Frykter nye strømmålere gir helseskader

Innen utgangen av 2018 skal alle husstander på Agder ha installert nye automatiske strømmålere.

NRK har vært i kontakt med flere som frykter for overvåkning og for egen helse på grunn av stråling fra de nye smarte strømmålerne.

Anders Emil Ånonsen fra Froland hevder han fikk store helseplager etter at han fikk installert strømmåleren i november.

– Like etter fikk jeg problemer med kløe, sviing og vondt i hodet. Jeg sov dårlig om natta og hadde store problemer med det.

Han er ikke alede om å oppleve plager og om å være bekymret for at strålingen kan være helseskadelig på sikt.

Skal foreta målinger

Agder Energi understreker at stråleverdiene ligger godt under tillatte grenser, og mener det ikke er helserisiko.

Per Oddvar Osland, som er programleder for prosjektet for Agder Energi, sier de er i kontakt med den danske produsenten av strømmålerne.

– Vi undersøker videre med leverandøren om det er mer trafikk enn det som vi har fått opplyst. Vi vil også foreta egne målinger for å få verifisert dette.