Via chattetjenester på nett kom mannen i kontakt med barn ned i 6-årsalderen. 251 barn er fornærmet i saken. 188 barn er identifisert.

«Ta den i munnen». «Slikk med tunga». «Skal vi runke sammen?»

Voksne ord og uttrykk preger den 25 sider lange tiltalebeslutninga undertegnet statsadvokatene i Nordland. Dette er regnet som en av norgeshistoriens største overgrepssaker på nett.

Saken ble avslørt etter at tiltalte vipset penger til ei ung jente. Så begynte ballen å rulle.

Etter at etterforskerne hadde gått gjennom beslagene fant de 447 egenproduserte videoer med en spilletid på 48 timer og 39 minutter.

Sol Elden og Maren Larsen Borgan er forsvarere for tiltalte. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Forventet å bli tatt

Etter vippsoverføringa, var han sikker på at han kom til å bli tatt.

– Jeg var klar over at det kom til å skje, spørsmålet var bare når, forklarte mannen i retten.

Og det skjedde. I januar 2023 kom politiet.

– Det var ikke noen artig følelse. Selv om det var forventet, var jeg ganske sjokkert. Det er ikke hver dag man blir arrestert. Men på den andre siden, var jeg litt lettet over det også. Da så jeg en ende på dette.

Mannen startet sin forklaring på tirsdag. Da hadde han store problemer med å svare da han ble konfrontert med innholdet i tiltalen. Han sa det var lenge siden, og at han ikke husket.

Torsdag var håpet at han skulle forklare seg nærmere.

Ville komme i kontakt med andre

Han forklarte at han startet å bruke Omegle for å komme i kontakt med andre, og da voksne.

– I begynnelsen anså jeg det for å være en mulig grei plass for å treffe folk. Jeg fant ut at det ikke bare var det etter hvert. Jeg var i alle fall så pass naiv at jeg trodde det bare var voksne folk der, men det var åpenbart etter hvert at det ikke var det.

Men når spørsmålene begynner å bli detaljert. Om hvorfor han tok opptak av barn, om han fikk noe ut av det, og hvorfor han ikke har noen opptak av voksne svarer han at han ikke husker.

Han forklarer at det er lenge siden overgrepene, de siste skjedde i januar 2023. Og at hukommelsen er dårlig.

– Den har blitt verre etter at jeg ble fengsla. Jeg vet ikke om jeg kan gi noen vettige svar på det.

På spørsmål om hvorfor han ikke vil snakke om dette, svarer han:

– Det er litt sammensatt. Jeg er av natur ikke veldig åpen for sånt. Jeg har vanskeligheter for å prate med andre om det som kalles for nære og intime ting. Jeg har vanskeligheter med å uttrykke meg og finne ordene. Jeg vet at jeg har gjort noe steingalt, det er vondt å tenke på – og jeg har forsøkt å unngå å tenke på det siden jeg ble arrestert.

Charlotte Marie Ringkjøb er bistandsadvokat for de fleste identifiserte barna. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Stor belastning for barna

Charlotte Marie Ringkjøb er bistandsadvokat for 183 av barna. Hun forteller om selvmordsforsøk, selvskading, skam og skolefravær blant barna.

Til det sier tiltalte:

– Det er fælt å høre. Det gjør det ikke noe bedre for meg å tenke på. Det er ikke noe jeg er stolt av. Jeg vet ikke om jeg kan beskrive hvor fælt jeg syns det er, og hvor mye jeg angrer og skjemmes over dette. Jeg vet ikke om jeg kan finne ord på det.