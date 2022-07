Godt over tusen nordmenn er for tiden streikefaste i utlandet.

Apollo opplyser til NRK om at i underkant av 1200 av deres norske kunder er streikefast i Hellas alene. Ving sier at antallet deres er «flere hundre».

Samtidig skal flere begynne på jobb etter ferien.

Ekteparet Børre Arntzen og Anne Marie Bjørgeengen skulle begge hatt første arbeidsdag mandag, i Bodø.

Men begge sitter fortsatt i Alicante i Spania.

– Jeg må ha «hjemmekontor» fra hotellrommet, sier Børre Arntzen.

40.000 kroner for å få hjem barna

Han er debattredaktør i Avisa Nordland, og fikk tommel opp av arbeidsgiveren til å ha hjemmekontor.

– Jeg er veldig glad for at jeg har en jobb som jeg ikke må stille opp fysisk, for da hadde det gått ut over arbeidsgiver – og det er det ingen som ønsker.

Kona Anne Marie måtte derimot ta en ekstra ferieuke fra jobben i Nordland fylkeskommune.

Familien er i Spania sammen med både barn og barnebarn. Og Arntzen sier det har kostet skjorta å finne nye billetter for å få de yngste hjem.

– Vi har nesten ikke turt å regne på det. Den første puljen med to barn og to barnebarn koster 40.000 kroner bare i reise.

Ekteparet har funnet en rimelig flyreise hjem i neste uke – fra Malaga – i overkant av 45 mil unna.

I mellomtiden blir det hotellopphold til om lag 1500 kroner natten.

– Det går hardt ut over kredittkortet. Vi krysser fingrene for at SAS ikke går konkurs, for det er nesten sånn at vi kan gå konkurs vi også.

Arbeidstaker har ansvaret

– Dersom du som arbeidstaker ikke kommer deg på jobb i tide etter ferien, er det ditt ansvar. Hverken arbeidsgiver, myndighetene eller NAV ansvar for følgende av en slik hendelse.

Det sier Margrethe Meder, som er advokat og avdelingsdirektør i NHO.

Dersom du selv ikke rår over grunnen til at man ikke kan komme på jobb er noe man selv ikke rår over, som eksempel streik, uvær eller vulkanutbrudd, får det sjelden alvorlige konsekvenser.

Margrethe Meder, advokat og avdelingsdirektør i NHO. Foto: NHO

– Du vil typisk ikke kunne bli sagt opp, bare fordi du ikke rekker frem i tide. På den annen side er det slik at møter du ikke på jobb, har du heller ikke krav på lønn.

Du har heller ikke krav på å få dekket tap av lønn dersom det oppstår en uforutsett situasjon, sier Meder.

– Likevel er det viktig å understreke at de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere imidlertid har dialog om slike ting og finner gode løsninger: Utvidet ferie, permisjon uten lønn, avspasering eller lignende. Det er vårt inntrykk at dette finner de fleste ut av.

Dersom man opplever at man risikerer å ikke kunne møte til jobb som avtalt, må man si ifra til arbeidsgiver.

– Gi beskjed så fort du vet det, eller så fort du tror at det kan oppstå vanskeligheter.

– Er det rimelig at arbeidstaker må bære den risikoen?

– Det er dessverre den typen konsekvens som kan oppstå både av en streik og andre uforutsette hendelser- noen tredjeparter kan rammes helt uforskyldt.

Har en halvpakket koffert

En annen som er «stuck» i varmere strøk, nærmere bestemt Kreta, er Charlotte Sanden.

Hun skulle egentlig begynne på jobb igjen på Lindex på Leknes mandag, men hjemturen på lørdag ble innstilt.

– Vi fikk først beskjed om å vente på en telefon på hotellrommet, men jeg spurte pent om de kunne skrive ned mobilnummeret mitt. Jeg har likevel ikke noe å klage over sånn sett, men usikkerheten om når vi skal dra, er det eneste å utsette på situasjonen.

Charlotte Sanden og de to døtrene Nikoline Sanden Høyen (midten) og Leonora Sanden Høyen (t.v.) Foto: Privat

Hun sier at hun mest av alt er bekymret over at kolleger som skulle på ferie, nå kanskje ikke kan dra fordi hun ikke kommer seg hjem.

– At jeg sitter igjen her nede er ikke akkurat ideelt, nei.

– Du kan risikere å måtte ta ut ekstra ferie eller gå i ulønnet permisjon, har du snakket noe med arbeidsgiveren din om dette?

– Nei, jeg tenker som så at det finner vi ut av. Vi har en god dialog.

Nå er hun mentalt forberedt på å komme seg hjem til Norge.

– Vi har en halvveis pakket koffert, så den kan vi bare smelle igjen og dra når vi får beskjed om det.