– Når de velger å aktivere dette regelverket, så forholder jeg meg til det. Jeg har alltid hatt et ryddig forhold til skattemyndighetene.

Benn Eidissen er derimot ikke veldig glad i Skatteetaten i dag. Onsdag bekreftet han overfor NRK at han kom til å melde flytting tilbake til Bodø, fra Bø i Vesterålen.

Millionæren flyttet først til vesterålskommunen fordi de senket formuesskatten. Han skulle da hjelpe til med å investere i nye prosjekter, som skulle lokke flere nordover.

Men etter at seksjonssjef i Skatteetaten sa at de følger ekstra godt med på saker som har vært i mediebildet, opplyser altså Eidissen at han kommer tilbake til Bodø.

– I stedet for at du skal ha den der kontrollfriken over deg, så er det bare å si at jeg ikke kommer til å bo mest i Bø. Når de aktiviserer dette regelverket, som de ikke har når det har vært snakk om «søringer», så velger jeg å ta konsekvensen av det, sier han.

Avviser sovende regelverk

Akkurat hvem som får nyte godt av å ikke følge regelverket til Skatteetaten, er uklart.

– Jeg kjenner selv til personer som har langt større næringsinteresser enn det jeg har som har skattet andre plasser enn det der de har bodd. Men sånn er verden, og jeg forholder meg til det.

Seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten, Lene Ringså, sier at de ikke kan kommentere enkeltsaker. Men at Eidissens utspill ikke henger på greip.

Seksjonssjef Lena Ringså avfeier at det aktuelle regelverket har blitt «aktivisert» nå nylig. Foto: Baard Brinchmann Loevvig

– Hovedregelen er at man skal være bosatt i den kommunen og på den adressen man overnatter mest. Disse reglene har vært forvaltet av Skatteetaten helt siden vi overtok folkeregisteret i 1991, sier hun.

Hun avviser at dette er verken et «sovende regelverk» eller noe de «aktiviserer» i lys av oppmerksomheten Bø har fått. Folkeregisteret er en tillitsbasert ordning, men de kontrollerer også opplysninger som de tror kan være fiktive.

– Skatteetaten mottar også et stort antall tips hvert år som vi gjennomgår og følger opp der vi ser behov for det. Vårt inntrykk er at hver og en av oss melder riktige opplysninger fordi det er både i vår egen og samfunnets interesse.

– Hvorfor skal man skatte til den kommunen man bor i mest?

– Det er eksempelvis naturlig at innbyggerne benytter seg av kommunale tjenester der de bor mest. Det er derfor nødvendig at den aktuelle kommunen får inntektene for å dekke kostnader.

Om man oppgir fiktive opplysninger, kan myndighetene gripe inn.

– Dersom noen har meldt flytting fiktivt for å unndra skatt, vil det kunne være aktuelt for Skatteetaten å sanksjonere, for eksempel med tilleggsskatt.

Vil fremdeles investere

At Eidissen ikke kommer til å skatte til Bø, betyr ikke at han har gitt opp drømmen om å bidra.

Han sier at han fremdeles vil beholde eiendommen sin, som han har kjøpt for 8 millioner kroner. I tillegg vil han fortsatt jobbe for å få flere til å bidra.

– Med en så næringsvennlig kommune som har kysten, naturen og alt, så er det store muligheter hvis de rette folkene kommer inn, og samarbeider med dem som bor der fra før.

– Men du har sagt at du skulle investere det du sparte i skatt i samfunnet, skal du fremdeles det?

Ordfører i Bø, Sture Pedersen. Foto: Lars-Bjorn Martinsen / NRK

– Jeg sa at jeg skulle investere både det jeg sparte og mer. Jeg har kjøpt en eiendom som jeg heller ikke har tenkt til å selge, i hvert fall ikke med det første. Vi skal fremdeles investere i Bø, lover Eidissen.

Ordfører i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, er ikke bekymret for at dette betyr millionær-flukt fra kommunen.

– Jeg har full forståelse for det Benn har gjort. Nå var det tre nye tilflyttere som skrev til meg i dag, så jeg anslår at det er rundt 15–20 nye tilflyttere med en viss formue. Jeg er veldig fornøyd med situasjonen så langt.