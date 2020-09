Over ett og et halvt år har gått siden de nye smarte strømmålerne skulle være på plass hos alle norske strømkunder.

Fortsatt nekter mange å bytte ut de gamle målerne. Noen av sakene har endt i retten.

NVE og strømselskapene har vært tålmodige. 1. januar 2019 var den opprinnelige fristen. Det nye målet nå er at målerne skal være byttet ut innen 1. januar 2021.

De som fortsatt da sier nei, risikerer å miste strømmen.

– Det haster for dem som ikke har byttet i og med at vi faser målerne ut mot slutten av året, sier daglig leder Steinar Benum hos Helgeland Kraft Nett.

40 av deres om lag 45.000 kunder nekter fortsatt installering av ny måler, skriver Helgelands Blad.

Flere tusen hadde ikke byttet

Helgeland Kraft har ikke satt noen endelig frist for sine kunder, men kommer til å ta grep dersom de ikke slipper til.

VARSLER UTKOBLING: Daglig leder Steinar Benum hos Helgeland Kraft Nett. Foto: Helgeland Kraft

– Vi fokuserer nå mest på å få alle sendere ut på nett. Det arbeidet vil ta to til tre måneder. Etter det vil vi se på dem som ikke har byttet. Da er vi i januar. Fra mars vil vi se på utkobling, sier Benum.

En av fordelene med de nye målerne, er at informasjonen sendes trådløst til strømselskapene via en sender. Leverer du en legeerklæring, kan du få en måler uten en slik sender. Ny måler må du belage deg på uansett.

– For andre er det mulig å få montert selve senderen et annet sted hvis de betaler for det selv.

NVEs egen oversikt fra våren 2019 viste at 67.000 målere ikke var byttet ut.

I tillegg hadde 7200 kunder fått fritak med legeattest, mens 28.000 kunder hadde motsatt seg å skifte måler uten gyldig grunn.

NVE jobber nå med en ny oversikt som ventes å være klar i løpet av høsten.

Mistet strømmen

De som er skeptiske til de nye målerne, er blant annet bekymret for at målerne kan være helseskadelige og at de kan brukes til overvåkning – enten de er koblet til sendere eller ikke.

En av dem som er skeptisk, er Hanne Varildbakken. 18. juni var det ett år siden strømmen ble koblet ut av selskapet som i dag heter Elvia.

Hun frykter stråling fra måleren vil gi helseskade og at personlig informasjon kan komme på avveie, all den tid målerne sender informasjonen direkte til nettselskapene. Hun er også skeptisk til at denne informasjonen blir lagret over tid.

– Den dagen det skjedde var det en overraskelse for de hadde ikke satt en dato. De hadde kun sendt tredje stengevarsel. De kuttet den utenfor leiligheten så jeg visste ikke at de skulle gjøre det den dagen.

Jeg sto på badet. Så det ble mørkt.

Den strømløse hverdagen lever hun foreløpig godt med.

– Jeg får ikke brukt alle elektriske apparater. Ellers har jeg ikke hatt det så veldig annerledes. Det er andre rutiner. Jeg må for eksempel koke opp vann til dusjing.

VIL IKKE HA DENNE: Ikke alle vil ha de nye strømmålerne, deriblant Hanne Varildbakken fra Kongsvinger. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

– Hva har du savnet mest?

– Vaskemaskin, sier hun og ler, men legger til at hun har fått hjelp til klesvask.

– Hva vil du si til de som risikerer å miste strømmen?

– De gjør det. Det blir ikke rettssak. Man må være forberedt på at de gjøre det uansett hvor mye det står på Facebook at de ikke har lov.

En gruppe på Facebook mot strømmålere, har nærmere 2500 medlemmer.

– De påberoper seg at de er pålagt av myndighetene å skifte hos alle. Det er de ikke. For dem som har fått fritak, er det opp til nettselskapet om jeg skal få beholde den analoge eller måtte ta den uten kommunikasjonsdel eller andre løsninger, sier Varildbakken.

Varsler kunder

Men også for andre er det for sent. Hos Elvia, Norges største nettselskap, har de allerede kuttet strømmen til en håndfull av sine 900.000 kunder.

HAR KUTTET STRØMMEN: Morten Schau er kommunikasjonssjef hos Elvia. Foto: Presse

– Det er i de tilfellene vi ikke får tilgang og får montert den nye måleren, som vi er pålagt å bytte til, sier kommunikasjonssjef Morten Schau.

– Det har vært rettssaker der det er slått fast at vi er pålagt dette.

Fortsatt står det 5000 målere på listen over dem som skal byttes ut.

– Vi har nå varslet disse kundene som vi ikke har skiftet måler hos om at strømmen kan bli kuttet. Men det er et ganske langt løp fra de får første melding til vi foretar fysisk stenging.

– Betydelig ressursbruk

Han kan ikke svare for hva som skjedde i Varildbakkes tilfelle, men sier at kunden varsles dagen før og samme dag.

Også for Nordlandsnett sine kunder begynner det å haste. Selskapet har byttet ut nærmere 99 prosent av målerne, men fortsatt gjenstår 500 gamle målere.

– Vi har i dag 140 kunder som har uttrykt at de ikke ønsker ny måler og som ikke har fritak. Da har de ikke noe valg, sier prosjektleder for AMS Tarjei Solvang.

– Vi er i dialog med dem og opplyser vi at vi må ha tilgang til målepunktet så raskt som mulig. Vi er langt på overtid og de påfører oss betydelig ressursbruk, sier Solvang.