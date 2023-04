– Vi leier ut hytta først og fremst av økonomiske hensyn, sier Thor Holand.

Han er opprinnelig fra Steigen i Nordland, men har solgt gården og flyttet sørover.

I 2015 ble han ferdig med hytta si i hjemkommunen, ytterst mot havet på Engeløya.

– Men det koster å ha hytte, selv om strømutgiftene i nord ikke er like høye som lenger sør, sier han.

Så i to år har Holand leid ut hytta si. Og han er ikke den eneste.

Stor økning i ledige hytter

Norge er en hyttenasjon. Ifølge SSB er det rundt 450.000 hytter og fritidsboliger i landet. Men nå velger stadig flere folk å leie ut hytta eller fritidsboligen sin.

Mellom 2018 og 2022 økte antall fritidsboliger og hytter til leie på Finn.no med rundt 25 prosent.

Tall fra Finn.no Ekspandér faktaboks I 2018 hadde Finn.no 19 707 annonser for utleie av feriehys, tallet for 2022 var 24 837 - en økning på 26 prosent.

Finn.no har aldri hatt mer trafikk på feriehus og hytter. En økning med 3 prosent hittil i år målt mot samme periode i fjor.

De ser at flere leier ut hytta si over en lengre periode enn tidligere. Så langt i år har de en økning på 17 prosent på annonser for helårsutleie av hytter og fritidsboliger.

– Det å eie en hytte er mye dyrere enn mange kanskje ser for seg. På grunn av øking i renter og strømpriser, kombinert med høyere priser på varer og tjenester, er det nesten dobbelt så dyrt å eie en hytte i dag enn det var for bare noe år siden, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Hun har blant annet regnet på kostnadene per natt for å eie hytte.

– Basert på et gjennomsnittlig bruk av hytta, koster det deg fort 2000 kroner natta, sier hun.

Slik kan du tjene 10.000 skattefrie kroner på utleie Ekspandér faktaboks Du kan tjene inntil 10.000 kroner på å leie ut ting før du må betale skatt. Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB forteller at den enkleste måten å gjøre det på, er å ta en runde hjemme og se om du har ting du tror andre kan være interessert i å leie. – Kanskje har du en skymaskin, noe verktøy, et bra kamera, telt, en bil eller en båt, kajakk eller kano. Det kan være hva som helst, men jeg vil anbefale deg å ta en runde hjemme os deg selv eller foreldrene dine og se på hvilke muligheter du har, sier Sandmæl.

Ønsker å leie ut over lang tid

For Thor Holand fra Steigen er det uaktuelt å selge hytta. For å kunne beholde den blir derfor utleie viktig.

– Det er jo penger å tjene. Vi har for det meste leid ut til korttidsleie. Alt fra tre til ti dager, sier Thor Holand.

En annen som ser seg om etter noen som er interessert i å leie ferieboligen, er Stene Førsund. Han og samboeren bor i Sandefjord, men i høst overtok de svigermoras lille bruk Bø i Vesterålen.

– Vi ser jo helst at huset er i bruk. Det verste er at det blir stående i ro over lang tid. Da kan det rammes av frostskader, mus og andre ting, sier Førsund.

– Samtidig er det jo krevende og skulle vedlikeholde ei hytte i Nord-Norge. Så utleie er jo en grei inntektskilde slik at vi i alle fall går i null.

Blant de mange som ønsker å leie ut hytta eller fritidsboligen sin, ser Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise, en særlig økning på langtidsleie.

– Går i alle fall i null

Så langt i år har langtidsutleie på Finn.no økt med ytterligere 17 prosent sammenlignet med rekordåret 2022.

Selv om han ikke tjener like mye på å leie ut hytta si i ett år som i korte perioder, ser Thor Holand klare fordeler med langtidsleie.

– Vi har gjort den tilgjengelig for langtidsleie fordi det er behagelig å slippa å rydde og vaske hver tredje dag. Særlig når du ikke er til stedet selv.

Per nå har han ikke fått noen henvendelser på langtidsleie. Det har ikke Stene Førsund heller. Men før han og samboeren overtok bruket i Vesterålen, ble det leid ut over lengre perioder.

– Inntektene per måned var veldig begrenset, men det går rundt i alle fall.

Og vurderer du nå om du skal leie ut boligen eller feriehuset ditt, så har direktør i Finn reise, Anette Syversen en oppfordring til deg:

– Nå er det gode tider for utleie. Det gjelder både hytter og feriehus, men også objekter i storbyene. Vi går inn i en reisesesong der byferie blir aktuelt igjen, spesielt etter påske. Så har du en leilighet eller et hus tilgjengelig i byene som du ønsker å leie ut fremover, er det også mulighet for det, sier hun.