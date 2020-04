Retten mente det var Alta-mannen som selv fjernet den gamle strømmåleren for å forhindre at Alta Kraftlag fikk kontrollere strømforbruket hans.

Forrige uke ble mannen dømt til betinget fengsel i 21 dager med en prøvetid på to år, samt 1500 kroner i saksomkostninger.

– Vår klient er svært uenig i dommen, og har anket, sier hans forsvarer Samuel Viljar Nordengen til NRK.

Samuel Viljar Nordengen er Alta-mannens forsvarer. Foto: Pressefoto

Tror kraftlaget tok måleren

Det hele startet med at mannen, som flere andre strømkunder i Norge, ikke ønsket å bytte til den nye strømmåleren.

En av grunnene er frykt for stråling, til tross for at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet slår fast at strømmålerne ikke er helsefarlige. Flere er også bekymret for at nøyaktig måling av strømforbruket innebærer en form for overvåkning.

Etter en langvarig konflikt med mannen valgte kraftlaget å kutte strømmen for å få ham til å bytte strømmåler.

Administrerende direktør i kraftlaget, Per-Erik Ramstad, fortalte i retten at mannen ble tilbudt en måler uten kommunikasjon, men at han takket nei.

14. oktober kuttet de strømmen hans. Da de noen dager senere skulle bytte måler, var den gamle måleren borte.

Dette førte til at kraftlaget anmeldte mannen. De mente han hadde fjernet måleren for å hindre kontroll med strømforbruket.

Dette nektet tiltalte for. Han sa han hadde vært bortreist, og han kunne ikke se noen annen forklaring enn at kraftlaget selv måtte ha tatt måleren på bakgrunn av konflikten.

Det trodde ikke retten noe på:

«Det er ikke tegn til noen innbrudd, og det er ikke borttatt noen andre gjenstander enn måleren.»

Noen dager etter at kraftlaget kuttet strømmen, oppdaget de at det fortsatt var strøm i leiligheten. Den var koblet til fra et utendørs anlegg. Tiltalte sa han ikke visste hvordan dette har skjedd.

De såkalte smarte strømmålerne ble innført i 2011 og skulle installeres i hele Norge innen 1. januar 2019. Foto: Audun Braastad

Kuttet strømmen

I oktober i fjor gikk kraftlaget ut i Altaposten med beskjed om at de kom til å kutte strømmen hos 17 kunder som ikke hadde respondert på kravet om ny måler.

Administrerende direktør i kraftlaget, Per-Erik Ramstad, legger ikke skjul på at det ble mye støy da de gikk hardt ut i mediene, men sier de fikk byttet de fleste av målerne.

– Til slutt sto det igjen fire–fem hus der vi kuttet strømmen, og boligen til den domfelte var en av dem.

Ramstad forteller at både de som ikke hadde svart, og de som hadde legeerklæring på at de ikke kunne ha automatisk måler, ble tilbudt den samme måleren med deaktivert kommunikasjon.

Dette innebærer at kraftlaget selv sender ut folk for å lese av måleren. Det tar de et gebyr for.

– Det var flere som ombestemte seg og godtok en måler med kommunikasjon da de hørte det. Uavhengig av legeerklæring eller ikke må de som har en måler med deaktivert kommunikasjon betale et gebyr på nesten 3000 kroner en gang i året. Det koster å ha denne gruppen i et eget system hvor vi må sende ut folk for å lese av måleren, sier Ramstad.

Han ønsker ikke å kommentere selve rettssaken eller dommen.

LES OGSÅ: Nektet å installere ny strømmåler – nå er han strømløs