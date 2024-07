– Det var ei helt unødvendig forbikjøring. Det var overhodet ingen grunn til å gjøre den forbikjøringa der.

Det sier Stian Andre Førnes Magnussen som var på tur hjem til Mo i Rana.

Forbikjøringen skjedde på E6 mellom Finneidfjord og Yttervik, sør for Mo i Rana, i en 80-sone.

– Han lå og pressa. Jeg syns han lå veldig nært den bilen som var bak meg. Når den bilen kjørte av, så tok det ikke så lang tid, før han lå helt oppi bak meg.

Magnussen hadde på cruisekontroll, men måtte slå den av da lastebilen startet forbikjøringen rett før svingen.

– Jeg toucha bremsen når han var kommet forbi for å senke hastigheten, så han skulle komme seg forbi fortere, men han brukte lang tid, så jeg måtte bremse enda mer for at han skulle komme seg inn før svingen.

– Jeg er godt kjent på veien og kjører den ofte, så jeg visste jo at det kom en sving. Så det var skummelt. Du trenger javascript for å se video. – Jeg er godt kjent på veien og kjører den ofte, så jeg visste jo at det kom en sving. Så det var skummelt.

Det var Rana Blad som omtalte saken først.

– Store krefter i sving

– Hjelpe meg. Oi, oi, oi. Det er skikkelig ille.

Det sier Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk idet hun ser forbikjøringen.

– Det er store krefter i sving. Lastebilen er i feil kjørefelt når det kommer en bobil imot. Det kan få katastrofale følger.

Solbraa sier at sommeren er den perioden i året med flest trafikkulykker når det gjelder antall drepte og hardt skadde. Foto: Morten Brakestad

Selv om Solbraa synes forbikjøringen ser skummel ut, påpeker hun at det kan være mye som ligger bak videoen.

– Vi vet ikke foranliggende. Hvis man ligger under fartsgrense over lang tid kan det fremprovosere forbikjøringer, sier Solbraa og legger til:

– Ifølge oppmerkinga er forbikjøring forbundet med fare.

Ifølge Trygg Trafikk har 60 mennesker mistet livet på norske veier hittil i år. Det er to flere sammenlignet med samme periode i fjor.

Mener de hadde godt sikt

NRK har vært i kontakt med selskapet hvor vogntogsjåføren er ansatt. Daglig leder mener personbilen også må ta en del av skylda.

– Det første jeg ser der er gulmerkingen i veien. Det er ikke ulovlig å kjøre forbi, men det ser ut som det er en hasardiøs forbikjøring.

Lederen for selskapet har vært i kontakt med sjåføren som avfeier Magnussens opplevelse.

– Dersom han ligger i 40 er det ikke ille, men det er klart at det er fryktelig lett å gå til media med sånne ting

Ifølge lederen hadde sjåføren god sikt der de kjørte forbi.

Selskapet hevder at det var personbilen, som lå under fartsgrensen og gasset på da vogntoget foretok forbikjøringen.

– Problemet var at Magnussen ga på og prøvde å lage en farlig situasjon, uttaler lederen for selskapet.

Magnussen sier til NRK at det ikke stemmer og at han måtte bremse for å slippe vogntoget forbi.

– Hvis jeg hadde kjørt i 60 kilometer i timen, hadde jeg forstått det. Da hadde han kommet seg fortere forbi. Men når jeg kjører etter fartsgrensa, og han likevel velger å kjøre forbi og det ikke går fort nok til å kjøre forbi, så var jeg nødt til å senke hastigheta.

– Men jeg sto jo ikke på bremsen. Det gjorde jeg jo ikke. Men jeg slakket av.

– Mener du at du skulle bremset enda mer?

– Jeg ser ikke helt at det er relevant med tanke på at han velger å utføre en sånn forbikjøring. For da er jo tankegangen hans at han satser på at andre trafikanter bremser og slipper han inn, og må vike for han.

– Potensielt en veldig farlig situasjon

Stian Andre Førnes Magnussen ringte politiet da han ble forbikjørt.

– De tok dessverre ikke telefonen. Jeg ville at de skulle stoppe ham før han kom på Mo. Jeg prøvde to ganger, men de tok ikke telefonen. Så det ble ikke gitt beskjed til dem, sier Magnussen.

Da han ikke fikk svar fra politiet valgte han å publisere videoen på Facebook.

– Jeg vil at det skal være fokus på det. Det har vært en del stygge ulykker på veiene i sommer òg. Det er ikke bare vinterstid at det er farlige situasjoner, men også på sommeren.

Leder for operasjonssentralen i Nordland, Cathrin Nerhus Lewin, skriver i en e-post at operasjonssentralen opplever stort arbeidspress i sommer noe som medfører ventetid.

– Politiet tar alltid telefonen. På dagtid går 02800 til sentralbordet, og slike hendelser blir raskt videresendt til operasjonssentralen. På kveld og natt går alle henvendelser til operasjonssentralen. Operasjonssentralen har da alle henvendelser både på 02800 og 112, skriver Lewin. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– I slike tilfeller vil vi om vi har ledige ressurser vurdert og sende en patrulje for å få stanset kjøretøyet. Vi er da avhengig av et vitne som er villig til å kunne stå frem. I dette tilfellet er det en film å legge frem, men ofte er det bare ord mot ord og vanskelig å skulle følge opp.

Lewin skriver at politiet ideelt sett skulle fulgt opp alle henvendelser.

– Dette er en forbikjøring som potensielt kunne skapt en veldig farlig situasjon. Uheldigvis er det slik på sommeren at vi får mange henvendelser både på forbikjøringer og vinglekjøringer som politiet dessverre ikke har kapasitet til å følge opp.