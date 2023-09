Det melder Avisa Hemnes tirsdag formiddag.

Natre Vinduer er en av landets største produsenter av vinduer og dører.

Ifølge Natre selv har 400 mennesker arbeidsplassen sin i selskapet. Natre har også fabrikker i Gjøvik og Vatne.

100 av disse forsvinner nå i Hemnes kommune. Målt opp mot folketall ville det tilsvart ca. 17.000 arbeidsplasser i Oslo.

For nesten en måned siden var ledelsen i moderselskapet Dovista på besøk på fabrikken på Hemnes.

De hadde ikke med seg gode nyheter.

– Vi står i en krevende markedssituasjon som rammer hele bygg- og anleggsbransjen, sa produksjonssjef Kjetil Gjerdalen til NRK i slutten av august.

Det er endringer i markedet gjennom sommeren som er hovedgrunnen til at Dovista nå legger ned i Hemnes.

– Vi ser det er stigende renter, krig i Ukraina, sterk inflasjon og få stimulerende politiske signaler. Hele bransjen står nå foran en krevende periode. Vår utfordring er at situasjonen ikke kommer til å bedre seg i løpet av de neste årene, fortsatte produksjonssjefen.

I 2006 ble Natre en del av den danske Dovista-gruppen.

1. juni 2017 kjøpte Natre Vinduer AS alle aksjer i Trenor Vinduer AS, et selskap som har eksistert på Hemnesberget siden 1925.

Produksjonssjef i Dovista, Kjetil Gjerdalen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ordfører: Dramatisk for kommunen

Paul Asphaug (Sp) er ordfører i kommunen med rundt 4400 innbyggere. Han beskriver avgjørelsen som dramatisk for kommunen.

– Det er forferdelig trist, og veldig dramatisk for Hemnes kommune med drøyt 4.000 innbyggere. Vi har allerede søkt om å bli omstillingskommune.

Han tanker går også til de ansatte som mister jobben.

Ordfører Paul Asphaug (Sp) i Hemnes kommune sier nedleggelsen er dramatisk for kommunen. Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi har ikke nok ledige jobber her i kommunen til at det enkelt løser seg, sier han til NRK og fortsetter:

– Noen av dem har kjøpt seg hus, noen av de som jobber der er par, mens andre bor sammen med person som jobber i helse og omsorg. Jeg er redd vi kommer til å miste mange av dem fremover.

Avgjørelsen om å legge ned kommer likevel ikke som en overraskelse på ordføreren.

– Det har ligget litt i kortene. Bedriften har nok slitt over tid, uten at jeg har kjennskap til tallene. Det bygges færre hus, og i tillegg har de ikke hatt transportstøtte.

Hemnes kommune ligger på Helgeland, og har rundt 4400 innbyggere. Om lag 1200 av disse bor på Hemnesberget, hvor Natre i dag har sin fabrikk.

– Hva vil skje med industritomten?

– Vi har ikke ledige industritomter i Hemnes, så vi vil selvfølgelig være interessert i å skaffe oss arealet.

Fikk mangfoldspris

Det er under ett år siden Natre Vinduer i Hemnes ble kåret til «Årets Mangfoldsvirksomhet» for fremragende bruk av innvandreres kompetanse.

Det inkluderende arbeidslivet ble fremhevet da prisen ble delt ut. Nå kan det altså være kroken på døren for vindusproduksjonen på Natre-avdelingen i Nordland.

NRK har forsøkt å få kontakt med produksjonssjef i Dovista, Kjetil Gjerdalen, foreløpig uten hell.