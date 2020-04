Drosjenæringen frykter konkursras – ber myndighetene utsette regelendringer

Drosjenæringen har et samfunnsoppdrag – bilene må være i drift. De er pålagt å ha biler tilgjengelig i en tid hvor mange velger å stenge.

– Jeg har tapt over halvparten av inntektene mine, sier Jon Hove om livet som sjåfør i Oslo under pandemien.

Da korona-krisen inntraff mistet han og resten av kollegene i næringen store deler av inntektsgrunnlaget sitt.

– Det er blodig alvor og man må leve på oppsparte midler. Enkelte dager har kolleger hatt null turer, sier Hove til NRK.

1. juli skal etter planen et nytt regelverk for drosjenæringen innføres. Endringen har vært omstridt fordi mange mener det kan føre til kaostilstander i næringen.

Blant endringene er at drosjene ikke trenger å være tilknyttet en drosjesentral, slik som i dag. Det betyr at du og jeg kan kjøre drosje, og at selskaper som Uber kan komme på banen. Det skal heller ikke lenger være noe øvre grense på hvor mange løyver som kan tildeles i ett fylke.

Selskapene som til daglig venter på passasjerer utenfor Oslo S vil få en ny hverdag med regelendringene. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Har ikke oppdrag

Norges Taxiforbund frykter for fremtiden for sjåførene hvis endringene trer i kraft som planlagt – og ber om utsettelse til minimum 1. juli 2021.

Direktør i Norges Taxiforbund, Hanne Skåle Thowsen, frykter for fremtiden til sjåførene. Foto: Norges Taxiforbund

– Situasjonen er kritisk. Mellom 80 og 100 prosent av inntektene til våre sjåfører er borte, og mange har ikke oppdrag. Det ble merkbart da skoler og barnehager stengte, sier direktør i Norges Taxiforbund, Hanne Skåle Thowsen.

Samferdselsdepartementet er kjent med ønsket fra drosjenæringen og lover straks et svar.

– Vi har ikke tatt en endelig stilling om vi vil gå inn for en utsettelse av endringen. Det naturlig at regjeringen ser på det og det bør ikke ta lang tid før vi konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til NRK som dermed ikke avviser ønsket fra næringen.

Taxiforbundet understreker at de ikke ønsker en omkamp på de varslede endringene i regelverket, men kun en utsettelse slik at sjåførene kan hente seg inn igjen etter korona-krisen nå.

– Vi ønsker ikke en omkamp. Det er et ønske og en bønn om å få konkurrere på like vilkår, når korona-situasjonen roer seg. Vi ligger nede med brukket rygg, sier hun.

– Bør ikke utsettes

Forbrukerrådet er ikke enig.

– Vi klarer ikke å se at korona er et tilstrekkelig argument for å få det utsatt. Situasjonen i dag, med dagens ordning, er at det ikke fungerer på verken pris eller kvalitet, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet og uenig med drosjenæringen. Foto: Forbrukerrådet

Hun forstår at det kommer sterk motstand fra det hun kaller for «sterke krefter i bransjen», men mener grunnlaget for endringen å gi kundene et bedre tilbud.

– Stortinget har ikke hørt på argumentene som har kommet fra disse kreftene, og vi mener at regelendringen ikke bør utsettes. Aktørene på som står på utsiden og venter fortjener å komme inn på avtalt tidspunkt, sier Blyverket.

– Veldig, veldig kritisk

Forrige uke fikk politikerne på Stortinget et brev fra leder i Halden Taxi, Bent Skogli. Han ber myndighetene tenke seg om og utsette lovendringen.

– Om de endringene går som planlagt, er det bare å forberede seg på et konkursras i drosje-Norge, sier han til NRK.

I brevet skriver Skogli at drosjenæringen ikke er pålagt å stenge i disse krisetider, men derimot pålagt å holde hjulene i gang ettersom de er betegnet som samfunnskritisk infrastruktur.

– Situasjonen er veldig, veldig kritisk. Vi har biler som på en nattevakt har kjørt inn for 226 kroner, men vi er på plass.

Statsråd Hareide forstår situasjonen til drosjesjåførene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er kjent med ønsket fra drosjenæringen og lover straks et svar. Foto: Cicilie Andersen / NRK

– Jeg får meldinger om av 9 av 10 turer er borte, og det er klart det er bekymringsfullt.

Varsler ny kontantstøtteordning

Taxiforbundet sier til NRK at tiltakspakkene regjeringen har kommet med til nå ikke gir effekt for drosjeeiere som har måttet ty til permitteringer av sjåfører.

– Vi føler oss glemt når disse pakkene har blitt lagt frem inn mot næringene i Norge.

Samferdselsminister Hareide varsler nå en ny kontantstøtteordning direkte rettet mot drosjenæringen for å lette på situasjonen.

– Vi vil snart komme med en ny kontantstøtteordning som vil gjelde denne bransjen, og det er helt naturlig at de, sammen med andre transportnæringer, må få støtte i en slik tid, sier han.