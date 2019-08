I 2016 startet Moskenes kommune arbeidet med å få bygd en sherpasti opp til Reinebringen, som de siste årene har blitt en av Norges mest populære fjellturer.

Arbeidet har så langt kostet over syv millioner kroner.

Bakgrunnen var at kommunen og lokale guider mente stien var farlig å bevege seg på, på grunn av løse steiner i glatte og bratte partier.

Den nye stien åpnet 12. juli i år, men likevel er det ikke slutt på ulykkene.

Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge har de hentet ned turgåere fra Reinebringen fire ganger på litt over en måned. Ved to av tilfellene har folk blitt skadet etter å ha fått steiner i hodet.

– Det er mye trafikk opp til Reinebringen for tida. Og når folk går utenfor stien for å passere hverandre kan løse steiner ramle ned på folk som går bak, sier redningsleder Ørjan Delbekk.

Utsikten er en av faktorene som gjør Reinebringen uimotståelig for turister og andre fjellglade mennesker. Foto: Jan-Helge Andersen

Fare for å skade andre

Senest fredag fikk en kvinnelig fransk turgåer en 1 kilos stein i hodet og ble hentet med redningshelikopter. Det samme skjedde med en mann 6. august, ifølge redningslederen.

Skadeomfanget for personen som ble skadet er foreløpig ukjent.

Audun Inge Rasmussen har over 1200 turer opp Reinebringen under beltet, og bare denne sommeren har han gått opp 40 ganger. Han sier at problemet ligger i den uferdige trappen

Audun Inge Rasmussen, erfaren fjellgåer. Foto: Privat

– Siden det ikke er steintrapp de siste 150 meterne, går folk snarveier ned siden det er så stor pågang. Dette gjør at uerfarne fjellgåere sparker løs stein som kan gjøre stor skade på dem som går under.

Rasmussen sier at det gjennomsnittlig på sommeren går 7–800 mennesker opp fjellet daglig. Noen dager overstiger tallet 1000.

Mannen som var med å planlegge sherpastien, sier at fjellet aldri kan bli ordentlig trygt før resten av trappen legges.

– Jeg var og satt opp fareskilt i går sånn at folk er obs på farene. Det er alltid fare forbundet med å gå i fjellet, men når så mange mennesker går hvor steiner er løse, så må folk være ekstra forsiktig.

Redningsaksjon hver dag

Redningsleder Ørjan Delbekk anslår at de omtrent daglig må sende ut helikopter til fjelltopper i Nord-Norge for å hente ned turgåere. Og det er ikke uvanlig at de leder 2–3 aksjoner samtidig.

For tre dager siden ble en mann med benbrudd hentet ned fra Reinebringen med helikopter. Og 18. juli måtte redningsmannskap opp for å hjelpe en person som hadde gått seg vill i fjellet. Foto: Håkon Tvervaag / NRK

– Det skjer gjerne flere ting samtidig, så da må vi selvfølgelig vurdere hva som er mest alvorlig. Men når folk er skadet må vi hjelpe uansett. Folk må være obs på faren for å skade både seg selv og andre, hvis de går utenfor stien, sier Delbekk.

– Hvor utfordrende er slike redningsaksjoner?

– I godt vær er det ikke utfordrende, men vi kan ikke lande der og folk må heises opp i helikopteret.

Hovedredningssentralen har to Sea King-helikoptre tilgjengelig i Nord-Norge, på Banak i Finnmark og i Bodø. I tillegg er det tre ambulansehelikoptre, som er stasjonert i Evenes, Tromsø og Brønnøysund.