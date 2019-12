– Vi kom fram til E6 og så at lastebiler og alt som var stod og blinket med lysene. Da vi kjørte videre opp veien, ser vi at et vogntog står på tvers over veibanen.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Benedicte Tverbak var på vei fra Sørfold til Bodø med sin syv måneder gamle datter, da et utenlandsk vogntog kjørte av veien.

Politiet fikk melding om ulykken halv fire, og ga beskjed til Vegtrafikksentralen. Like etterpå fikk de vite at bilberger var på vei.

Benedicte her med sin syv måneder gamle datter, Eva Sofie. Foto: Privat

Problemet var bare at bilbergeren ikke var på vei, og selskapet sendte ut sin bil fra Bodø, nærmere to timer etter at veien ble stengt.

Det syns småbarnsmoren er for dårlig.

– Det gikk greit en stund, men vi ble irritert da vi skjønte at det ikke var bestilt bergingsbil. Vi har jo en utålmodig baby i bilen, så vi kjørte bort til et vertshus for å vente der.

Rundt klokken 19:40 skal biler ha fått lov til å passere på siden av vogntoget. Det skal fremdeles være mye kø på stedet.

Lang kø på E6 i Sørfold. Foto: Benedicte Sofie Tverbak

Uviss grunn

Klokken 15:35 fikk politiet inn melding om at et vogntog hadde sakset i nærheten av Kjelsvika på E6 i Sørfold kommune.

– Status er at bilberging er ankommet stedet, entreprenør fra VTS og bilberger står for bergingen, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, May-Wenche Hansen litt før halv åtte.

Hun sier at det er ukjent for politiet hvorfor bergingen av vogntoget tok så lang tid, men at de har blitt oppringt av flere frustrerte bilister på stedet.

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Martin Engan, sier at de først fikk beskjed fra en brøytebil på stedet at berging var bestilt.

– Men da det gikk så lang tid undersøkte vi saken, og fant ut at det var bestilt klokken 17:00, altså en stund etter veien ble stengt. Hvorfor den ble det, vet vi ikke.

– Er det fordi vogntogselskapet ikke ville gi bankgaranti?

– Det vil jeg ikke spekulere i, svarer Engan.

Her skal vogntoget ha kjørt inn i en snøskavl i Sørfold kommune på E6.

Spekulerer i manglende bankgaranti

Ifølge Tverbak har folk på stedet spekulert i at bergingsbilen tok så lang tid fordi det utenlandske vogntoget.

Mest har hun fått med seg spekulasjonene fra Avisa Nordland sin sak om hendelsen. Bergingsselskapet vil ikke bekrefte dette til avisa.

Hverken politiet eller Statens vegvesen har noen kunnskap om dette.

– Vi er ikke noe sur, men vi syns det er ganske dårlig at det har tatt så lang tid, sier Tverbak.