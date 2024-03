Den vakre naturen i Lofoten er et yndet mål for turister fra hele verden.

Det gjør at mange valfarter til øygruppen for å bestige fjellene i Lofoten.

Et av de mest populære av dem er Reinebringen i Moskenes. På vinterstid har store snømengder, skredfare og glatte partier gjort at flere turister har måttet bli berget ned med redningshelikopter.

Det er satt opp skilt ved bunnen av fjellet som gir tydelig beskjed om at det ikke er anbefalt å gå opp.

Enkelte steder er det også lagt kjetting i veien.

Slik ser det ut opp en av steintrappene på Reinebringen. Foto: NRK-tipser

Likevel trosser flere turister rådene. Senest forrige søndag ble flere turister observert på vei nærmest krypende opp fjellet, ifølge Lofot-Tidende.

Samme helg rykket redningshelikopteret SAR Queen ut to ganger til fjell i Lofoten for å redde ned turister som hadde satt seg fast.

– Mange av turistene vil gjerne gjenskape de samme bildene av nordlys og fjelltopper som de har sett på sosiale medier. Så når de først kommer hit, så skal de opp på det fjellet uansett vær og føreforhold, sier Alfred Busch til NRK.

Olstinden og Reinebringen i Moskenes er et yndet turistmål, også om vinteren. Her fra februar i år. Foto: VILDE BRATLAND ERIKSTAD / NRK

Han er operativ leder i det lokale Røde Kors-laget i Vestvågøy, og har sett seg lei på turister som trosser advarslene om sikkerhet.

– Politiet kan ikke stenge fjellet fysisk, og kjettingen kommunen har satt opp hjelper ikke lenger. Turistene bryr seg ikke. De har betalt for å komme til Lofoten hit og opp på Reinebringen skal de.

Det var Lofotposten som omtalte saken først.

Vil gi bot

Vestvågøy Røde Kors vil nå bøtelegge turister som setter i gang dyre redningsaksjoner fordi de ikke har fulgt rådene på forhånd.

Det er dette som får turistene til å strømme til Lofoten. Foto: Alex Conu / Destination Lofoten

– Jeg syns disse uansvarlige og hodeløse turene som koster samfunnet store ressurser burde få konsekvenser. Et SAR Queen-helikopter burde heller være stasjonert i Bodø til beredskap enn å måtte rykke ut til turister i Lofoten som ikke har sjekket forholdene godt nok.

– Risikerer man ikke at folk unngår å be om hjelp hvis det ender med at de blir bøtelagt?

– Ja, men hvis de slutter å be om hjelp, så klarer de å gå opp, og da klarer de å gå ned igjen også. Ellers så må de bare sitte der, til de klarer å gå ned igjen.

Ikke godt nok forberedt

Busch mener turistene ikke er godt nok forberedt på det de møter i fjellene i Lofoten.

– Det er relativt bratt opp der, og det er ofte isete på tur ned og sikringene rundt trappene ned er ikke all verden. Så er du veldig uheldig, så stopper du ikke før du er på vei ned.

Moskenes er av de mest populære turistkommunene i Norge – likevel er den Norges fattigste.

Hvis SAR Queen er opptatt med andre oppdrag er det Røde Kors eller alpin- og redningsgruppen som må opp på fjellet.

Dette er ikke et uvanlig syn i Lofoten – en redningsaksjon på fjellet Reinebringen. Dette bildet er fra 2022. Foto: Ove Engen

– Jeg har ikke lyst å risikere mine mannskaper for at folk har betalt masse penger for å komme hit, og ikke er godt nok informert om at fjellene akkurat nå ikke er trygge å oppholde seg i, sier Busch.

Vil ha bedre informasjon

Leder i Lofoten friluftsråd, Peter Andresen, tror ikke bøtelegging er veien å gå.

– Det vil heve terskelen for å tilkalle hjelp. Turistene vil gå opp på fjellene uansett.

leder i Lofoten friluftsråd, Peter Andresen. Foto: Lofoten friluftsråd

Han vil heller se på en løsning hvor fjellet blir stengt når forholdene er dårlige. I tillegg tror han bedre informasjon ut til turistene er viktig.

– Jeg har mye mer tro på å gi bedre informasjon til folk. Vi må vi bli bedre på å nå ut til turistene om hvor farlig det er. Dette er en problemstilling som blir tatt seriøst av reiselivet. Det jobbes godt med å gjøre skiltingen enda bedre.

Andresen understreker at de aller fleste har respekt for rådene som blir gitt og at det er et fåtall som trosser skiltingen.

Skilt på sherpatrappa opp Reinebringen, som advarer turister om å gå opp. Dette bildet er tatt før det ble satt opp kjetting. Foto: Visitlofoten

Politiet: – Ikke hjemmel for å gi bøter

Påtaleleder i Nordland politidistrikt, Steffen Ravnåsen, har fått med seg debatten rundt bøtelegging av turister i Lofoten.

– Vi skjønner frustrasjonen fra Røde Kors, men har ikke hjemmel for å bøtelegge folk som går opp fjellene, selv om det er satt opp sperringer og varselskilt.

Steffen Ravnåsen i Nordland politidistrikt. Foto: Remi Eilertsen / Aurora Borealis

Et alternativ som derimot er mulig er at politimesteren legger ned et ferdselsforbud på området rundt fjellet – og at folk som bryter dette blir bøtelagt.

– Det skal mye til at det skjer og er noe vi sjelden gjør. Det er et typisk tiltak under ekstremvær, men er neppe noe som blir vurdert her.

– Stenging bør være siste utvei

Anne-Mari Planke i DNT understreker at allemannsretten står sterkt i Norge, og at det skal mye til for å stenge et fjell. Foto: Den Norske Turistforening

Avdelingsleder for natur og friluftsliv i Den Norske Turistforening (DNT), Anne-Mari Planke, sier at de forstår at situasjonen er en utfordring både for det profesjonelle og det frivillige redningsapparatet og kommunen.

– Det er krevende å styre ferdselen gjennom informasjon og tilrettelegging, og det er stadig folk ute på tur som tar ukloke valg. For noen skal turmål besøkes, koste hva det koste vil.



Det finnes noe lovverk som kan benyttes for å stenge et område, om det er helt påkrevd, sier hun.

– To eksempler på dette er paragraf 15 i friluftsloven og politiloven paragraf syv. Disse lovhjemlene passer likevel ikke til alle situasjoner, og vi mener at det å stenge en tursti eller naturområder for allmenn bruk bør være siste utvei.

Hvor skal vi sette grensene?

– Det er potensielt mange livsfarlige steder for turister og turgåere i Norge. Siste årene har vi heldigvis hatt fokus på god besøkeforvaltning i Norge, og en sentral del av dette er å styre ferdselen på en positiv måte.