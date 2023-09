Tirsdag ble boligstatistikken for august lagt frem av Eiendom Norge.

Etter to måneder på rad med nedgang i boligprisene snudde trenden i august.

– Boligprisene steg 0,4 prosent i august, noe som er den svakeste august-måneden boligprisstatistikkens historie. Renteøkningene begynner nå bite på boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Vi venter en svakere utvikling i boligprisene utover høsten, og det er ikke usannsynlig at vi vil få et tilsvarende forløp i boligprisene som i fjor. Høsten 2022 falt boligprisene krapt frem mot jul, før det snudde i januar med lettelsene i utlånsforskriften, fortsetter han.

Boligtallene i Norge Ekspander/minimer faktaboks I august ble det solgt 9.270 boliger i Norge, noe som er 2,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 64.178 boliger i Norge, noe som er 1,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I august ble det lagt ut 13.318 boliger for salg i Norge, noe som er 4,2 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 73.769 boliger i Norge, noe som er 5,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

- Det er markant flere boliger på bruktmarkedet nå enn i 2022 og både lagt ut og solgt så langt i år er på nivå med 2019, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i august ned fra 47 dager i juli. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 24 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager. Kilde: Eiendom Norge

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Bergen, hvor prisene steg med 1,2 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen og omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,2 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger og omegn med en oppgang på 10,4 og 9,7 prosent.

Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 2,7 prosent.

– Neste uke er det kommunevalg i Norge, og eiendom er et område hvor lokal-politikerne har mye makt. Hva politikerne velger å gjøre, eventuelt ikke gjøre har stor betydning for prisdannelsen i boligmarkedet, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Henning Lauridsen er administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Vegar Erstad / NRK

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at selv boligsalget var høyt i august, var prisutviklingen svakere enn normalt.

Det skyldes trolig rentehevingene.

– Tilbudssiden i bruktmarkedet er tilbake til før-pandemiske nivåer og flere selgere er villige til å forhandle pris med kjøper. Når husholdningene ser at rentetoppen er nådd vil det trolig bidra til å opprettholde et relativt positivt markedssyn blant kjøperne, sier han.

Derfor forventer de en normal korreksjon av prisene i tiden fremover.

– Vi regner med at salget av brukte boliger vil holde seg godt ettersom salg og produksjon av nye boliger har nærmest stoppet opp, sier Geving.

Carl O. Geving er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten

Bom stopp i boligbyggingen

Bak de ferske boligtallene truer mørke skyer i horisonten.

Det er få som tør å kjøpe ny bolig i disse dager, og boligmarkedet går treigt. Enda verre er stå for bygging av nye boliger.

De siste tre månedene er det bare satt i gang tre nye boligprosjekter i Bodø.

Trenden er fallende i store deler av landet, viser statistikk fra Boligprodusentene:

Endring i boligbygging siste 12 måneder Fylke Antall nye boliger igangsatt Endring siste år (i prosent) Østfold 833 - 35 Akershus 3731 - 40 Oslo 2087 - 21 Hedmark 736 - 26 Oppland 496 - 12 Buskerud 629 - 50 Vestfold 467 - 46 Telemark 315 + 63 Agder 634 - 42 Rogaland 2124 + 7 Hordaland 860 - 21 Sogn og Fjordane 338 - 48 Møre og Romsdal 951 - 1 Trøndelag 2 358 - 24 Nordland 346 - 52 Troms 511 - 4 Finnmark 139 -50

Det går også ut over leverandører til byggebransjen.

Sist uke fortalte NRK at mer enn 100 ansatte kan miste jobben på Natre Vinduer AS i Hemnes kommune. Årsaken er markedssituasjonen har endret seg dramatisk gjennom sommeren.

Mandag ble det kjent at Byggevareforretningen Trevaren på Stokmarknes legger ned.

Stanser all bygging

Den største boliginvestoren i Bodø, Tord Ueland Kolstad, har stanset all boligbygging i byen.

Han sier at bunnen har falt ut av markedet.

– 9 av 10 av kjøpere på jakt etter ny bolig har forsvunnet, sier han.

FLYTTET TIL SVEITS: Tord Ueland Kolstad har bygd opp sin milliardformue på kjøp og salg av bolig i Bodø. Nå stanser han all boligbygging i Bodø fordi markedet er så dårlig. Foto: Pressefoto

Kolstad er en av milliardærene som flyttet til Sveits i fjor høst.

