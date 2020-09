Åpner ny E6: – Dette er sannsynligvis norgesrekord i veibygging

Det som vi i dag kjenner som E6 het faktisk opprinnelig «riksvei 50» fra Oslo og nordover, og siden «riksvei 6» fra juni 1965.

E6 ble forlenget til Nordkjosbotn i 1969, og Kirkenes i 1983, ifølge Wikipedia.

Bygging av vei på Helgeland er også en historie om mennesketragedier.

Veien over Korgfjellet er for eksempel en av to veistrekninger som har fått navnet Blodveien. Den ble bygd av krigsfanger, noe som krevde store tap av menneskeliv.

Veien sto ferdig i 1944 og ble erstattet av tunnel først i 2005.

Til sammen har E6 i Nordland hatt en lengde på 644 kilometer. Når ny E6 er ferdig er dette kortet inn med 6,2 kilometer.