Onsdag kom regjeringen med en gladnyhet til flypassasjerer i distriktene: Nå skal billettprisene kuttes.

Som nestleder Bjørnar Skjæran i Ap skriver på Facebook: «Etter årevis med økte flypriser og dårligere tilbud på kortbanenettet halverer Arbeiderpartiet og Senterpartiet prisene på FOT-rutene».

Men gjør de egentlig det?

– Det tror jeg vi kan si er faktisk feil. De halverer maksprisen, sier Leo Grünfeld i Menon Economics.

Foto: Skjermdump fra Facebook

Slik fungerer makspris

Maksprisen ligger i anbudskontrakten på FOT-rutenettet og sier noe om hvor dyre billettene på en gitt strekning kan være.

Det betyr at flyselskapet som driver FOT-rutene, som i dag er Widerøe, ikke kan ha dyrere billetter enn det som er maksprisen på en rute.

Leo Grünfeld er samfunnsøkonom og jobber for Menon Economics.

Samtidig er det kun et gitt antall seter på en flygning som er FOT-ruteseter, og som dermed styres av maksprisen. Når dette er oppfylt, kan øvrige seter prises som flyselskapet selv ønsker.

Grünfeldt mener en halvering av maksprisen gjør at billigbillettene kan bli en saga blott.

– Hvis du halverer maksprisen, kan man få effekten at flyselskapet i mye mindre grad vil bruke lokkeprisene.

– Det betyr igjen at gjennomsnittsprisen ikke faller med 50 prosent.

Johan Vasara (Ap), som inntil i februar i år var statssekretær i Samferdselsdepartementet, skriver på Twitter at det vil være 50 prosent reduksjon på alle billetter. Det riktige er at maksimal billettpris blir halvert. Foto: Skjermdump fra Twitter

Men å det er ikke uten videre lett å skulle kutte gjennomsnittsprisen heller, mener Grünfeld i Menon.

– Hvis staten skal bruke snittpris som mål, så må denne overvåkes hele tiden. Det krever ekstra ressurser fra både flyselskapet og myndighetene. Da er makspris enklere å følge, fordi flyselskapet ikke får lov til å ha dyrere billetter.

FOT-rutene i Norge Ekspandér faktaboks Ruteområder i Nord-Norge med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024: Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.

Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v. og Sørkjosen–Tromsø v.v.

Lakselv–Tromsø v.v.

Andøya–Bodø v.v. og Andøya–Tromsø v.v.

Harstad/Narvik–Bodø og Harstad/Narvik–Tromsø v.v.

Stokmarknes–Bodø og Stokmarknes–Tromsø v.v.

Svolvær–Bodø v.v.

Leknes–Bodø v.v.

Røst–Bodø v.v.

Brønnøysund–Bodø v.v. og Brønnøysund–Trondheim v.v.

Sandnessjøen–Bodø v.v. og Sandnessjøen–Trondheim v.v.

Mo i Rana–Bodø v.v. og Mo i Rana–Trondheim v.v.

Mosjøen–Bodø v.v. og Mosjøen–Trondheim v.v.

Namsos–Trondheim v.v. og Rørvik–Trondheim v.v. Ruteområder i Sør–Norge med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024: Røros–Oslo v.v.

Florø–Oslo v.v.

Førde–Oslo v.v.

Sogndal–Oslo v.v.

Sandane–Oslo v.v.

Ørsta-Volda–Oslo v.v.

Ørsta-Volda–Bergen v.v.

Sogndal–Bergen v.v.

Sandane–Bergen v.v. (Kilde: regjeringen.no)

138 kroner forskjell mellom dyr og billig billett

Maksprisen på FOT-ruter sier noe om hvor dyr en billett på strekningen kan være.

Denne prisen skal være inkludert alle skatter, avgifter og gebyr til det offentlige, samt alle andre prispåslag.

Billetten kan altså ikke være dyrere enn maksprisen.

Grünfeld drar et eksempel på FOT-ruten mellom Namsos og Trondheim. Her er maksprisen i dag 1375 kroner for en full flex-billett.

