Rusånes Fabrikker driver produksjon til en av Norges største hytteprodusenter, Saltdalshytta.

Totalt sysselsetter fabrikken i Russånes omtrent 62 årsverk. Nå blir 50 permittert.

Nyheten kommer bare to dager etter at vindusprodusenten Natre varsler om at 100 personer mister jobben i Hemnes.

Daglig leder Stene Tømmeraas Bergsløkken i Rusånes Fabrikker peker på nedgang i etterspørsel etter hytter og hard rentepolitikk som årsaker til permitteringene.

– Etter sommeren har vi opplevd en bråstopp. Da hadde det allerede vært en nedgang på hyttemarkedet en stund, sier han.

Stene Tømmeraas Bergsløkken er daglig leder for Rusånes Fabrikker og administrerende direktør for Mestergruppen boligproduksjon. Foto: Privat

Hytteprodusenten opplevde også en lavere etterspørsel etter pandemien.

– Vi hadde en nedbemanning i fjor høst for å tilpasse oss et lavere nivå. Det vi gjør nå er en respons på den kortsiktige situasjonen med bråbrems i markedet.

Hadde det vært langsiktig, sier Bergsløkken at de måtte ha valgt nedbemanning isteden.

Han legger til at prognosene til Prognosesenteret spår en markedsøkning i 2024-2025.

– Men det er kort mellom himmel og helvete her. Kommer man seg opp på et nivå som er halvparten av slik det var tidligere, skal det gå ganske bra.

De økonomiske virkningene kort forklart Ekspander/minimer faktaboks Det er kanskje ikke like innlysende for alle hvordan renter, inflasjon og etterspørsel henger sammen. Styringsrenten har gjentatte ganger blitt satt opp av Norges Bank. Virkningen er blant annet at vanlige husholdninger, som du og jeg bor i, men også virksomheter som Rusånes Fabrikk, får mindre penger til forbruk og investeringer. At man får en redusert lyst til å investere, skyldes for eksempel at lån er blitt dyrere og at etterspørselen etter varene og tjenestene man produserer, har gått ned. Når etterspørselen etter for eksempel hytter faller, må hytteprodusentene tilpasse seg det. Det kan føre til lavere hytteproduksjon og økt arbeidsledighet. Virkningen av det igjen, kan være at lønnsvekst og prisvekst dempes.

I første omgang vurderes permitteringene til over nyttår, og derfra vurderes det løpende. De trer i kraft omtrent i slutten av oktober.

Bergsløkken legger til at den kapasiteten de velger å beholde er nok til å ta vare på eiendom og verdier, og at de er i stand til å ivareta og møte forespørsler fra kunder.

– Veldig beklagelig

– Når du får en så stor nedgang på så kort tid, samtidig som vi går inn i vinteren som er en lavsesong, så må vi tilpasse oss markedssituasjonen.

Bergsløkken sier at de har tro på at markedet går bedre etter hvert.

Totalt sysselsetter fabrikken i Russånes omtrent 62 årsverk. Nå blir 50 ansatte permittert i første omgang frem til nyttår. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi i styret mener dette er veldig beklagelig, men tror ikke situasjonen vil være så alvorlig i så lang tid.

– Det er også bakgrunnen for at vi lanserer nye produkter som prosjektboliger og garasjer. Ved å utvide produktspekteret vårt så håper vi at vi får flere bein å stå på, forteller han.

Rusånes Fabrikk er ikke den eneste som har kjent på det økonomiske presset.

Støre Treindustri i Midtre Gauldal har vært nødt til å si opp ansatte som følge av utviklingen i hyttemarkedet.

35 ansatte ble sagt opp før sommeren.

– Det er et lokalt fenomen som er basert på det samme, sier daglig leder, Håvard Døhl.

– Det bunner i stopp i nybygg, høy rente og det generelt høye kostnadsnivået.

Krisetider i fritidsboligbransjen

– Dette gjelder i hele landet. Ikke bare i nord, sier styreleder Trond Hagen i Norges Hytteforbund.

– Det er helt stopp i hyttemarkedet. Du kan nesten kalle det kollaps. Nysalg er hytte har hatt en bråstopp.

Bransjen er redusert med mer enn 50 prosent fra i fjor, ifølge ham.

– Vi spådde dette allerede i fjor. Da trodde vi det kom til å reduseres med 30 prosent. Men nå viser det seg at det er i hvert fall dobbelt så høyt.

Han forteller at det ikke lenger selges eller bygges nye hytter.

Årsaken?

Generelt høyere kostnader mener Hagen.

– Det skyldes at lånekostnader, generelle kostnader og renta har økt. Det handler om det generelle kostnadsnivået.

Det sier han også gjør at det er færre på hyttene. Folk har rett og slett ikke råd.

Trond Hagen, Styreleder i Norges Hytteforbund, sier at også færre folk drar på hytte fordi det generelle kostnadsnivået har økt. Foto: Dag Kessel / NRK

I tillegg mener han at det er en konsekvens av at det ikke ble gitt strømstøtte til fritidsboliger i fjor.

– Staten taper sannsynligvis mer nå enn om de hadde gitt strømstøtte til fritidsboliger, mener han.

Han begrunner dette med at lokale firma, håndverkere og snekkere ikke lenger får oppdrag.

– Det er tilnærma krisetider i fritidsboligbransjen. Det er en nedadgående spiral. Drastiske tiltak som må til for å rette opp dette.

– Har fått nokså dystre tilbakemeldinger

Regiondirektør Hans Christian Kaurin Hansson for Nordland i NHO sier nyheten fra Saltdal bekrefter en tendens de ser i sine ferske medlemsundersøkelser i fylket.

Han forteller at NHO Nordland har tatt en ringerunde til medlemmer om situasjonen, og har fått nokså dystre tilbakemeldinger.

Hans Christian Kaurin Hansson i NHO sier at regjeringen bør se på tiltak mot den negative trenden i bygg- og anleggsbransjen. Foto: Lars Fredrik Martinussen

– Innen boligbygging er det for eksempel nær full stopp her i Bodø. I andre kvartal i år har det vært tre oppstarter, mot 80 oppstarter i samme periode i fjor.

– Det vil merkes, sier Hansson.

NHO mener nå at både Husbanken bør styrkes og ar regjeringen bør overveie å se på mer bransjespesifikke stimuleringspakker.

– I Nordland risikerer vi å miste viktig kompetanse hvis vi beveger oss altfor dypt ned i en mørk og langvarig bølgedal.