Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Pappa, jeg føler meg ikke helt bra.

Søstera hadde testet positivt på korona to dager i forvegen. Hjemmetesten til lillebror kunne ikke vært tydeligere.

Den velkjente T-en ble tydelig med en gang prøvevæska passerte.

Så hva gjør du da, med hjemmekontor og to koronapositive barn?

– Det går bra! Du må bare kaste alle skjermbegrensninger, sa en god venn.

For lillebror ble løsningen Roblox, med sine nesten uendelig spillmuligheter. Og stadig nye spill som utvikles av brukerne selv. Jeg har en følelse av at han ikke er den eneste.

Så jeg sjekker hvordan det går med Roblox for tiden.

Ifølge James Kay i selskapet går det bra.

Antall daglige brukere har steget betraktelig siden pandemien slo ut i 2020:

Selskapets inntekter har selvfølgelig også økt gjennom de siste to årene.

– Roblox har vært en viktig plattform for at folk kan ha det gøy sammen under pandemien. Særlig gjelder dette barn og ungdom som har blitt tvunget til å holde seg hjemme, skriver James Kay i en e-post til NRK.

En annen kar som jobber med barn og deres gaming er Leif Gunnar Vestbøstad Vik. Han er daglig leder i Barnevakten.no, en stiftelse som formidler fakta råd om mediebruk for barn og unge.

De ser også at Roblox vært den store plattformen under pandemien.

NRK forklarer Hva er Roblox og kan jeg bare slippe barna løs der? Bla videre Hva er Roblox? Roblox er ikke ett dataspill, det er et helt univers med mange spill som kan spilles på alt fra datamaskinen, nettbrettet, mobilen og forskjellige spillkonsoller. Og det lages hele tiden nye spill. Litt som Netflix eller Youtube for dataspill, bare at hvem som helst kan skape sitt eget spill.



Det fører selvfølgelig til at det er visse ting du som forelder eller foresatt må passe litt på. Hva bør jeg passe på? Ha i bakhodet at barnet ditt kan havne i et spill som er skummelt eller voldelig. Det har også vært tilfeller der det har dukket opp spill som for eksempel handler om skoleskyting.

Det finnes chattemuligheter av forskjellige slag i Roblox. Dette kan også by på uønskede situasjoner.

Det kan være enkelt å stjele identiteten din dersom du ikke har totrinnsverifisering på kontoen din.

Roblox kan bli kostbart, for her er det mulig å kjøpe forskjellige ting.

Er Roblox gratis? Opprinnelig er Roblox gratis å spille, men det er fullt mulig å kjøpe forskjellige ting i spillene, for eksempel utstyr eller andre greier.



Spillet har en egen valuta kalt Robux. Så hva er lurt å gjøre? Barnevakten.no anbefaler deg å: Sette deg inn i hva Roiblox egentlig er. Spill sammen med barnet ditt for å få litt oversikt.

Sette deg inn i innstillingene til Roblox-kontoen. For eksempel er det lurt å sette faktisk alder på brukeren. Da får barnet bedre personverninnstillinger. Man kan også sette opp et innholdsfilter som luker ut uegna spill.

Det er også mulig å justere/begrense hvam barnet ditt kan ha kontakt med i Roblox-universet. Og det er mulig å justere mulighetene for chattefunksjoner.

Koble en toveisverifisering til kontoen. På den måten unngår du at identiteene blir stjålet.

Snakk med barna om kjøpepresset slike spill kan stå for. Lag tydelige regler. Blant annet er det mulig å sette begrensninger på bruken av Robux Forrige kort Neste kort

– En av grunnene til denne utviklingen kan være at det ikke har kommet så mange andre nye spill på markedet. Samtidig har Roblox klart å skape et univers med enormt mange spill. I tillegg er det en plattform der det hele tiden skapes nye spill, sier Leif Gunnar Vestbø Vik i Barnevakten.

Og hverken han eller jeg tror Roblox-bruken kommer til å dabbe av med det første.

Den siste tiden har nemlig koronasmitten vært stadig økende i Norge. Og flere ser det ut til å bli. Flere millioner smittede, faktisk.

En stor andel av de smittede er barn og ungdom.

Og for disse, på lik linje med oss voksne, betyr det minimum seks dager i isolasjon.

Så hva skal de finne på? For mange blir det da gaming eller strømmetjenester.

STRØMMING TAR LITT OVER: – På våre nettsider ser vi at interessen rundt strømmetjenestene har tatt over for en god del av gamingen den siste tiden. Kanskje handler det om at man ikke orker å spille så mye når man er syk, sier Leif Gunnar Vestbø Vik i Barnevakten. Foto: Studio 1 fotografene

I etasjen over meg går det fortsatt i Roblox. Lillebror har kompisene på høyttaler på mobilen mens han spiller.

