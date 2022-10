Det siste året har mange kjent litt ekstra på de økte prisene, men nå begynner også hytteprodusentene å kjenne på at folk har dårligere råd.

Saltdalshytta har 270 ansatte og bygde 550 hytter i 2021. Hittil i år er salget halvert sammenlignet med fjoråret.

– Dét er vesentlig under nivået før pandemien, sier administrerende direktør Stine Røsand i Saltdalshytta.

Og med synkende salg, blir det mindre å gjøre for de ansatte på Saltdalshyttas fabrikk på Rusånes.

Det betyr oppsigelser.

– Det er svært alvorlig når vi går ned 50 prosent i hyttemarkedet. Det er med tungt hjerte at vi nå innleder prosessen med å nedbemanne årsverk på Rusånes Fabrikker, som er fabrikken der vi produserer alle våre hytter.

Det kan bli mindre aktivitet inne i lokalene til fabrikken til Saltdalshytta. På grunn av svikt i markedet, går det mot oppsigelser. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

En av dem som har vært med lengst på fabrikken er produksjonsleder Raymond Ruså. I løpet av 42 år i hjørnesteinsbedriften har han sett både opp- og nedturer, men aldri noe som de ser nå.

– Jeg har vel aldri før opplevd at så mange piler peker ned. Du har strømpriser, renta og mye uråd ellers i verden, sier han.

Han tror dette er mye av årsaken til at ikke 2023 ligger an til å bli noe rekordår for nye hytter.

– Hvordan er stemningen blant de ansatte nå?

– Stemningen er bra, men vi står foran ei nedbemanning, så folk er så klart urolige for om de blir berørte.

Ruså er likevel optimist:

– Vi ser nå at vi har nedgang på hyttesiden, så er det jo et satsingsområdet på boliger. Vi tenker at det kan være en god fot å stå på nå.

Har rentehopp, strøm og dyre varer påvirket hyttedrømmen? Ja Nei Usikker Vis resultat

Trykket du Ja?

Du er langt alene. Over hele landet viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå at hytte ikke står øverst på lista over hva folk tar seg råd til i år.

Alvorlig situasjon

Røsand sier de nå vil se på andre typer produkter, eksempelvis flermannsboliger, som kan produseres på fabrikken slik at de raskest mulig kan få folk tilbake i jobb.

– Hyttemarkedet har de siste årene vært veldig godt. Alle forventet en nedgang i fritidsmarkedet og at det skulle stabilisere seg på nivået før pandemien. Det vi ser nå, er en veldig alvorlig situasjon i hyttemarkedet. Vi er lei oss for at det får konsekvenser for våre ansatte.

Det er en alvorlig situasjon i hytte-markedet. Det er veldig leit at vi nå må nedbemanne flere ansatte på Rusånes fabrikker.

– Det er med tungt hjerte at vi nå innleder prosessen med å nedbemanne årsverk på Rusånes Fabrikker, som er fabrikken der vi produserer alle våre hytter,

Les også: Færre vil ha hytte – her er salget halvert på et år

– Toppen i hyttemarkedet er helt klart passert

Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret har fulgt det norske hyttemarkedet tett i en årrekke. Han sier at det ikke er fare for noen kollaps i hyttemarkedet, selv om tallene viser kraftige fall.

– Vi er tilbake på samme nivå som vi var før pandemien. Toppen i hyttemarkedet er helt klart passert for denne gang, og vi skal ikke tilbake dit i årene som kommer. Salget stuper, men byggeaktiviteten holder seg høy enda noen måneder, sier Øye.

Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret har fulgt det norske hyttemarkedet tett i en årrekke. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Øye mener att et økende antall prosjekter settes på vent, hvilket betyr betydelige svakere byggeaktivitet i tiden fremover.

Han er spent på analysen Prognosesenteret ferdigstiller i slutten av september som viser hvor mange som nå planlegger å kjøpe hytter fremover og hvor mange som har satt seg på gjerdet.

Også Jørgen Hellestveit som er leder i Finn Eiendom sier interessen for fjellhytteannonser etter sommeren ha dalt ganske kraftig, sammenlignet med foregående år.

– Trafikken er 40 prosent mindre sammenlignet med samme periode i fjor, sier han til Dagens Næringsliv.