Slik har Arbeiderpartiet reklamert for priskuttet på FOT-rutene. Men hva betyr egentlig at prisen halveres? Foto: Skjermdump fra Facebook

De rimeligste billettene hos Widerøe ligger på 549 kroner.

Men når maksprisen kuttes til 687 kroner, mener Grünfeld at flyselskapet ikke har noen god grunn for å fortsette med billigbilletter.

De kan til og med finne på å sette alle billettene til 687 kroner, altså den nye maksprisen.

– Da får man et gjennomsnittskutt som er mindre enn makspriskuttet.

Men hvor mye mindre er vanskelig å si, ifølge Grünfeldt. Det kan være alt fra 20 til 40 prosent reduksjon i snittprisen.

Et annet eksempel er strekningen Mehamn – Kirkenes. Her er maksprisen 1244 kroner. Men bestiller man noen uker i forveien, er det mulig å få billetter til 699. Det reell kuttet i prisen vil da for mange ikke bli 50 prosent.

Men dersom man flyr en av de mer populære rutene, vil bildet være annerledes igjen.

Morgenflyet mellom Svolvær og Bodø selges for eksempel nesten utelukkende til maksimalpris – med mindre man er veldig tidlig ute. Her vil passasjerene med andre ord oppleve et reelt kutt på 50 prosent.

– Avhenger av markedet

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Samferdselsdepartementet kan ikke gi noe klart svar på hvor mye gjennomsnittprisen vil gå ned.

– Samferdselsdepartementet regulerer i dag billettprisene på FOT-rutene gjennom å fastsette et nivå på maksimalt tillatte billettpriser, fullt fleksibel én vei. Innenfor dette nivået, som nå halveres, kan operatørene fritt tilby ulike rabatterte billetter, sier han til NRK.

– Dette innebærer at gjennomsnittsprisen avviker fra maksimalprisen. Reduksjonen vil bidra til å redusere gjennomsnittsprisene, men akkurat hvor mye avhenger av markedsmessige forhold.

Best for de som flyr mest

Gisle Solvoll er professor i transportøkonomi ved Nord universitet.

Han sier priskuttet i hovedsak vil komme de som flyr mest til gode.

Også han tror det kan bli færre lavprisbilletter når halveringen trer i kraft 1. april 2024.

– Lavprisbillettene vil det ikke bli flere av, kanskje heller færre når fullprisbillettene blir rimeligere.

– Er redd folk blir skuffet

Christian Kamhaug står bak Flypodden, en podkast flybransjen på norsk.

Han understreker at det norske kortbanenettet er helt unikt i verdenssammenheng.

– Ingen andre har så god flydekning til så små steder som Norge. Det må vi aldri glemme, sier han til NRK.

Men han er redd folk vil bli skuffet over regjeringens kutt.

– Når statsrådene lover halvering av flyprisene så er det ei ekstrem forenkling, som dessverre neppe er det flypassasjerene møter når de skal booke billetter.

Han understreker at kuttet gjelder makspris på punkt-til-punkt-flyginger på FOT-rutene.

Men veldige mange passasjerer reiser på billetter som er kombinasjonen av FOT-ruter og kommersielle ruter og kombinasjoner av FOT-nettet og stamrutenettet.

– Jegg tror at det folk reelt kan forvente seg kanskje er mer i størrelsesorden 20–25 prosent billigere billetter – ikke halv pris.

Hva vil det koste?

NRK har spurt samferdselsdepartementet om hvor stor regningen til staten blir for å halvere maksprisen.

Men det vil ikke departementet svare på.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) uttalte imidlertid under valgkampen i 2019 at kostnaden på et slik begrep vil koste mellom 400–450 millioner kroner. Altså om lag det samme som det koster å splitte opp Kristiansand kommune.

De opplyser at det i statsbudsjettet for 2023 var satt av 942,1 millioner kroner til FOT-rutekjøp.

Professor Solvoll mener kostnadene vil bli høyere enn det Vedum signaliserte i 2019.

– Man skal i tillegg utvide rutetilbudet som man har i dag. Så da koster det kanskje 700–800 millioner kroner i året. Dette må skattebetalerne være med på å finansiere over statsbudsjettet.