hjalp nattesøvnen.

Krisepakken sier blant annet at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig utbetaling på 80 prosent av gjennomsnittslønna de siste tre årene.

Altså 80 prosent av inntekt, ikke omsetning.

Tord Brattbakk med to kolleger i lokalene til Mosjøen Taxi. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Pengene kommer fra og med dag 17 etter at inntekten har falt bort.

– Pakken hjelper, men det er ikke nok. For meg betyr det at jeg i beste fall sitter igjen 25 prosent av inntekta mi etter at alle utgifter til taxidriften er betalt, sier Brattbakk.

Det tilsvarer omtrent ti tusen kroner i måneden til faste utgifter og mat til familien.

Han mener at denne støtten må komme fra dag én, ikke fra dag 17.

Da har han allerede jobbet i 17 dager med tilsvarende null inntekt.

Brattbakk etterlyser en ny pakke for selvstendig næringsdrivende som må fortsette å jobbe som følge av samfunnsoppdraget.

Åpnet for akutt sosialhjelp: – Høres fint ut, men hjelper ikke

Tirsdag kveld meldte VG at Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra Nav, uten vanlig behovsprøving.

VG skriver at forskuttering gjennom sosialhjelp vil innebære at midler kan utbetales raskt, men at summen vil avregnes mot senere utbetalinger.

Brattbakk er imidlertid ikke imponert.

– Det er akutt hjelp, ja, men det forskyver bare problemet. «Summen vil avregnes mot senere utbetalinger», det er altså bare et slags lån.

Han mener det må komme mer penger, ikke bare forskyvninger.

– Beredskapen får et problem om to måneder når det ikke lenger finnes folk som kan kjøre taxi, sier Brattbakk.

Taxisjåfører Ekspandér faktaboks I Norge har omtrent 3500 mennesker taxinæringen som sin hovedinntekt.

Like mange er medlemmer i Norges Taxiforbund.

Leder av forbundet, Øystein Tredal, sier at like mange har dette som sin hovedinntekt.

Det er registrert 6699 enkeltpersonsforetak (ENK) i drosjenæringa. Hvis man legger til bedrifter registrert som AS, er tallet 6936. Kilder: Brønnøysundsregistrene, Norges Taxiforbund

Halvert arbeidsstyrken

Daglig leder for Mosjøen Taxi, Joakim Viken, har allerede halvert arbeidsstyrken fra 14 til 6–7 biler.

– Siden de jobber provisjonsbasert, er det nok mange som faktisk vil permitteres.

Han foreslår at penger som spares på å ikke kjøre elever til skolene kan brukes på drosjenæringa.

– Pakka som kom på mandag hjelper, men det dekker ikke utgiftene. Enkelte kommer til å gå konkurs, sier han.

Daglig leder i Mosjøen Taxi, Joakim Viken. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

De er ikke de eneste. Over hele landet påvirkes taxinæringen.

Haugaland taxi i Rogaland har sendt ut permitteringsvarsel til 30 av sine 60 sjåfører. Drosjer i Kvinesdal og Flekkefjord kjører kun turer bestilt av Sørlandet sykehus.

I Bergen har Taxi 1 permittert 100 ansatte på grunn av redusert flytrafikk. Også i Tromsø har de merket en betydelig nedgang.

Forbundsleder er glad for tiltakene

Styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund sier at forbundet har fått mange telefoner fra fortvilte medlemmer.

– Vi er svært bekymret på vegne av næringen. Noen vurderer å permittere seg selv for å forbedre situasjonen.

– Vi skulle gjerne ønsket mer, men vi har i hvert fall fått noe, sier leder i Norges Taxiforbund Øystein Trevland. Foto: Norges taxiforbund

Taxiforbundet er imidlertid fornøyd med krisepakken, da spesielt to tiltak som vil bety mye for drosjeeiere:

Redusert merverdiavgift fra 1. januar

Dagpengeordningen for selvstendig næringsdrivende, tilsvarende sykepengeordningen.

– Drosjene er en viktig del av samfunnets beredskap, og bør være der selv om turene er få. Men da må sjåførene kompenseres for tapet. De tjener ingen penger uten betalende passasjer i bilen.

Senterpartiet: – Det jobbes med saken

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) i transport- og kommunikasjonskomiteen forstår taxinæringens spesielle situasjon.

– Jeg har personlig spilt inn forslag fra Taxiforbundet til Regjeringen. Jeg vet at det jobbes med tilpasninger i ordningen spesielt til drosjenæringen, sier hun til NRK.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) i transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Hun trekker frem muligheter for at dagpengene kan komme tidligere, slik sjåfør Brattbakk etterlyste.

Siden taxisjåførene ikke stenger ned driften sin, hadde de i utgangspunktet rett på dagpengene som skal utbetales. Men fordi de ikke har noe valg, får de pengene likevel.

– Det skulle bare mangle, sier hun.

Mossleth tør ikke si noe om hva de lander på til slutt av løsninger.

I pressekonferansen som ble holdt i dag (se hele i artikkelen under) åpner Hadija Tajik med å omtale nettopp taxisjåførene.

– Han (taxisjåføren, journ. anm.) sa at han hadde vært redd for å jobbe de siste dagene på grunn av smitte. Men han hadde snart ikke penger igjen til å betale husleia, så han måtte tilbake på jobb. Det er dét alt dette handler om: folks hverdag og framtid.