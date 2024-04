Reinebringen i Moskenes i Lofoten er antageligvis blant Norges mest kjente fjelltopper.

Det 484 meter høye fjellet er et yndet mål for turister fra hele verden. Utsikten fra toppen er spektakulær. På Instagram har emneknaggen #Reinebringen over 45.000 innlegg.

Men den svært bratte toppen kan være farlig. De siste årene har det vært mange redningsaksjoner og flere dødsfall.

Kommunen kan ikke stenge fjellet eller nekte folk å gå opp. Men de prøver å holde folk unna.

Enkelte steder er det lagt kjetting i veien, og det er satt opp skilter med tydelig beskjed om at det ikke er anbefalt å gå opp.

Men det hjelper lite.

Fra 1. januar til 12. mars i år har om lag 1600 personer passert telleren på stien cirka en tredjedel på vei til toppen av Reinebringen, skriver Lofot-Tidende.

De aller fleste har passert telleren i mars.

– Det gir ikke mening at folk trosser advarsler i en sesong det er stor skredfare og fare for ras, sier leder Peter Andresen i Lofoten friluftsråd til avisen.

Han utdyper til NRK:

– Det er et sjokkerende høyt tall. Det er 1600 flere enn det burde ha vært. Det er skremmende at så mange velger å trosse tydelige advarsler og gå opp dit. Det er et farlig område å ferdes i når det er snø og is, både vinter og vår.

– Hvorfor tror du folk trosser advarslene?

– Reinebringen har en vanvittig god attraksjonskraft. Folk reiser jo til Lofoten kun for å gå på Reinebringen. Folk er villig til å ta risiko for å komme opp dit. Vi har også hatt mye fint vær, så det kan være vårlig og fint nede i fjellet, og folk skjønner kanskje ikke at det er farlig lenger opp i terrenget. De har ikke kompetanse eller evne til å vurdere fjellet.

Andresen har ikke konkrete tall, men han har inntrykk av at det store flertallet som trosser sperringer og advarsler, er turister.

– Det ikke er ikke mange lokale som går opp dit. De skjønner at det er farlig nå på våren.

Vil gi bøter

Tidligere i vinter skrev NRK at store snømengder, skredfare og glatte partier gjort at flere turister har måttet bli berget ned med redningshelikopter.

Alfred Busch er operativ leder i det lokale Røde Kors-laget i Vestvågøy. Han tok i mars til orde for å bøtelegge turister som setter i gang dyre redningsaksjoner fordi de ikke har fulgt rådene på forhånd.

Dette bildet fra Reinebringen i Lofoten ble fjernet fra Destinasjon Lofoten sine nettsider. De fryktet de ville bidra til å lokka turister til fjellet. Foto: Alex Conu / Destination Lofoten

– Jeg syns disse uansvarlige og hodeløse turene som koster samfunnet store ressurser burde få konsekvenser. Et SAR Queen-helikopter burde heller være stasjonert i Bodø til beredskap enn å måtte rykke ut til turister i Lofoten som ikke har sjekket forholdene godt nok.

– Politiet kan ikke stenge fjellet fysisk, og kjettingen kommunen har satt opp hjelper ikke lenger. Turistene bryr seg ikke. De har betalt for å komme hit til Lofoten og opp på Reinebringen skal de.

Forslaget fikk ikke støtte hos politiet.

– Vi skjønner frustrasjonen fra Røde Kors, men har ikke hjemmel for å bøtelegge folk som går opp fjellene, selv om det er satt opp sperringer og varselskilt, sa påtaleleder i Nordland politidistrikt, Steffen Ravnåsen.

Peter Andresen i Lofoten friluftsråd sier at han skulle ønske det var mulig å fysisk stenge fjellet. Slik situasjonen er nå er ikke det mulig. Allemannsretten og friluftsloven setter en stopper for det.

– Hadde vi kunnet kommunisere til turistene at fjellet var stengt til 1. mai, så hadde ikke turistene reist hit med en forventningen om å gå på Reinebringen. Men sånn som lovverket er nå, er ikke det mulig.

Flere dødsfall

Det er gjort mange tiltak opp gjennom årene for å holde folk unna fjellet, spesielt gjelder det om vinteren.

Destinasjon Lofoten har blant annet fjernet forlokkende nordlysbilder tatt fra toppen av fjellet.

Det skjedde etter at en sørkoreansk turist, som hadde sett et nordlysbilde på sosiale medier, måtte reddes ned fra fjellet av Svolvær alpine redningsgruppe.

Moskenes kommune har også gått ut og advart mot å ha med barn på tur til Reinebringen.

Det siste dødsfallet på fjellet skjedde sommeren 2022 da en mann i 20-årene døde etter et fall.

Det samme skjedde med en kvinne i 20-årene året før.