Saken oppsummert: Mange fergepassasjerer er uvitende om at de kan ha rett på kompensasjon ved forsinkelser eller innstillinger.

Ved en forsinkelse på over 90 minutter har passasjerer rett på gratis snacks, mat, drikke, eller overnatting hvis nødvendig, samt valget mellom snarest mulig ny reiserute, transport tilbake til avgangsstedet, eller refusjon av billettprisen.

Passasjerer kan også kreve tilbake opp mot 50 prosent av billettprisen, avhengig av lengden på forsinkelsen og båtreisen.

Forbrukerrådet opplever at mange rederier ikke er flinke nok til å informere passasjerene om deres rettigheter ved forsinkelser.

Forbruker Europa anbefaler alltid å klage skriftlig til transportøren eller det firmaet du har booket med innen to måneder fra da du skulle ha reist.

Det er et unntak for forsinkelser eller innstillinger som skyldes værforholdene, da dette er utenfor rederiets kontroll. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Jeg visste ikke om de mulighetene, sier Emilie Hauge.

Hun og Trym Frøystad har kjørt fra Sunnmøre til Bodø langs Helgelandskysten, hvor de har tatt flere ferger. Men i Bodø ble det stopp.

For ferga til Moskenes i Lofoten kom de ikke med på.

Det kan skje med den beste i sommer.

For samtidig som mange planlegger å tilbringe i alle fall deler av ferien i Norge, forventes det et salig kaos på de mest populære fergesambandene i sommer.

I fergefylket Nordland har det vært flere innstillinger og forsinkelser, blant annet på den svært populære ferga mellom Bognes og Lødingen som tar reisende til Lofoten. Og utfordringene ser bare ut til å fortsette.

Passasjerene som skal ta ferga som binder Senja, Lofoten og Vesterålen sammen må belage seg på lang ventetid.

Også på Hvaler har det vært utfordringer.

Mange, deriblant Hauge og Frøystad, er ikke klar over at de kan ha rett på kompensasjon dersom du opplever båtkluss på ferien.

Trym Frøystad og Emilie Hauge reiser til Lofoten for å delta på Lofoten skyrace. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Vår erfaring er dessverre at mange forbrukere ikke vet hva de har krav på, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.

Og de opplever at rederiene ikke alltid er like flinke til å informere passasjerene om hva de kan ha krav på.

– Dessverre ser vi litt for ofte at det skorter på slik informasjon, så her har mange selskaper en jobb å gjøre, sier hun.

Så hva har du rett på?

Linn Hogner Jahr, direktør i Forbruker Europa har svaret til deg.

Gratis mat og drikke

Hvis båten er innstilt eller mer enn 90 minutter forsinket, har du flere rettigheter.

Ved en forsinkelse har du rett på såkalt forpleining. Det vil si at du har krav på gratis snacks, mat, drikke, eller overnatting hvis det er nødvendig.

Du kan også kan du velge mellom:

Snarest mulig ny reiserute til der du skal på sammenlignbare vilkår uten ekstra kostnad.

Snarest mulig gratis transport tilbake til det første avgangsstedet.

Refusjon av billettprisen.

Som båtpassasjer kan du også få tilbake opp mot 50 prosent av billettprisen. Hvor mye du kan få igjen avhenger av hvor lang forsinkelsen er og hvor lang båtreisen er:

Krav på kompensasjon ved båtforsinkelser Du kan kreve tilbake 25 prosent av billetten ved forsinket ankomst til det endelige bestemmelsesstedet med mer enn: Én time for en reise med fastsatt varighet på inntil fire timer.

To timer for en reise med fastsatt varighet på over fire timer, men ikke mer enn åtte timer.

Tre timer for en reise med fastsatt varighet på over åtte timer, men ikke mer enn tjuefire timer.

Seks timer for en reise med fastsatt varighet på over tjuefire timer. Du kan kreve tilbake 25 prosent av billetten ved forsinket ankomst til det endelige bestemmelsesstedet med mer enn: To timer for en reise med fastsatt varighet på inntil fire timer.

Fire timer for en reise med fastsatt varighet på over fire timer, men ikke mer enn åtte timer.

Seks timer for en reise med fastsatt varighet på over åtte timer, men ikke mer enn tjuefire timer.

Tolv timer for en reise med fastsatt varighet på over tjuefire timer. Transportøren er likevel ikke forpliktet til å utbetale kompensasjon til passasjerene ved forsinket ankomst dersom de kan bevise at forsinkelsen skyldes værforhold som vanskeliggjør sikker drift av fartøyet, eller ekstraordinære omstendigheter som hindrer at persontransporten kan gjennomføres, og som ikke med rimelighet kunne vært unngått.

Du må ha en billett til en spesifikk avgang for at reglene skal tre i kraft. Et unntak er hvis forsinkelsene eller innstillingene skyldes værforholdene. Da er det utenfor rederiets kontroll.

Jahr i Forbruker Europa anbefaler at du alltid klager skriftlig til transportøren eller det firma du har booket med. Du må også klage innen to måneder fra da du skulle har reist.

– Det er sånn at når man reiser med båt så skal rederiet opplyse om hvilke rettigheter du har, sier Jahr.

Du skal også få beskjed om hvordan du klager, og hva du vanligvis har krav på.

Men det er det altså ikke alle rederiene som er like flinke til, ifølge Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.

– Ikke godt nok

NRK har vært i kontakt med Torghatten om hvordan de informerer passasjeren sine. Selskapet opererer 43 ferge- og 15 hurtigbåtsamband langs kysten.

De viser til nettsiden sine når det gjelder hvilken informasjon de gir sine passasjerer i forbindelse med forsinkelser og innstillinger.

På nettsiden kan man trykke seg inn på siden for transportvilkår. På denne siden refererer de til EU-forordningen 1177/2010.

Det står også at passasjerer om bord har rett til informasjon innen 30 minutter etter planlagt avgang.

Ved kansellering eller mer enn 90 minutter forsinkelse, har passasjerer krav på assistanse, omlegging av reisen, tilbakebetaling av billettpris eller delvis kompensasjon av billettprisen.

Forbrukerjurist, Nora Wennberg Gløersen, mener det ikke er tilstrekkelig.

Nora Wennberg Gløersen er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Det står faktisk i EU-forordningen som selskapet selv viser til at forbrukerne skal få god og tydelig informasjon om sine rettigheter, skriver Gløersen.

Forbrukerrådet forventer at seriøse aktører følger lover og regler, og gir forbrukerne det de har krav på.

– Vi tar Forbrukerrådets betraktninger til etterretning, og kommer til å gjøre det tydeligere og mer konkret for passasjerene hva de har rett til, sier Magne Gisvold i Torghatten.

Og på kaia i Bodø har Emilie Hauge fått litt å tenke på.

– Jeg har ikke tenkt på de rettighetene ettersom fergene går mye oftere enn fly, sier Hauge.