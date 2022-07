– Vi er overlykkelige over å komme oss tilbake igjen. Det er lenge siden vi har vært så glad, sier Marte Antonsen til NRK.

Familien Førde/Antonsen har feriert på Kreta siden 25 juni. I utgangspunktet skulle de reise hjem forrige lørdag.

Fredag fikk de beskjed fra Apollo om at de hadde klart å finne et erstatningsfly til Bodø.

Det har ifølge selskapet ikke vært lett.

– I går fikk vi hjem Rhodos – Oslo, og i dag er det etterlengtede Kreta – Bodø som endelig er i lufta. Det er en gledens dag. Vi har ventet så lenge på dette.

Det forteller Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i reiseselskapet Apollo.

STREIKEFAST: Marte Antonsen og de to barna Emrik 3 år og Lilja 7 år) rett utenfor Chania i Hellas. Foto: privat

Streikefast

Hvor mange som er streikefaste rundt om i verden totalt, har NRK ingen tall på. Men fra feriefavoritten Hellas, gjenstår det fortsatt mange hundre.

– Det gjenstår dessverre fortsatt nærmere 500 strandede nordmenn i Hellas.

Blant disse er det ett fly med ca. 170 passasjerer som skulle reist hjem til Tromsø forrige lørdag, og ett fly som skulle reist hjem til Trondheim med ca. 150 passasjerer.

– Hele Europa mangler fly og personell. Og vi er midt i en høysesong. I tillegg har det vært ekstra vanskelig å finne noen som kan fly til Nord-Norge, sier Rivera til NRK.

HÅPER PÅ SNARLIG LØSNING: Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i reiseselskapet Apollo, håper på snarlig løsning mellom partene. Foto: Johnny Syversen / Apollo

Det er kun charteroperatørene som flyr fra Hellas til Nord-Norge, det finnes ingen direkteruter. Det er blant årsakene til at arbeidet har vært krevende.

Apollo har kontrakt med SAS om charterflyginger, og omtrent 40 prosent av deres reiser i sommer er med SAS-fly.

– Det har vært utrolig vanskelig. Det var det vi fryktet med en gang streiken ble et faktum, at dette kom til å bli nærmest håpløst.

Førsteprioritet

Men hun bekrefter at de gjør alt de kan for å få nordmenn hjem, uansett om streiken opphører denne helga eller ei.

– Disse flyvningene har vært vår førsteprioritet hele uken da de skulle vært hjemme forrige helg, og vi fortsetter å lete iherdig etter både erstatningsfly og alternative hjemreiser.

Ving sier til NRK at de har løst hjemreise for de aller fleste.

– Mine kolleger har jobbt intensivt. Nå har vi til og med løst det for de som skal hjem i helgen. Så de aller fleste skal være hjemme nå, sier Charlotte Hallencreutz, kommunikasjonsansvarlig på Ving.

– Vi håper på en snarlig løsning, så flyene kan få komme i luften igjen.

2550 innstilte flyginger

Streiken ble satt i gang mandag 4. juli da partene brøt forhandlingene.

I en uke sto det «bom fast», men mandag denne uken tok SAS initiativ til nye forhandlinger. Det takket pilotene ja til.

Konflikten har allerede fått store konsekvenser. Hittil har 2550 flyginger blitt kansellert – 1677 av disse til og fra Norge.

Bodø-familien har fått dekket kost og losji av reiseselskapet og sier at informasjonen fra reiseselskapet har vært god.

Flere streikerammede turister var samlet på hotellet som familien bodde på, forteller Andreas Førde.

Søke om å få dekket utlegg

Forbrukerrådet forklarer at man må selv søke om erstatning fra selskapet for å få dekket utlegg.

– Det er viktig å ta vare på dokumentasjon. Om selskapet nekter, kan man klage til Transportklagenemnda, sier Amna Haye i Forbrukerrådet

Normalt skal utleggene refunderes innen sju dager, men Haye sier at dagens situasjon gjør at det vil kunne ta lengre tid.

– SAS er nå i en juridisk prosess for finansiell restrukturering under tilsyn av en amerikansk føderal domstol. Hvordan det går med ditt krav mot SAS, enten det er krav på refusjon av billetter, erstatning for nye billetter eller standardisert erstatning vil avhenge av hvordan prosessen i USA foregår.

– Hva dette betyr for passasjerer som venter på refusjon er uklart og en restruktureringsprosess kan ta lang tid.

Måtte ta ut ekstra ferie

Paret fra Bodø ble nødt til å ta ut ekstra ferie, ettersom begge skulle møtt på jobb denne uken.

I tillegg måtte de droppe et bryllup i Bodø der mor skulle jobbe som fotograf, og datteren Lilja skulle være brudepike.

Men til tross for det, har det gått bra å være streikefast.

– Vi syns alle det er kjedelig å måtte forlenge ferien ufrivillig. Barna har til og med blitt lei av å bade. Men vi har fått god trening med restriksjoner og karantene etter pandemien, så vi klarer oss tross alt veldig bra, sa Antonsen til NRK i forrige uke.