Han mener prisvekst og høy rente har gjort at etterspørselen etter spesielt nye boliger, har falt dramatisk.

– Jeg både tror og håper at vi nærmer oss en topp i rentemarkedet og at inflasjonen begynner å komme under kontroll.

Han peker på at det har vært en betydelig økning i konkurser i byggesektoren.

– Det er klart at disse markante endringene på veldig kort tid, kanskje ikke har hatt tilstrekkelig fokus på andre virkninger som det private konsum og boligbygging, sier han og legger til:

– Vi trenger boligproduksjonen Norge.

– Et voldsomt fall

Bodø er et av områdene der prisene har steget raskest de siste årene, forteller Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge.

– En naturlig konsekvens når økonomien blir trangere at flere venter og ikke ser seg råd til å gå inn i et slikt marked.

– Det vi ser er at når det gjelder nyboligbygging, så er det et voldsomt fall. Det bygges veldig mye færre boliger.

Stein Vidar Loftås er konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank 1 Nord-Norge. Foto: Terje Rafaelsen

Når der bygges færre nye boliger, er det flere som kjemper om boligene som er ledig. Dette gjør at markedet holdes oppe, forklarer Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge.

– Det klart at vi har en befolkningsøkning i Norge totalt sett og hvis man da ikke klarer å følge opp med å bygge boliger vil det bli en ubalanse etter hvert og det må vi følge nøye på.

– På bruktboligsiden derimot er nivåene ikke særlig endret. Det er litt lengre omsetningstid, men foreløpig er det ikke noen drastiske endringer der.

FINN.no: – På vei mot normalisering

Men det er ikke like dårlig stilt alle steder.

Leder i FINN eiendom, Jørgen Hellestveit, forteller at det akkurat nå ligger 18.600 boliger til salgs på markedsplassen på FINN.

– Hvis vi sammenlikner dette mot samme dag i fjor, så ser vi en økning på 25 prosent i antall boliger til salgs. Noe av årsaken til denne økningen er at vi legger bak oss en periode med svært høy aktivitet i et hett boligmarked.

Jørgen Hellestveit er leder i Finn Eiendom. Foto: Karoline Roca / Finn.no

Men han legger til at det faktisk er færre boliger til salgs på markedet nå, enn i årene før pandemien.

– Basert på våre data så virker det som at boligmarkedet er på vei mot en normalisering og at vi er på vei tilbake til et mer balansert boligmarked i Oslo.

FINN satte rekord på bolig til salgsannonsene i forrige uke med 1 million besøk. Derfor mener Hellestveit at interessen fortsetter å være høy.

Boligene ligger lengre

– Vi har sett at det har gått senere med salget det i distriktene hele veien.

Det sier leder i DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen.

Hun forteller at det kommer færre på visning og at det tar lengre tid å selge bolig i dag enn tidligere.

Foto: Stig B. Fiksdal

– Under pandemien var boligmarkedet ekstremt hett. Det var hete budrunder, som gikk langt over prisantydning, sier Sørestad-Hansen og ligger til:

– Vi ser et mer normalisert boligmarked nå enn det som har vært under pandemiårene.

Nordea opplever også de samme tendensene som DNB Eiendom, forteller Sjefsøkonomi i Nordea, Kjetil Olsen.

Han tror i likhet med Sørestad-Hansen at prisene er i ferd med å gå noe ned.

– Det er ikke selgers marked i like stor grad som det var. Det er mange som tilbyr en bolig for salg, mens kjøperne er litt mer avventende, sier Olsen.

Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

– I de mest pressede områdene, har det vært veldig mange om beine og hissige budrunder. Mange som har vært på boligjakt, har nesten gitt opp fordi noen alltid byr over og du blir utkonkurrert, sier Olsen og legger til at boligkjøperne vil komme i en bedre setting.

– Men hva er det som er i ferd med å snu?

– I hovedsaker er det fordi renta har gått opp. Det begrenser lånemuligheten til den jevne kjøper.

– Flere og flere stanger i likviditetskravet på hvor mye man får låne.

Og når folk får låne mindre så har de mindre å by på bolig må selgeren justere ned prisen for å få bud og da vil boligprisene komme litt ned, forklarer Olsen.

– Det er effekten av renta, men det har tatt litt tid. Og det har en sammenheng med at man endret boliglånsforskriften.