Fjellet ble tidligere kalt «Norge farligste turistmål».

«Dette er ikke en enkel stitur, det er en klatring på fjellet. Jeg var redd jeg ikke skulle komme meg ned med livet i behold.» skrev en turist på Tripadvisor i 2017.

Flere meldte om samme opplevelse.

Siden da har kommunen investert 7 millioner kroner i en sherpatrapp.

Den skulle gjøre turen enklere og tryggere.

Statistikken viser imidlertid at fjellet ikke har blitt tryggere.

Nå vurderer Moskenes kommunen nye grep for å bedre situasjonen.

– Vi håper vi kan få til et samarbeid rundt en stipatrulje i sommer, sier ordfører Lillian Rasmussen.

Ingen endring etter åpning av sherpatrapp

Ifølge tall fra Hovedredningssentralen har det de siste ti årene blitt gjennomført 22 redningsaksjoner på Reinebringen.

Åtte av disse er gjennomført etter åpning av trappa i 2019.

Siden 2000 har fire personer omkommet – to av disse det siste halvåret.

Den siste dødsulykken skjedde i forrige uke.

Det er advarsler på vei opp til Reinebringen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det var ganske mye skodde og ikke veldig fint vær, men likevel var det masse folk på tur, forklarer Rasmussen.

Etter ulykken har nasjonalparkforvalteren og miljødirektoratet vært i kontakt med Moskenes kommune for å få på plass et samarbeid rundt en stipatrulje.

– Jeg tror ikke vi kan hindre noen i gå opp. Men at folk møter noen som kan fortelle deg at du kanskje bør snu eller ha annet fottøy er praktiske grep som kan være med å forebygge, sier Rasmussen.

Bør være åpen for alle

Sherpatrappene gjør det for mange enklere å gå på fjellet. Det blir mer tilgjengelig.

Peker statistikken på at det også fører til at uerfarne mennesker tar turen opp?

Trygve Sunde Kolderup seksjonsleder for naturforvaltning og bærekraft i DNT, sier naturen skal være åpen for alle – og at det eventuelt bør settes inn vakttjeneste for å gjøre det tryggere for uerfarne fjellfolk.

– Vi ser at fjellvakttjeneste har vært en suksess andre steder. På flere turmål har man gode erfaringer med dette.

Trygve Sunde Kolderup sier fjellvakter kan være et billig og effektivt tiltak for å redusere risikoen for ulykker i fjellet. Foto: Privat

Han beskriver at fjellvaktene bør stå både i bunnen av fjellet og på toppen.

– Det er et ganske enkelt og rimelig tilretteleggingstiltak som ikke krever noen infrastruktur. I tillegg kan man få penger fra miljødirektoratet.

– Hva tenker du om at sherpatrapper kan gjøre krevende turer for lett tilgjengelig for uerfarne fjellfolk?

– Det er en viktig diskusjon. Vi har imidlertid ikke så lang erfaring med sherpatrapper i norske fjell, men jeg tror fjellvakter har hatt god suksess med å gi informasjon på mange av stedene med sherpatrapper.

Utsikten på Reinebringen er det ingenting å si på, men turen opp er det mange som beskriver som krevende. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Han legger til:

– I mange tilfeller er også sherpatrapper en grei måte å lede trafikken på rett plass og sette turmål i stand til å håndtere mange besøkende.

Bør unngå stenging

Ifølge Ole-Jakob Kvalshaug, nasjonalparkforvalter i Lofotodden nasjonalpark, er det rundt 90-100.000 besøkende på Reinebringen hvert år.

Det har vært diskutert om stenging av Reinebringen kan være en løsning i perioder der været er dårligere – som også skjedde i perioder før sherpatrappa åpnet.

Kvalshaug peker på at det må være mulig å få til andre løsninger.

– Det er ingen lovverk som åpner for at man kan stenge et turmål. Jeg tenker det er mulig å løse dette på et annet vis.

Ole-Jakob Kvalshaug hjelper Moskenes kommune med å se på eventuelle tiltak som kan redusere risikoen på Reinebringen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Han utelukker guiding som alt for eksklusivt på grunn av besøkstallene, men peker på andre og enklere tilbud.

– Mer informasjon og tilstedeværelse. Vertskap eller patruljer som følger med og kan gi råd til folk som eksempelvis ikke er riktig kledd.

Ordfører Lillian Rasmussen sier sherpatrappen selvfølgelig gjør fjellet mer tilgjengelig, men at fjellene i Lofoten ikke blir mindre bratte og steile av den grunn.

Det er ikke bare Reinebringen som er bratt. De fleste fjellene i Lofoten er krevende. Dette bildet er fra Festvågtinden. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Jobben med å gjøre det tryggere fortsetter videre, blant annet skal formannskapet diskutere hvordan et av flogene på den ene siden av toppen kan gjøre sikrere.

– Men selv om vi informerer både en og tre ganger er vi avhengig av at folk tar imot informasjonen – og bryr seg om den, sier Rasmussen og avslutter:

– Vi må prøve å finne gode løsninger, vi har ingen å miste.