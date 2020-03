Mange jobber hjemmefra for tiden, men de færreste av oss har et fullverdig kontor klart til bruk.

Da må barkrakken, spisebordet, sofaen i stua, gjesterommet eller kanskje et kott tas i bruk for å lage seg en så god arbeidsplass som mulig.

Hvis du allerede kjenner at sittestillingen på hjemmekontoret tar på for kroppen, er du ikke alene.

Ikke bare det. For mye stillesitting er negativt for helsen. Noen mener det er like ille som å røyke.

– Det å sitte for lenge, det er jo verre enn å røyke. Vi må bevege kroppen. Den er laget for bevegelse, sier Frank Rizzo ved Rønvik fysioterapi i Bodø.

Han har følgende råd slik at vi unngår helseplager i tiden vi har foran oss:

1. Gjør øvelser i telefonen

– «Ja, det går bra med aksjene», sier Rizzo mens han demonstrerer en enkel knebøy samtidig som han holder mobilen til øret.

Fysioterapeuten mener at du fint kan gjøre knebøy eller omvendt utfall samtidig som du prater i telefonen.

Da jobber du med hele kroppen og får opp pulsen litt

– Samtidig har du fått deg en liten pause fra datamaskinen.

2. Mer kaffe

Det er ikke kaffen i seg selv som hjelper mot vonde og stive hjemmekontor-kropper.

Men det at du reiser deg opp en ekstra gang.

– Det aller viktigste er å ikke sitte i ro for lenge om gangen. Ta korte pauser ofte. For eksempel for å hente en ekstra kaffekopp eller et glass vann.

Sitt med rumpa helt ytterst på stolen. Da er det lettere å være rett i ryggen mens du jobber. Foto: Ola Helness / NRK

3. Sitt ytterst på stolen

Sitt så langt ut på stolen som mulig, anbefaler fysioterapeuten.

Da må du balansere kroppen og får bedre holdning.

– Sitter du langt bak synker du lettere sammen.

– Og har du en treningsball eller balanseball er det enda bedre, sier Frank Rizzo.

4. Se ned med blikket

En annen viktig ting å tenke på med arbeidsstillingen, uansett hvor du jobber fra, er hvordan du ser på skjermen.

Ikke bøy hodet ned, men bruk blikket for å se ned på skjermen, sier han.

– Det er to helt forskjellige ting å se ned med blikket og å se ned med hele hodet.

– Trekk skuldrene lett bakover, se rett frem og litt ned med blikket. Da stresser du nakken mindre enn hvis du må se opp.

5. Strekk deg mens du sitter

Hvis du ikke klarer å rive deg løs fra stolen har Rizzo en øvelse du kan gjøre sittende.

– Mens du sitter på nesten hvilken som helst type stol kan du lene deg så langt bak som du klarer. Da mobiliserer du den øvre delen av ryggen.

– Dette kan gjøres fem-seks ganger. Varier gjerne med åpne armer opp mot taket eller med armene i kryss over brystet.