– Hva skal vi spille nå?

– Jeg vet ikke. Hva med det der pingvinspillet?

– Ok.

Og sånn holder de på. Lenge. Men hvor lenge er for lenge?

Hvor mye skjermtid er greit?

– Vi fikk mange spørsmål om dette med skjermtid i begynnelsen av pandemien. Nå opplever vi at mye av den diskusjonen har dabbet av, sier Leif Gunnar Vestbø Vik.

Han tror det blant annet handler om at samfunnet har blitt mye mer digitalt de siste årene. Skolen for eksempel. Hjemmeskole, nettbrett til elever, lærebøker, faglig opplegg og levering av lekser digitalt.

– Skillet mellom faglig skjermtid og skjermtid på fritiden viskes ut, sier Vik.

Selv tør jeg knapt sjekke skjermtiden for ungene i isolasjon. Den ene dagen jeg sjekket var det 7 timer og 14 minutter.

Professor mener voksne også må game

Natalia Kucirkova er professor ved Universitetet i Stavanger. I juni skrev hun og Marianne Undheim, førsteamanuensis ved samme universitet, en kronikk om skjermtid. Ifølge dem er ikke tiden barna bruker på skjerm utfordringen, men heller hva de bruker skjermtiden på.

Kucirkova anbefaler meg å bruke skjermen sammen med barna.

– Hvis vi voksne aktivt deltar sammen med barna, fører det ofte til gode samtaler. Det skaper kulturelle referanser og er ofte mye moro, sier hun.

Men jeg har jo hjemmekontor. Blir vanskelig å game da.

– Selvfølgelig er ikke dette alltid mulig når foreldrene må jobbe eller de ønsker at barnet skal leke selvstendig eller med vennene sine. Da er det viktig at foreldre undersøker spillet eller appen barna bruker for potensielt upassende innhold, sier Kucirkova.

Leif Gunnar Vestbø Vik mener det nå snart er på tide med en ny runde på temaet skjermtid.

– Diskusjonen om skjermtid bør komme opp igjen når vi etter hvert skal tilbake til en vanlig hverdag. Barn og unge trenger fysisk aktivitet og de trenger fysisk kontakt med venner, sier Vik.

Det er Natalia Kucirkova enig i.

– Men istedenfor å snakke om hvorvidt barn skal ha skjermtid og hvor lenge, så bør vi snakke mye mer nyansert om hvilke type digitale tjenester barn bruker og hvorfor, sier hun.

Men så kommer også spørsmålet om hvordan kan vi da gå tilbake til en vanlig hverdag med mindre skjermtid etter dager og kanskje uker i isolasjon?

Det er jo kjent at skjermene og spillene og appene er laget for å gjøre oss avhengige. Med sine blinkende lys og premier og belønninger og varsler og lyder og likes og hjerter.

Hvordan kan vi gjøre oss mindre avhengige av dette datadopet?

Fransk dokumentar fra 2018. Treåringen er stum og har autistiske trekk. Etter få dager uten dataskjermer snakker han. Hva gjør digitale medier med oss? Du trenger javascript for å se video. Fransk dokumentar fra 2018. Treåringen er stum og har autistiske trekk. Etter få dager uten dataskjermer snakker han. Hva gjør digitale medier med oss?

Slik tar du hverdagen tilbake

– Det er ikke en enkel vei tilbake, men det er mulig. Jeg tror det er viktig å involvere barna og skape en enighet for å få det til, sier Leif Gunnar Vestbø Vik.

Han foreslår blant annet å prate med barna og prate om temaet.

– Jeg tror det kan være lurt å sammen finne ut av hva dere skal bruke tiden på. Hva er viktig? Hva kan vi gjøre sammen? Jeg tror det handler litt om å komme opp med andre alternativer til skjermen, både for helger og ukedager, sier Vik.

– Og når dere har kommet dit, bør dere være litt strenge på at det var dette dere ble enige om, dersom det begynner å skli ut.

Professor Kucirkova tror en vanlig hverdag uten like mye skjermtid som tidligere er en utfordring også for oss voksne.

IKKE BARE DUMT: Professor Natalia Kucirkova ved Universitetet i Stavanger, mener skjermtid ikke bare er en dum ting. Men at det er viktig å ha fokus på hva man bruker skjermtiden til. Foto: Universitetet i Stavanger

Hun mener jeg også må slå sammen PC-en og legge bort mobilen innimellom. I tillegg anbefaler Kucirkova en gradvis nedtrapping.

– Jeg tror det er lurt å ikke få panikk eller å måle tiden, som om skjermbruk var en dårlig aktivitet fra starten av. De voksne må selv vise veg. Jo mer foreldre er et godt forbilde for atferden de ønsker å se hos barna sine når det kommer til digitale media, desto bedre lykkes de.