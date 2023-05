– Den ligger veldig bra til, med utsikt over hele Brønnøysund og Vega, med stort tomt og en egen holme som hører til, sier Gerd Margrethe Andersen.

Hun eier ei lita hytte på Vega i Nordland som nå ligger ute for salg. Andersen må selge hytta på grunn av sykdom. Men hun går ikke inn på et godt marked for hytteselgere.

Tall fra SSB viser at hyttesalget i Norge har stupt siden toppen i 2021. Og situasjonen bekymrer Trond Hagen, styreleder i Norges Hytteforbund.

I desember i fjor advarte Hagen mot kollaps i hyttemarkedet.

– Det er nok den vi er midt inne i nå, sier han.

RETT VED HAVET: Hytta til Gerd Margrethe Andersen ligger rett ved havet, med stor tomt og tilhørende holme. Foto: Hanne Sofi Rønning

Rammer hyttekommunene hardt

Under koronapandemien gikk salget av hytter i taket. Folk kunne ikke feriere i utlandet, og mange valgte derfor å skaffe seg en fritidsbolig.

Men så åpnet grensene opp igjen, strømmen ble dyrere og renta skøyt i været.

Ifølge hytteforbundet har dette ført til kraftig nedgang i bruken av norske hytter.

– Det skaper negative konsekvenser for hyttekommuner og lokalt næringsliv, sier Trond Hagen.

Han viser til flere hyttekommuner som er avhengige av at hytteeierne bruker fritidsboligene sine så mye som mulig.

I tillegg blir det bygget færre hytter nå enn tidligere.

– Vi ser allerede at nærbutikker legger ned, fordi kundegrunnlaget forsvinner. Det får også konsekvenser for lokale bedrifter som driver med vedlikehold, som snekkere, elektrikere og rørleggere, samt utbyggere som ikke har like mange oppdrag, sier Hagen.

Men ikke alle ser like negativt på utviklingen.

TILTAK FOR DYR STRØM: Trond Hagen, styreleder i Norges Hytteforbund, mener strømstøtteordninger for hytteeiere og lokalt næringsliv er det eneste som kan sikre fremtiden til de mest utpregede hyttekommunene i landet. Foto: Dag Kessel / NRK

Utlendinger kjøper hytter i Norge

Tone Cecilie Krange er hyttesjef i DNB Eiendom.

Hun tror ikke vi er inne i en kollaps på hyttemarkedet.

– Under pandemien var det Klondyke-stemning. Vanligvis selges det omtrent 6.000 fritidsboliger gjennom megler per år. Under pandemien ble det solgt solgt rundt 9.000 og 11000 i året. Det vi ser nå er at markedet normaliserer seg, sier hun.

– Så akkurat nå er det kjøpers marked. Jeg tror man kan gjøre veldig gode kjøp.

Også Krange forklarer nedgangen i hyttesalget med økte renter, høyere strømpriser og generelt økonomisk usikkerhet.

– I sum fører disse tingene at folk er mer avventende på å kjøpe hytter. Der vi under pandemien hadde kø på visninger, har vi nå vanlig oppmøte. Men vi hadde som nevnt en unaturlig oppsving under pandemien.

Også hun ser at byggingen av nye hytter går ned når færre ønsker å kjøpe hytte, med de konsekvensene det kan få for utbyggerne.

Samtidig forteller Tonje Cecilie Krange at dagens økonomiske situasjon også fører til positive ting.

FRYKTER IKKE KOLLAPS: Tone Cecilie Krange, hyttesjef i DNB Eiendom, er ikke redd for at hyttemarkedet skal kollapse. Foto: Stig Fiksdal / DNB

– Når krona er så svak som den er, blir det jo attraktivt for utlendinger å både kjøpe og leie hytter i Norge. Vi har en megler i Rauland som har solgt til både svensker, dansker og til og med nederlendere, sier hun.

– Så jeg anser fortsatt dette som et attraktivt marked. Det er bare tilbake rundt det samme nivået som vi hadde før pandemien.

Finn.no ser den samme tendensen.

Hytter ligger lenge til salgs

Ifølge leder for Finn eiendom, Jørgen Hellestveit, er det færre som selger hyttene sine i år enn tidligere år.

– Vi ser at markedet er mer nedkjølt i år og på et mer normalt nivå som vi så i 2018, sier Hellestveit.

Også DNB Eiendom har hatt en nedgang når det gjelder hytter som legges ut for salg. Sammenlignet med samme tid i fjor, er antall solgte fritidsboliger gått ned 25 prosent.

Prisene for de hyttene som selges holder seg relativt stabilt. Sammenlignet med samme tid i fjor har snittprisen økt med 0,2 prosent.

– Men hyttene som ligger ute til salgs ligger litt lenger enn vanlig, sier Tone Cecilie Krange.

Hytta til Gerd Margrethe Andersen på Helgeland har ligget ute for salg i rundt to uker. Foreløpig har hun ikke fått noen henvendelser på den.

– Jeg regner med at det vil ta litt tid å få den solgt. Det er jo en del hytter som er til salgs, men det ordner seg nok, sier hun.