Lettet over at SAS-streiken avsluttes: – Tør ikke juble før jeg sitter på flyet hjem

Etter 15 dager med streik og seks dager med intense forhandlinger, har pilotene og SAS-ledelsen blitt enige, erfarer NRK.

– Det er klart jeg er lettet over at streiken er over. Men jeg tør ikke juble før jeg sitter på flyet hjem til Evenes.

Det sier Kolbjørn Hoseth Larsen fra Stokmarknes.

For han og familien ble ikke den sydenferien som de hadde sett for seg.

Like etter at de ankom Torrevieja i Alicante i Spania ble familien utsatt for et ran i ferieleiligheten. Ranet skjedde i løpet av natta mens familien lå og sov.

– Vi oppdaget først at det manglet en iPad. Så skjønner vi at vi er blitt ranet for en rekke nettbrett, kameraer, mobiltelefoner og klær i løpet av natten. Vi snakker om verdier for rundt 60.000 kroner, forklarer Kolbjørn Hoseth Larsen.

Noen dager senere får han opp sporing på sin egen iPad i Marokko.

– Det var en kjip opplevelse. Man føler seg veldig utrygg etter det som skjedde. Vi har ansvaret for en rekke barn, og vi tenker på de sakene der unger har blitt kidnappet.

Flyet kansellert to ganger

12. juli skulle familien på sju personer egentlig reise hjem med SAS til Evenes Lufthavn. Men pilot-streiken satt en effektiv stopper for det. Dagen før ble flyet kansellert.

VOL.no omtalte saken først.

Kolbjørn og Karstein Hoseth Larsen har handlet inn på det lokale supermarkedet i Benidorm. Her har de fått lånt ei ferieleilighet fra den lokale Rema-kjøpmannen i Stokmarknes. Foto: privat

Familien måtte flytte midlertidig inn på hotell, mens de forsøkte å finne andre reisemåter hjem.

– Jeg brukte en hel dag på chat og telefon, uten at SAS kunne hjelpe oss.

Familien fikk etter hvert billetter og boardingkort til hjemreise i går søndag, men kvelden før ble også de billettene kansellert.

Dette er konflikten Ekspandér faktaboks SAS og pilotane deira er ikkje samde om lønn. Kjernen i konflikten er opprettinga av to bemanningsselskap.

Under pandemien mista rundt 560 pilotar jobben. Samtidig oppretta SAS to dotterselskap. Dei fekk namna SAS Link og SAS Connect. Desse skal overta fly og fyllast med nye pilotar.

SAS-pilotane som vart sagt opp under pandemien vil ha tilbake jobbane. Dei seier SAS prøver å omgå forpliktingane sine til å hente dei oppsagde pilotane tilbake igjen. SAS avviser dette. Dei meiner selskapet tek omsyn til alle inngåtte avtalar.

Ifølgje pilotforeininga har pilotane gått med på innsparingstiltak som utgjer 25 prosents innsparing.

Til gjengjeld vil dei ha ei forsikring om at det er medlemmene deira som får dei nye arbeidsplassane som skal fyllast i SAS Link og SAS Connect.

Håper å få reise med SAS på torsdag

Nå har vesterålsfamilien fått billetter med SAS hjem på torsdag. Et fly de håper faktisk vil gå nå som streiken er avblåst.

– Det er mange dager til torsdag, men det er mye som kan skje før den tid.

Han sier de fortsett sjekker andre mulige reisemåter hjem selv om de har fått SAS-billetter til torsdag.

Hoseth Larsen sier han ikke har tatt sjansen på å legge ut mange tusen kroner for flybilletter med andre selskaper i frykt for å ikke få igjen pengene fra SAS.

– Det har vært veldig få flybilletter å oppdrive. Og det lille vi har funnet har vært oppi 90.000 kroner for vårt reisefølge.

Vil ta 2–5 dager å få normal drift

Hoseth Larsen avventer nå om familien faktisk får reise hjem med SAS på torsdag, som er tre dager til.

Selskapet vil få flyene i lufta så raskt det lar seg gjøre. Men det vil likevel ta et par dager å være i full drift igjen, får NRK opplyst mandag.

– Normalt sett går det to til fem dager for å få full produksjon igjen etter en streik, sier Aleksander Wasland, leder for Norges Flygerforbund, til NRK.

Streiken har kostet SAS 100–130 millioner svenske kroner per dag.

Rundt 30.000 passasjerer har blitt rammet av streiken daglig.