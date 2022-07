Etter 15 dager med streik og seks dager med intense forhandlinger, har pilotene og SAS-ledelsen blitt enige.

NRK har tidligere kunnet fortelle at striden spesielt har stått om tariffavtalens løpetid.

Nå får NRK opplyst at varigheten på avtalen blir fem år.

I denne perioden kan ikke pilotene gå ut i streik eller reforhandle avtalen. I Norge er det vanlig at en tariffavtale har en varighet på to år.

Streiken avsluttes

Enigheten betyr at det nå vil bli slutt på pilotstreiken.

Streiken har så langt kostet SAS 100–130 millioner svenske kroner per dag.

Rundt 30.000 passasjerer har blitt rammet av streiken daglig.

Selskapet vil få flyene i lufta så raskt det lar seg gjøre. Men det vil likevel ta et par dager å være i full drift igjen, får NRK opplyst mandag.

– Normalt sett går det to til fem dager for å få full produksjon igjen etter en streik, sier Aleksander Wasland, leder for Norges Flyforbund, til NRK.

Uvanlig mekling

– Det er en helt uvanlig mekling vil jeg si, sa riksmekler Mats Ruland til pressen under en av lunsjpausene i helgen.

Tidligere har riksmekleren kalt det en stor arbeidskonflikt som har rammet flere parter.

– Det er mange som ikke får reist, mange som er strandet og selskapet er i en vanskelig økonomisk situasjon, sa han til NRK tidligere i uken.

Mats Ruland møtte pressen utenfor Näringslivets Hus i Stockholm der forhandlinger mellom SAS og de skandinaviske pilotforeningene har foregått de siste dagene. Foto: Magnus Andersson/TT / NTB

Kom på toppen av en økonomisk krise

Streiken ble et faktum da partene brøt forhandlingene 4. juli og 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark ble tatt ut i streik.

Kjernen i konflikten var opprettelsen av to bemanningsselskaper.

Da pandemien kom, mistet rundt 560 piloter i Norge jobben. Likevel fikk de en gjenansettelsesrett på fem år.

Datterselskapene SAS Link og SAS Connect ble startet opp etter at avtalen om gjenansettelsesretten ble inngått. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene mener selskapet med dette forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen.

SAS har på sin side avvist dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Streiken kom på toppen av en økonomisk krise i SAS der selskapet har sagt at de må kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner og samtidig hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital.